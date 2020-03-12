 Україна найближчим часом закриє до 70% пунктів пропуску через кордон, - уряд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"На виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет Міністрів України обмежить кількість діючих пунктів пропуску", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обмеження пов'язане з необхідністю посилення епідеміологічного контролю.

"На час закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, однак остаточний список уточнюється", - додали в пресслужбі уряду.

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