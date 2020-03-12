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 Україна найближчим часом закриє до 70% пунктів пропуску через кордон, - уряд

Зараз всі пункти пропуску через український кордон працюють у штатному режимі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"На виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет Міністрів України обмежить кількість діючих пунктів пропуску", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обмеження пов'язане з необхідністю посилення епідеміологічного контролю.

"На час закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, однак остаточний список уточнюється", - додали в пресслужбі уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував список заборонених для експорту товарів протиепідемічного призначення на час карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181060
 
 
 Топ коментарі
 
главное, что пункты пропуска с лугандоном не закроют... ведь примирение же от зеленой падали
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А останні тридцять: це з дамбвабве і кацапією будуть відкриті?
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А останні тридцять: це з дамбвабве і кацапією будуть відкриті?
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Не тільки відкриті, але й в Золотому і Щасті відкриют у синхроні з відведенням наших військових. ***** ну ДУ-У-ЖЕ попросив.
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Закривати пункти пропуска через державний кордон не мають права! Немає Воєнного стану тому всі ці обмеження протирічать Конституції України!
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главное, что пункты пропуска с лугандоном не закроют... ведь примирение же от зеленой падали
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Да быстрее закрывайте все пункты без последних китайских предупреждений.
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Ты долбойоб ? У нас большинствро продуктов или импортное или квазимпортное: для "украинской" картошки семенной материал вполне себе может быть голландским для тех же свиней та же ситуация! Так же с удобрениями - ты что жрать осенью будешь ?
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_Закрывают для массового потока людей - пассажиров. Для товаров - не закрывают.

Ваш Кэп.
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Для чого тоді Ізов закривати - чисто залізничний вузол сполучення?

Там навіть немає ніякого пішохідного пункту, це просто колія, яка йде через кордон, а митний пост знаходиться у Володимирі-Волинському.
Явно замовлення Кремля, це просто постріл в голову українській економіці.
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Откуда инфа что конкретно закрывают?
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Ты счас пытаешся найти логику и здравый смысл в действиях зебилов - я не был бы так уверен ...
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Только такие долбоебы как ты семенной материал для картошки в сумках возят.
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Набутылочник, ты шо-то раздухарился сегодня Україна найближчим часом закриє до 70% пунктів пропуску через кордон, - уряд - Цензор.НЕТ 3402
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Тут главное не сам факт закрытия, а оперативность. Италия принимала самые строгие превентивные меры, но они просто опоздали, и вирус пошёл гулять по стране.
Нужно действовать, закрывать немедленно, если ещё не поздно.
Информация об отсутствии вируса в Украине не может быть объективной без массовых иссследований, которые не проводились. Это как про суслика, которого нет, но он есть. Если тянуть с этим закрытием , то закрывать уже не будет иметь никакого смысла, сами будут от нас все закрываться , не дай Бог, конечно
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Треба, щоб пленум "слуги народа" заборонив членам і членкиням(членицям) облизувати клямки синагог, бо, чого доброго, залишимось, в цей скрутний для держави час, без влади.
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все равно вирус пойдет гулять, хоть закрывай хоть нет.
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Стільки проблем, щоб тисячі туберкульозників могли і надалі заражати дітей своїми бацилами. Політики всього Світу наживають дівіденди на страху та тупості людей.
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"Політики всього Світу" - це клоуни тіпа вовочки. В тебе хибна картина світу. Україна найближчим часом закриє до 70% пунктів пропуску через кордон, - уряд - Цензор.НЕТ 2798
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Дратуті - гляньте Ідіократію: політики "плоть від плоті" свого народу: тому не треба про змову є велика імовірність що вони просто дебіли! І взагалі по світу стабільно і без перешкод крокує вірус ідіотизму але ніхто не оголошує пандемій і не ******* дебілів по голові букварями і енциклопедіями ...
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всі розмови,що там наші люди,їм треба помогати,щось давати - з точки зору лояльності абсолютна хєрня...Вони ненавидять і будуть ненавидіти нас,але ця ненависть швидко пропаде,як всього пів відсотка горлопанів посадити в тюрму...Це з точки зору лояльності,ну а з точки зору людяності по іншому...Все це ми проходили у Львові,перші совіти,другі совіти...Хто найбільше дер глотку проти,той га цирлах прибіг до комуняків і став найвірнішим слугою...Ну а прості вуйки наділи фуфайки,взяли шмайсери і попензлювали вмирати в ліс...Тридцять тисяч з двох мільйонів галичан...
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зебуинский, а когда будут закрыты КПВВ, кто наживается на войне, почему не проиндексированы пенсии, кто украл надбавки к пенсиям 11 млн. украинцев кто заказал воинов ВСУ , кто ответит за погибших и раненых воинов ВСУ в результате предательского разведения, кто заказал подачу воды на крым?
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Мы потерпим без воды, найдём что попить. Тем быстрее вернёмся в Украину!
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А Каланчак, Чаплынка, Чонгар? Их тоже закроют? Не бросайте нас в оккупрованном Крыму!
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Будь моя воля, я бы не закрывал, но впускал бы исключительно по украинским паспортам , выданным не позже февраля 2014 г. Извини, ничего личного.
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Без этого не обойтись, иначе наши больницы заполонят больнаяе коронавирусом и прочими "плюшками"сепарня , которые жаждали русского мира. вот пусть на русском мире остаются и там же проходят лечение.
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хорошо бы...да только кормильцы взвоют... им подачек Красного креста - капля в море
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пошла жара и в буржуинщине. только шо позвонила жена, зашла к ней на работу знакомая и сообчила - бюргеры почти вымели всё в одном из "лидлей". в "меркуре" ни одной свободной тачки и мест на парковках ))) щас гешефт компенсирует все потери за все годы от введения санкций против раши )) если бы вируса и небыло, то его просто нужно было бы придумать ))
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ЗеГниды оставят открытыми только пропуски в парашу и дамбас
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