 Україна найближчим часом закриє до 70% пунктів пропуску через кордон, - уряд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
"На виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет Міністрів України обмежить кількість діючих пунктів пропуску", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що обмеження пов'язане з необхідністю посилення епідеміологічного контролю.
"На час закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, однак остаточний список уточнюється", - додали в пресслужбі уряду.
Ваш Кэп.
Там навіть немає ніякого пішохідного пункту, це просто колія, яка йде через кордон, а митний пост знаходиться у Володимирі-Волинському.
Явно замовлення Кремля, це просто постріл в голову українській економіці.
Нужно действовать, закрывать немедленно, если ещё не поздно.
Информация об отсутствии вируса в Украине не может быть объективной без массовых иссследований, которые не проводились. Это как про суслика, которого нет, но он есть. Если тянуть с этим закрытием , то закрывать уже не будет иметь никакого смысла, сами будут от нас все закрываться , не дай Бог, конечно