 Дев'ять осіб із температурою не впустили до Польщі з України

Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Загалом на всій протяжності кордонів Польщі з іншими країнами до країни не впущено 38 осіб, у яких виявлено підвищення температури",- повідомила речниця Прикордонної служби РП Агнєшка Голіас.

Речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуш Сєніцький повідомив агентству, що упродовж двох днів на відрізку кордону з Україною (кордон з Волинською, частково Львівською областями – ред.) до РП не впущено 9 осіб з температурою, при цьому одну особу - двічі.

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Водночас, як повідомила агентству речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП (кордон з Львівською, частково Закарпатською областями – ред.) Ельжбєта Пікор, на цьому відрізку не зафіксовано жодного подібного випадку.

Як відомо, з 10 березня Польща запровадила санітарно-епідеміологічний контроль на всій протяжності кордонів країни, зокрема і з країнами ЄС.