 Снайпер окупантів поранив українського воїна поблизу Зайцевого, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook.

Противник вів обстріл із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.

"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надано медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

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Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські воїни, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються.