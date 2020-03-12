 Снайпер окупантів поранив українського воїна поблизу Зайцевого, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook.
Противник вів обстріл із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.
"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надано медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські воїни, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються.
нашим - верного глаза для точной и... массированной "ответки"
ну а снайперам-раша - косоглазия,дизентерии и не будем мелочиться - коронавируса наповал
(шо Вы придираетесь!?!)....))))
Раненному воину - скорейшего выздоровления.........
18:12 | 12.03.2020
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