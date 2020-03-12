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 Снайпер окупантів поранив українського воїна поблизу Зайцевого, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook.

Противник вів обстріл із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.

"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надано медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

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Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські воїни, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки супротивника. Втрати ворога уточнюються.

Снайпер окупантів поранив українського воїна поблизу Зайцевого, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181057
 
 
 Топ коментарі
 
Сивоха пусть поедет на передовую, ублюдок жирный, примирением он занимается, с кем?
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Нужно отправить туда Сивохо. Может ему удастся помириться с "братушкой"
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воину - выздоровления быстрого и полного!!!
нашим - верного глаза для точной и... массированной "ответки"
ну а снайперам-раша - косоглазия,дизентерии и не будем мелочиться - коронавируса наповал
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Нужно отправить туда Сивохо. Может ему удастся помириться с "братушкой"
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Сивоха пусть поедет на передовую, ублюдок жирный, примирением он занимается, с кем?
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воину - выздоровления быстрого и полного!!!
нашим - верного глаза для точной и... массированной "ответки"
ну а снайперам-раша - косоглазия,дизентерии и не будем мелочиться - коронавируса наповал
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яке косоглазіє? тіко - шоб їм очі повилазили!
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ну...одно другому не мешает...сначала - косоглазие...потом - косоповылазило ))))
(шо Вы придираетесь!?!)....))))
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))) ну соглашусь хіба шо тіко з принципу "харашо б, шоб помучались"
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Чтоб руки отсохли у этого снайпера.........
Раненному воину - скорейшего выздоровления.........
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Значит скоро там будет новое отведение и поставят КПП. Нашему войну скорейшего выздоровления
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Сивуху толкнули и мусора арестовали 15 человек за ето. Сколько мусора арестуют тамженашихлюдей которые ранили и возможно смертельно нашего бойца?
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Треба вбити всіх росіян-окупантів на окупованій території і проблеми не буде
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Просте рішення для простаків. Починай реалізацію Снайпер окупантів поранив українського воїна поблизу Зайцевого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2770
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Нарисовать на сивохоной жопе мишень и выставить из окопа.
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Прямое попадание мины в блиндаж,6 бойцов ранено. Разрешения на ответку нет,НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ, да Терпила? Бубочка может и Терпила,но бойцы терпеть не должны.
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Бачу,- войинив в Украйини достатньо. Тилько тришэчкы смэрдять, як оти расейськи холопы.
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Россия перебросила на Донбасс рекордную партию ГСМ

18:12 | 12.03.2020

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На фоне резкого падения цен на нефть на мировом рынке Россия увеличила объемы поставок ГСМ на оккупированную часть Донбасса.
За последние несколько дней на станции Ровеньки, Штеровка и Коммунарск прибыла рекордная партия ГСМ из Ростовской области. По данным источника, на этот раз оккупанты доставили более 2000 тонн топлива и не менее 400 тонн боеприпасов различных калибров.
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