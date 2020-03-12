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Все про:Національний корпус (236) Сивохо (27)

 Нацкорпус звернувся в СБУ за фактом вчинення Сивохо державної зради

Політична партія "Національний Корпус" направила в Службу безпеки України повідомлення про вчинення державної зради радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, який 12 березня ініціював у Києві захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії.

У пресрелізі наголошується: "Як стало відомо, мета згаданого вище заходу - "порозуміння з другою стороною громадянського конфлікту на Донбасі".

"Вважаємо, що подібне формулювання є не тільки хибним, а й протизаконним", - наголошується в заяві.

Відповідно до закону окремі райони Донецької та Луганської областей є "тимчасово окупованою територією України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль".

Отже, за законом прямо встановлено, що ці території перебувають під окупацією РФ та під контролем окупаційної адміністрації.

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У зв’язку із цим, йдеться у документі, будь-які спроби "налагодження діалогу" з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяють незаконній окупації території України, є державною зрадою та посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України" відповідно до ст. 110, 111 КК України.

"Вважаємо, що у діях гр. Сивохо С.А. та інших невідомих осіб, які організували масовий захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності", наявний склад злочину, передбачений вищевказаними статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, вважаємо, що гр. Сивохо С.А. та інші особи в період збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією надали іноземній державі (Російській Федерації) допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – сказано у документі.

Зокрема, зазначається, що "зусиллями гр. Сивохо С.А. та інших осіб в Україні, Російській Федерації та на міжнародному рівні може виникнути уявлення про те, що збройна агресія з боку Росії є насправді "внутрішнім громадянським конфліктом".

"Проведення "платформ примирення" в умовах окупації частини території України позбавляє можливості відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України, а отже – сприяє протиправним діям Російської Федерації", – наголошується у зверненні.

"На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 214, 215 КПК України, Національний Корпус просить СБУ зареєструвати подане повідомлення про вчинення злочину до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбачених ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України", - резюмують у Нацкорпусі.

Нагадаємо, Сивоха побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватяний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не тільки на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохом платформи примирення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181055
 
   
 Топ коментарі
 
Правильное решение, посмотрим на чьей стороне СБУ.
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в сбу сидит друг Сивохи , товарищ Баканов . Только Кольт !
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Сивоху потрібно бити як Шуфрича - частіше.
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Эту жирную тварь...сивуху...у которой мозг сожрал алкоголь нужно сажать...
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А взагалі це мерзенна влада. Чого тільки вартує таке: "Зеленський відправив свого міністра охорони здоров'я до евакуйованих осіб, щоби вона приєдналася до їх карантину. Це мало б стати доказом того, що вони не становлять жодної загрози. «Це був її вибір, але запропонував їй його я», - каже Зеленський, ніби натякаючи на те, що не лишив їй жодного вибору". https://petrimazepa.com/uk/te_same_intervyu_zelenskogo_dlya_the_guardian
Тобто, як х*йло, Зе стоїть (і буде стояти) "за спинами жінок та дітей". Коли авторитарний "лідер" пропонує міністерці дегенеративно залізти в карантин, тій нічого не залишається, як це зробити, хоче вона того або не хоче. А цей "клован" навіть не розуміє, наскільки це підло, бо не розповів би це журналісту "Гардіан".
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У меня вопрос,почему эти ублюдки не приходят к Медведчуку,почему не бьют ему морду?Потому,что эти трусливые шакалы,мразь и отбросы,сраные патриоты нашли себе соперника-очкарика.Эти сволочи погубят Украину при молчаливом согласии "мудрого"украинского народа.Что дрисливые слабо набить морду Медведчуку,который открыто продает Украину,патриоты уже наложили полные шаровары,он на вас положил,потому что вы дерьмо собачье.
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нацкорпус Медведчуку ничего сделать не может, а тупому жирному клоуну и подавно ничего не будет
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