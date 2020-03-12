 МАУ скасовує 4 внутрішні рейси, - аеропорт Запоріжжя

Про це повідомила в Facebook пресслужба КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", інформує Цензор.НЕТ.
"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" тимчасово закриває внутрішні рейси між Києвом і Запоріжжям, а також Херсоном, Івано-Франківськом та Чернівцями. Наразі авіакомпанія повідомила, що рейси скасовуються до 8 квітня", - сказано в повідомленні.
Пресслужба зазначає, що зміни пов'язані з поширенням коронавірусу.
Думаю просто Беня решил кинуть на деньги людей под видом "форс-мажора".
А то уже просто бросание говном, а не комментирование