 МАУ скасовує 4 внутрішні рейси, - аеропорт Запоріжжя

Про це повідомила в Facebook пресслужба КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", інформує Цензор.НЕТ.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" тимчасово закриває внутрішні рейси між Києвом і Запоріжжям, а також Херсоном, Івано-Франківськом та Чернівцями. Наразі авіакомпанія повідомила, що рейси скасовуються до 8 квітня", - сказано в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що зміни пов'язані з поширенням коронавірусу.

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