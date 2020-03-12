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 МАУ скасовує 4 внутрішні рейси, - аеропорт Запоріжжя

Компанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує до 8 квітня рейси між Києвом і Запоріжжям, Херсоном, Івано-Франківськом та Чернівцями.

Про це повідомила в Facebook пресслужба КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", інформує Цензор.НЕТ.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" тимчасово закриває внутрішні рейси між Києвом і Запоріжжям, а також Херсоном, Івано-Франківськом та Чернівцями. Наразі авіакомпанія повідомила, що рейси скасовуються до 8 квітня", - сказано в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що зміни пов'язані з поширенням коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі

МАУ скасовує 4 внутрішні рейси, - аеропорт Запоріжжя 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181049
 
 
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Давайте чуток вперед глянем. Отменяем самолеты а затем поезда. А потом что? Правильно - запрещаем любое перемещение людей и товаров. К чему это приведет? Правильный ответ - к мародерству, бунтам, нарушениям общественного порядка, грабежам и насилию и все это одновременно. Никакому вирусу такой эффект и не снился.
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Какое отношение внутренние рейсы имеют к коронавирусу?
Думаю просто Беня решил кинуть на деньги людей под видом "форс-мажора".
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Ребят, а мозгами немного подумать, перед тем как комменты писать?
А то уже просто бросание говном, а не комментирование
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