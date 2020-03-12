 Кабмін опублікував список заборонених для експорту товарів протиепідемічного призначення на час карантину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Забороні експорту підлягають:

- водонепроникний лабораторний костюм;

- рукавички із інших полімерних матеріалів;

- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

- рукавички неопудрені з нітрилу;

- халат ізоляційний медичний одноразовий;

- маски медичні (хірургічні);

- окуляри захисні;

- щиток захисний;

- респіратор класу захисту не нижче FFP2.

"Це обмеження викликане виключно заходами безпеки і запобігання поширенню на території України коронавірусу Sars-cov-2", - зазначили в Кабміні.

Мінекономіки заохочує не закуповувати і не використовувати без потреби зазначені товари, а головне - дослухатися до рекомендацій лікарів МОЗ України та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання захворювання.

Нагадаємо, вчора Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.

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