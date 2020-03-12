EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1017  22
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3912) карантин (129) медицина (888) експорт (178)

 Кабмін опублікував список заборонених для експорту товарів протиепідемічного призначення на час карантину

11 березня Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Забороні експорту підлягають:

- водонепроникний лабораторний костюм;
- рукавички із інших полімерних матеріалів;
- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
- рукавички неопудрені з нітрилу;
- халат ізоляційний медичний одноразовий;
- маски медичні (хірургічні);
- окуляри захисні;
- щиток захисний;
- респіратор класу захисту не нижче FFP2.

"Це обмеження викликане виключно заходами безпеки і запобігання поширенню на території України коронавірусу Sars-cov-2", - зазначили в Кабміні.

Мінекономіки заохочує не закуповувати і не використовувати без потреби зазначені товари, а головне - дослухатися до рекомендацій лікарів МОЗ України та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання захворювання.

Нагадаємо, вчора Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Аліну Фролову з посади заступника міністра оборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181048
 
 
 Топ коментарі
 
В этом нет никакого разрыва экономических связей. Украина никогда не являлась поставшиком медицинских масок в другие страны. То, что некоторые спекулянты желают на этом навариться в ущерб безопасности Украины и украинцев - это проблемы некоторых спекулянтов а не разрыв экономических связей.
 показати весь коментар
 
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b2.html#more-97824

Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? Март 12, 2020Без рубрикиКомментарии

Правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки масок обратно. Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Трёхнедельный карантин. Формально жесткий, а по факту - как пойдёт. У нас ведь пока ещё нет убедительного очага, как в той же итальянской Ломбардии. Чтобы зубодробительно доказать очевидное.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Тем не менее, общегосударственный карантин уже хоть что/то. Хоть какое-то профессиональное шевеление нынешних госменеджеров. Вечно опаздывающих.
Пусть поздно. Пусть в урезанном виде. Пусть без понимания причин/следствий и прочей логистики. Тем не менее, запреты на массовые мероприятия и развлечения, равно как и формирование в согражданах более ответственного отношения к новому вирусному штамму уже неплохо…
Однако, есть несколько сложных вопросы, которые так и не получили надлежащих ответов. По все той же причине - некому профессионально отвечать…
Базовые инфекционные больницы для карантина. Где, сколько коек, как быстро будут развёрнуты дополнительные места. С протоколами лечения и отработкой прямо сейчас принципов работы в чрезвычайной ситуации.
Вопрос далеко не праздный. Ведь мы своими глазами/ушами видели потрясающую (по никчемности) реакцию профильных врачей из профильной инфекционной больницы в Виниках, которые хоровым образом пропели гимн, радуясь непоступлению к ним на карантин будущих «новосанжарцев»…
Ещё вопросы. Есть ли договоренности о закупках действительно объемных партий тест-систем по Covid19, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких? Ведь того количества, которое у нас есть сейчас (605 аппаратов ИВЛ в спец/больницах) явно недостаточно.
Не сейчас, разумеется. А если начнётся движ…
Важно также понять, кто и как быстро организует оперативный штаб и включит в работу любой «противоэпидемический протокол»? Или будет как с экс-министром Скалецкой, которая на полном серьезе заявляла о возможности лечения вирусной пневмонии (!) противобактериальными антибиотиками? Невероятная дремучесть…
Ну и главный вопрос. Когда, наконец, мы начнём жестоко выбивать зубы циничным мерзавцам?
Вот что собирается делать «государство Зеленского» с ушлым Радуцким? С этим крысиным парнишкой, который лизоблюдски терся возле Порошенко в 2014/2015 и который сейчас точно также лизоблюдски трется возле Зеленского строго в своих лысых корыстных интересах? И даже входит павлином в спецгруппу по продолжению крутых мед/реформ Супрун?
Что делать теперь с 983,5 тонн медицинских масок, которые этот ушлейший бырыжонок быстро успел собрать с рынка и втюхать тому же Китаю?
В тему:
- Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко
- «Слуга народа» Радуцкий оставил Украину без масок в разгар коронавируса - Билецкий. Видео
Ах да, правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки их обратно). Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Так что там с зубами Радуцкого? Может, совещание проведём по маскам? Или традиционно помолчим в тряпочки и просто не заметим его жлобские глаза?
Я понимаю, что зарабатывать на смертях - тоже национальный вид спорта у нас. И тем не менее)…
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b2.html#more-97824

Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? Март 12, 2020Без рубрикиКомментарии

Правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки масок обратно. Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Трёхнедельный карантин. Формально жесткий, а по факту - как пойдёт. У нас ведь пока ещё нет убедительного очага, как в той же итальянской Ломбардии. Чтобы зубодробительно доказать очевидное.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Тем не менее, общегосударственный карантин уже хоть что/то. Хоть какое-то профессиональное шевеление нынешних госменеджеров. Вечно опаздывающих.
Пусть поздно. Пусть в урезанном виде. Пусть без понимания причин/следствий и прочей логистики. Тем не менее, запреты на массовые мероприятия и развлечения, равно как и формирование в согражданах более ответственного отношения к новому вирусному штамму уже неплохо…
Однако, есть несколько сложных вопросы, которые так и не получили надлежащих ответов. По все той же причине - некому профессионально отвечать…
Базовые инфекционные больницы для карантина. Где, сколько коек, как быстро будут развёрнуты дополнительные места. С протоколами лечения и отработкой прямо сейчас принципов работы в чрезвычайной ситуации.
Вопрос далеко не праздный. Ведь мы своими глазами/ушами видели потрясающую (по никчемности) реакцию профильных врачей из профильной инфекционной больницы в Виниках, которые хоровым образом пропели гимн, радуясь непоступлению к ним на карантин будущих «новосанжарцев»…
Ещё вопросы. Есть ли договоренности о закупках действительно объемных партий тест-систем по Covid19, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких? Ведь того количества, которое у нас есть сейчас (605 аппаратов ИВЛ в спец/больницах) явно недостаточно.
Не сейчас, разумеется. А если начнётся движ…
Важно также понять, кто и как быстро организует оперативный штаб и включит в работу любой «противоэпидемический протокол»? Или будет как с экс-министром Скалецкой, которая на полном серьезе заявляла о возможности лечения вирусной пневмонии (!) противобактериальными антибиотиками? Невероятная дремучесть…
Ну и главный вопрос. Когда, наконец, мы начнём жестоко выбивать зубы циничным мерзавцам?
Вот что собирается делать «государство Зеленского» с ушлым Радуцким? С этим крысиным парнишкой, который лизоблюдски терся возле Порошенко в 2014/2015 и который сейчас точно также лизоблюдски трется возле Зеленского строго в своих лысых корыстных интересах? И даже входит павлином в спецгруппу по продолжению крутых мед/реформ Супрун?
Что делать теперь с 983,5 тонн медицинских масок, которые этот ушлейший бырыжонок быстро успел собрать с рынка и втюхать тому же Китаю?
В тему:
- Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко
- «Слуга народа» Радуцкий оставил Украину без масок в разгар коронавируса - Билецкий. Видео
Ах да, правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки их обратно). Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Так что там с зубами Радуцкого? Может, совещание проведём по маскам? Или традиционно помолчим в тряпочки и просто не заметим его жлобские глаза?
Я понимаю, что зарабатывать на смертях - тоже национальный вид спорта у нас. И тем не менее)…
 показати весь коментар
 
 
Надумали, ще не вечір... Більш тупіші за зєліних міністрів лише зєліни працівники ОП.
 показати весь коментар
 
Вот как надо действовать на опережение !!!
 показати весь коментар
 
Бессмысленная и глупая мера. Разрыв экономических связей приводит всегда и везде к автаркии и натуральному обмену.
 показати весь коментар
 
В этом нет никакого разрыва экономических связей. Украина никогда не являлась поставшиком медицинских масок в другие страны. То, что некоторые спекулянты желают на этом навариться в ущерб безопасности Украины и украинцев - это проблемы некоторых спекулянтов а не разрыв экономических связей.
 показати весь коментар
 
 
Это неправильная сиюминутная позиция. За масками пойдет что-то другое и все сразу начнут сами рвать отношения экономические.
 показати весь коментар
 
Это правильная позиция, аналогичная мерам, введенным другими странами.
Неправильная позиция - это пытаться наварить бабла на пандемии в ущерб безопасности своей страны.
 показати весь коментар
 
 
Завтра, руководствуясь такой же логикой, ведущие страны запретят экспорт основных лекарств. И останется у нас в аптеках корвалол и зеленка.
 показати весь коментар
 
А вони і заборонять, он Німеччина не випустила партію масок, закуплених Словаччиною.
 показати весь коментар
 
 
вЫВОД - БЕЖАТЬ СКУПАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ АНТИБИОТИКИ И ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ СПИСКА ВОЗ!
 показати весь коментар
 
Зачем? Чтобы опять-таки навариться на пандемии? У тебя других мыслей в голове вообще нет, кроме того, как нажиться на беде?
 показати весь коментар
 
Слышь, моралист. Может все похоронные бюро разгоним? А то ведь на беде наживаются?
 показати весь коментар
 
Уявив: корабель терпить катастріфу, а якийсь зелений барига стоїть біля борту, підпливають аборигени з берега на моторках - а він їм продає жилети, круги, плоти та шлюпки.
Та хмуйнути того кровосіся в море, най його акуляка з хвостом згризе.
 показати весь коментар
 
 
Навіть тупим строковикам кажуть - ваша сила в колективних діях.
 показати весь коментар
 
- маски медицинские (хирургические)

=====================
а смысл? их Радуцкий давно уже продал.. вчера в поликлинике спросил работника почему все без масок?.. так, нету, говорит, в продаже нигде
 показати весь коментар
 
Все вывезено еще до 12, теперь можно и "запретить".
 показати весь коментар
 
От виродки. Коні вкрали, стайню закрили.
 показати весь коментар
 
 
Все уже успели продать, а производить уже не из чего и нет смысла.
 показати весь коментар
 
Криза з короною показала, що уряди популістів не здатні керувати при форс мажорі.
 показати весь коментар
 
Кстати, а напомните кто говорил что маски не помогают? Может ему надо в рыло дать?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору