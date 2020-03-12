 Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не може мені сказати, навіщо потрібна "консультативна рада" щодо Донбасу. Влада води в рот набрала і мовчить. Вдає, що нічого не сталося. Козак від імені Путіна вчора в Мінську офіційно надів цю раду на голову Єрмаку. Тепер, замість України, коментарі на цю тему роздає Пєсков. Єрмак мовчить. Зеленський мовчить. Говорить тільки Росія. Хто увійде до ради? Навіщо це треба Україні? Ми зібралися визнавати терористичні організації Росії на Донбасі стороною переговорів? Це такий компроміс? Президент Зеленський погодився з цим? Ще раз: хто увійде до цієї ради і навіщо вона Україні? Нуль комунікацій. Нуль пояснень. Нуль інформаційної політики", - написав він.

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