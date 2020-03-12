 Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніхто не може мені сказати, навіщо потрібна "консультативна рада" щодо Донбасу. Влада води в рот набрала і мовчить. Вдає, що нічого не сталося. Козак від імені Путіна вчора в Мінську офіційно надів цю раду на голову Єрмаку. Тепер, замість України, коментарі на цю тему роздає Пєсков. Єрмак мовчить. Зеленський мовчить. Говорить тільки Росія. Хто увійде до ради? Навіщо це треба Україні? Ми зібралися визнавати терористичні організації Росії на Донбасі стороною переговорів? Це такий компроміс? Президент Зеленський погодився з цим? Ще раз: хто увійде до цієї ради і навіщо вона Україні? Нуль комунікацій. Нуль пояснень. Нуль інформаційної політики", - написав він.
З ним будуть розмовляти
― Четырнадцать.
― И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду? Который старуха в колодец положила? Вы как хотите, а я иду в милицию.
― Да. Иди! Тебя он не тронет.
― А Вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да?
― Вась, а Вась, я ему давеча говорю: у меня насморк, так он...
1. С чего ты взял, что их Пэтюня подписал.
2. Почему выполнять Минские начал не Пэтюня, а ЗЕлупок.
Отвод артиллерии при ком начался?
Купи меморию, амнезийщик.
А, лушпайка рыгосоевая?
Саме для того, щоб війну, агресію ***** та окупацію української території визнати "громадянським конфліктом"
Кто он, бл@дь, такой, кроме администратора по организации бубочкиного питания?!
Удивляет, что «уставшие от вАйны»/«только не бАрыга»/«хуже не будет» - молчат=>ведь очевидно, что их «избранники» сдают интересы страны........
И это он написал в апреле:
"В воскресенье у новой банды все получится. Даже не сомневайтесь. Все готово. Потому что урок не усвоили. И должны заплатить. Снова. И будете платить. Мы будем платить. В строй встанете, глаза - в землю, рты друг на друга в соцсетях - и на забой. Как коровы: кто-то молоком заплатит, кто-то - мясом.
Но я тоже иду на выборы. Приму свою часть ответственности за страну. И проголосую в воскресенье. Забой, так забой. Я с вами, дорогая моя страна. И этот пост - о дураках, мечтателях и карме народа. О нашей бесконечной возне. И неисправимом оптимизме.
***
А через пять лет вы снова напишете, что во всем виноваты журналисты. Через пять лет, когда вот этих будут выгонять из власти, а вот тех - точно таких же - ставить вместо них", - написал Шуклинов в Facebook."
Если есть новая банда, значит есть и предыдущая?
А что за слово "забой", которое на Зе начинается?
а "забой" - це на мясокомбінаті...
Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет"
В док. фільмі Edge of war, премьер-міністр Великобританії Чемберлен, після підписання з Гітлером договору про мир, пише своїй дружині:
"Я подивився в очі Гітлеру і побачив, що йому можна вірити".
Це вам ніщо не нагадує?
Історія нічому не вчить? Чи не вчить тільки тих, хто не хоче вчитися?
Вчора у Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення якогось нового «консультативного органу» з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації. Про це написала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на Фейсбук.
«Хотілося б почути від влади і безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії», - зазначила Ірина Геращенко.
«Очевидно, що єдині консультації , які тут важливі - з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми», - підкреслила депутатка.
Водночас вона зауважила: «З ким і на яку тему збираються проводити ці консультації в рамках ради? З РФ?».
Ірина Геращенко заявила, що подібні консультації є неприйнятними для України.
«Це виключено, й будь-де розцінюватиметься як грубе втручання у внутрішні справи України. Давайте тоді проконсультуємо Держдуми щодо дикості їх змін до Конституції про обнуління термінів Путіна», - підкреслила вона.
За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.
«Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими «республіками», легітимізація «республік», їх «влад», й це підтвердження наративу Москви про «внутрішній громадянський конфлікт», - зазначила співголова фракції.
«Очевидно, ці домовленості потребують роз'яснення і широкого інформування, яке зараз не отримують ЗМІ, суспільство та й самі парламентарі», - зауважила депутатка.
Ірина Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.
«Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке - жодного слова. Навпаки - готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші», -підкреслила співголова фракції.
«Насторожує та радість, з якою так звані «міністри» «рєспублік» кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з'являється скупий реліз від України», - додала вона.