EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  5371  59
Все про:Мінськ (540) Донбас (15525) Єрмак Андрій (127) Козак Дмитро (12)

 Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов

У переліку домовленостей, досягнутих на зустрічі в Мінську керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком, йдеться про створення так званої Консультативної ради. Однак українська влада досі не дала жодного коментаря з цього приводу.

Про це пише у фейсбуці журналіст "Ліги" Петро Шуклінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не може мені сказати, навіщо потрібна "консультативна рада" щодо Донбасу. Влада води в рот набрала і мовчить. Вдає, що нічого не сталося. Козак від імені Путіна вчора в Мінську офіційно надів цю раду на голову Єрмаку. Тепер, замість України, коментарі на цю тему роздає Пєсков. Єрмак мовчить. Зеленський мовчить. Говорить тільки Росія. Хто увійде до ради? Навіщо це треба Україні? Ми зібралися визнавати терористичні організації Росії на Донбасі стороною переговорів? Це такий компроміс? Президент Зеленський погодився з цим? Ще раз: хто увійде до цієї ради і навіщо вона Україні? Нуль комунікацій. Нуль пояснень. Нуль інформаційної політики", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську

Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову консультативну раду, а той мовчить, - журналіст Шуклінов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181043
 
 
 Топ коментарі
 
По-моему, уже давно надо не задавать вопросы ЗЕ, а искать людей и возможности для его устранения.
 показати весь коментар
 
Єрмак чесно відробляє зарплату в руських рублях. Дистипліна, єпт його мать.
 показати весь коментар
 
Дятлы ни как не могут раздуплиться, или осознанно совершают предательство интересов страны. Всем давно известны цели московитов, усадить нас за стол переговоров с лугандонцами, самим как бы устраниться, и втюхать лугандон в Украину на своих условиях. При Порошенко они этого сделать не смогли, а теперь пожалуйста...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Єрмак чесно відробляє зарплату в руських рублях. Дистипліна, єпт його мать.
 показати весь коментар
 
 
Які можуть бути запитання до шавки Єрмака, коли головний зрадник України ....йло.
 показати весь коментар
 
 
да, ***** з маленької, бо є ще велике *****, замовник
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
молчание..золото..
 показати весь коментар
 
 
Зебіли раді, що обрали антиукраїнську владу.
 показати весь коментар
 
 
Козак уже громогласно заявил, что украинские власти наконец согласились на прямые переговоры с руководителями ДНР/ЛНР!
 показати весь коментар
 
 
Раненый впопучленец движется в Украину за пенсией по инвалидности.
 показати весь коментар
 
у него произошел внутренний конфликт с гравитацией
 показати весь коментар
 
 
И как, помогло? Предатели остановились?
 показати весь коментар
 
По-моему, уже давно надо не задавать вопросы ЗЕ, а искать людей и возможности для его устранения.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как же ты его "устранишь", парахабит, со своего пробздевшегося дивана?
 показати весь коментар
 
― Сколько у меня было? Один год. Сколько за побег дадут? Три! Сколько за детский сад и квартира? Ну, пускай десять! Сколько всего будет?
― Четырнадцать.
― И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду? Который старуха в колодец положила? Вы как хотите, а я иду в милицию.
― Да. Иди! Тебя он не тронет.
А Вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да?
― Вась, а Вась, я ему давеча говорю: у меня насморк, так он...
Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 7175
 показати весь коментар
 
 
Дятлы ни как не могут раздуплиться, или осознанно совершают предательство интересов страны. Всем давно известны цели московитов, усадить нас за стол переговоров с лугандонцами, самим как бы устраниться, и втюхать лугандон в Украину на своих условиях. При Порошенко они этого сделать не смогли, а теперь пожалуйста...
 показати весь коментар
 
 
Два аіда з одного ти каналу знайдуть спільну мову і щось з цього будуть мати на кишеню.
 показати весь коментар
 
Ермак сепарская тварь, хочет повторить участь Сивохи.
 показати весь коментар
 
 
А що з Сивохою? Та гнида стріпалась і пішла, а 15 хлопців в каталажці.
 показати весь коментар
 
 
так ермак за рашу он как и сивоха предатель
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так пэтя замутил, нужно выкашливать теперь
 показати весь коментар
 
 
А чего вы стали жопами кашлять именно в 2019-м, а при Пэте все нормуль было?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За мои комментарии здесь по поводу подписания пэтюнькой первого Минска меня деактевировали
 показати весь коментар
 
Простой же вопросы вроде:
1. С чего ты взял, что их Пэтюня подписал.
2. Почему выполнять Минские начал не Пэтюня, а ЗЕлупок.
 показати весь коментар
 
 
Скажу больше, их пэтьуня написал, сам хвалился даже.
Отвод артиллерии при ком начался?
Купи меморию, амнезийщик.
 показати весь коментар
 
Шо правда шоле, лушпайка ватная? А серые зоны при ком заняли?
 показати весь коментар
 
А при ком приказали прекратить огонь и пропустить в Донецк русню?
А, лушпайка рыгосоевая?
 показати весь коментар
 
А навіщо викашлювать? П. 1 Мінська який? ПОВНЕ припинення вогню! Є повне припинення вогню? Нема! Значить якщо п. 1 не виконано, то нафіга інші пункти виконувати???
 показати весь коментар
 
 
Последствия таких "надеваний" мы давно уже наблюдаем... Похоже темпы в Кремле не устраивают. Там хотят турбо режим .
 показати весь коментар
 
 
«Никто не может мне сказать, зачем нужен "консультативный совет" по Донбассу.» - саме для того, щоб «Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим? Еще раз: кто войдет в этот совет и зачем он Украине?», без знаків запитання.
Саме для того, щоб війну, агресію ***** та окупацію української території визнати "громадянським конфліктом"
 показати весь коментар
 
 
так Козак Ермак это ж один человек, ну тот что Сибирь к московии присоединил.
 показати весь коментар
 
для вас всіх, гебні касапської - да, хотілось би цього. Але стосовно України, щоб її ви знову колонізували.
 показати весь коментар
 
 
"Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов" - Ермак из той же обоймы команды Зе, что и Сивоза, Богдан, Бужанский и ещё несколько коллаборантов, и это только подтверждает, что Лицедей, хорошо завуалированный двуликий Янус, и надо уже что то делать для нейтрализации кремлёвских агентов.
 показати весь коментар
 
 
А що з тобою, зебіл, робити, який їх на Печерськ просунув?
 показати весь коментар
 
_Ермак, Зелепут, шайка зелёных - враги Украины. Пора осознать и перестать задавать им нелепые в таком случае вопросы.
 показати весь коментар
 
 
Ответ один: мудаки у власти... но зато новые лица...
 показати весь коментар
 
 
Єрмак самостійна фігура? Ні. Значить все зі згоди віслюка. (Віслю́к (лат. Equus africanus asinus), осел, або африканський осел - одомашнена форма віслюка, підвид з роду Кінь (Equus), ряду Конеподібних)
 показати весь коментар
 
 
А какое право этот Ермак имеет что-то подписывать от имени Украины?!
Кто он, бл@дь, такой, кроме администратора по организации бубочкиного питания?!
 показати весь коментар
 
 
Мене від прізвища зЕЛЕНСЬКИЙ вже тіліпає. Я тебе зеля (не лох) своїми руками хочу задавити, як путінське щеня. Ти мразь кацапська. Подохнеш в муках.
 показати весь коментар
 
 
В принципе - правильные вопросы........, то что преЗедент «морозится» - тоже не новое явление.......
Удивляет, что «уставшие от вАйны»/«только не бАрыга»/«хуже не будет» - молчат=>ведь очевидно, что их «избранники» сдают интересы страны........
 показати весь коментар
 
 
Кратко: Петр Шуклинов в 2017 году написал, что если Порошенко искоренит коррупцию, то он войдёт в историю. В апреле 2019 года написал, что Порошенко вошел в историю, но не победил коррупцию.
И это он написал в апреле:

"В воскресенье у новой банды все получится. Даже не сомневайтесь. Все готово. Потому что урок не усвоили. И должны заплатить. Снова. И будете платить. Мы будем платить. В строй встанете, глаза - в землю, рты друг на друга в соцсетях - и на забой. Как коровы: кто-то молоком заплатит, кто-то - мясом.
Но я тоже иду на выборы. Приму свою часть ответственности за страну. И проголосую в воскресенье. Забой, так забой. Я с вами, дорогая моя страна. И этот пост - о дураках, мечтателях и карме народа. О нашей бесконечной возне. И неисправимом оптимизме.
***
А через пять лет вы снова напишете, что во всем виноваты журналисты. Через пять лет, когда вот этих будут выгонять из власти, а вот тех - точно таких же - ставить вместо них", - написал Шуклинов в Facebook."

Если есть новая банда, значит есть и предыдущая?
А что за слово "забой", которое на Зе начинается?
 показати весь коментар
 
 
попередня - овоща?
а "забой" - це на мясокомбінаті...
 показати весь коментар
 
Есть выражение: "Хвост крутит собакой". В нашем случае "Сопля управляет организмом".
 показати весь коментар
 
Не спорю. Але і Оманський, заглядаючий в очі Х-ла, далеко не патріот.
 показати весь коментар
 
ето тока я етим зекацапским выходкам перестал удивлятся?
 показати весь коментар
 
 
Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 7078

Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет"
 показати весь коментар
 
 
вы понимаете, что они не остановятся!!!!!!!!!!! (они это Зелёнкин и его команда) намази закон о продаже земли, закон о языке, остановка движения в НАТО, вопрос становится конкретно, или УБИРАТЬ ЭТО ИЛИ ТИХО ВОЗМУЩАТЬСЯ И ДАВАТЬ ИМ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЕ МОСКВЫ.
 показати весь коментар
 
 
Тут і пояснювати не треба нічого.
В док. фільмі Edge of war, премьер-міністр Великобританії Чемберлен, після підписання з Гітлером договору про мир, пише своїй дружині:
"Я подивився в очі Гітлеру і побачив, що йому можна вірити".
Це вам ніщо не нагадує?
Історія нічому не вчить? Чи не вчить тільки тих, хто не хоче вчитися?
 показати весь коментар
 
Офіс Зеленського має дати чітку і повну інформацію про домовленості у Мінську між Єрмаком та Козаком - Ірина Геращенко

Вчора у Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення якогось нового «консультативного органу» з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації. Про це написала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на Фейсбук.
«Хотілося б почути від влади і безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії», - зазначила Ірина Геращенко.
«Очевидно, що єдині консультації , які тут важливі - з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми», - підкреслила депутатка.
Водночас вона зауважила: «З ким і на яку тему збираються проводити ці консультації в рамках ради? З РФ?».
Ірина Геращенко заявила, що подібні консультації є неприйнятними для України.
«Це виключено, й будь-де розцінюватиметься як грубе втручання у внутрішні справи України. Давайте тоді проконсультуємо Держдуми щодо дикості їх змін до Конституції про обнуління термінів Путіна», - підкреслила вона.
За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.
«Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими «республіками», легітимізація «республік», їх «влад», й це підтвердження наративу Москви про «внутрішній громадянський конфлікт», - зазначила співголова фракції.
«Очевидно, ці домовленості потребують роз'яснення і широкого інформування, яке зараз не отримують ЗМІ, суспільство та й самі парламентарі», - зауважила депутатка.
Ірина Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.
«Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке - жодного слова. Навпаки - готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші», -підкреслила співголова фракції.
«Насторожує та радість, з якою так звані «міністри» «рєспублік» кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з'являється скупий реліз від України», - додала вона.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору