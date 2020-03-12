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 Економіка, Суспільство
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Все про:ММК ім. Ілліча (13) екологія (517)

 На ММК ім. Ілліча завершено проєкт системи очищення за $ 31 млн

За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату.

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до "Групи Метінвест", завершено будівництво сучасного комплексу аспіраційних систем для доменного виробництва. Вартість проєкту – понад $ 31 млн, повідомляє 5 канал з посиланням на прес-службу підприємства.

Будівництво комплексу було розпочато в серпні 2019 року. Завдяки новій системі суттєво покращиться екологічна ситуація в Маріуполі, в рази зменшаться викиди пилу. Для видалення дрібних частинок використовується метод засмоктування їх із потоком повітря у трубопровід системи аспірації.

"Ключове в цій установці – рукавні фільтри. Ця установка відповідатиме як українським, так і європейським нормам", – говорить Сергій Голуб, керівник проєкту аспіраційних установок доменних печей ММК ім. Ілліча.

За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату: "Це перший етап. Згідно з графіком протягом цього і наступного року подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх наших доменних печах".

На комбінаті реалізується масштабний екологічний проєкт – реконструкція систем газоочистки всіх агломераційних машин (за допомогою даних машин створюється агломерат – основна сировина для виробництва чавуну чи сталі) і зони охолодження на п'яти з них. Вже до кінця квітня будуть запущені газоочисні комплекси на більшості агломашин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181040
 
 
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Ахметов типа выполнил положение закона о декомунизации. Оказывается что Ильич это не ленин, а заслуженный металлург который работал на заводе при совке.
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хитро! а когда Днепропетровск - это не Петровский а Святой Петр...не проканало )))))
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Завершен проект системы. А когда сама система будет работать?
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Ты смотри - повозмущались-повозмущались и таки начали что-то делать.
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