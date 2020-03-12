 На ММК ім. Ілліча завершено проєкт системи очищення за $ 31 млн

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до "Групи Метінвест", завершено будівництво сучасного комплексу аспіраційних систем для доменного виробництва. Вартість проєкту – понад $ 31 млн, повідомляє 5 канал з посиланням на прес-службу підприємства.

Будівництво комплексу було розпочато в серпні 2019 року. Завдяки новій системі суттєво покращиться екологічна ситуація в Маріуполі, в рази зменшаться викиди пилу. Для видалення дрібних частинок використовується метод засмоктування їх із потоком повітря у трубопровід системи аспірації.



"Ключове в цій установці – рукавні фільтри. Ця установка відповідатиме як українським, так і європейським нормам", – говорить Сергій Голуб, керівник проєкту аспіраційних установок доменних печей ММК ім. Ілліча.



За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату: "Це перший етап. Згідно з графіком протягом цього і наступного року подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх наших доменних печах".



На комбінаті реалізується масштабний екологічний проєкт – реконструкція систем газоочистки всіх агломераційних машин (за допомогою даних машин створюється агломерат – основна сировина для виробництва чавуну чи сталі) і зони охолодження на п'яти з них. Вже до кінця квітня будуть запущені газоочисні комплекси на більшості агломашин.