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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ рекомендує відпускати працівників на дистанційну роботу, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації підприємствам стосовно необхідних заходів у зв`язку з поширенням Covid-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми надали рекомендації для всіх підприємств стосовно того, як і що треба робити в межах будівлі або підприємства, щоб запобігти можливому захворюванню грипом, грипоподібними захворюваннями в тому числі й коронавірусною хворобою. Це чіткий алгоритм, що повинно бути зроблено", - сказав він.

Він додав, що це загально відомі речі, і МОЗ рекомендує при можливості відпускати працівників на дистанційну роботу для зменшення кількості людей, що будуть пересуватися громадським транспортом та одночасно перебувати в закритому приміщенні.

Загальні рекомендації підприємствам та установам - частіше провітрювати приміщення, обробляти поверхні мийними та дезінфікувальними засобами, дотримання правил гігієни, при погіршенні самопочуття та проявах ГРВІ звертатися до лікаря.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181037
 
 
 Топ коментарі
 
а кто там перемещается, на общественном транспорте?
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опять же....чего с них начинать? нехай пашут... закроются и... пашут ))))
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а кто там перемещается, на общественном транспорте?
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опять же....чего с них начинать? нехай пашут... закроются и... пашут ))))
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типун те на язык!
мы живы только благодаря тому, что эти ******* "слуги" до нас еще не добрались.
если доберутся - сразу можно ложиться в гроб.

пусть лучше сидят по оманам и буковелям...
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А ХЗ. "Мы предоставили рекомендации для всех предприятий о том, как и что надо делать в пределах здания или предприятия, чтобы предотвратить возможное заболевание гриппом, гриппоподобными заболеваниями в том числе и коронавирусной болезнью."
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_У нас в наличии разгорающаяся пандемия + начавшийся коллапс и дезинтеграция национальных экономик. Люто... Идеальный шторм! Сценарий БП.


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А солдатів-контрактнив тоже розпустити ? Будуть по скайпу стріляти ? Хоча це якраз рожева мрія зебуїнів ...
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Повторяется ситуёвина прошлого века: испанка + война (Первая Всемирная).
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Таксистів теж на дистанційну роботу?
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Хлебопекарни будут по вайберу делать хлеб А врачи лечить людей по Телемедицине. Шахтеры добывать уголь через удаленный доступ. Мля...как же страшно далеки они от народа..........
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