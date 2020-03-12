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Все про:війна (2088) ООН (1414) Донбас (15525)

 На Донбасі за 3 місяці загинули двоє цивільних, ще 17 людей поранено, - місія ООН

Кількість жертв серед цивільного населення продовжує знижуватися, але ситуація з безпекою і надалі залишається нестабільною і крихкою через порушення режиму тиші.

Про це заявила глава місії ООН в Україні Матильда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У період із середини листопада 2019 року до середини лютого 2020 року УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини, - ред.) зафіксувало, що двоє цивільних чоловіків загинули, а 17 цивільних осіб поранені (13 чоловіків, 3 жінки та один хлопчик). Це на 55% менше, ніж кількість жертв цивільних за попередні три місяці", - зазначила Богнер.

При цьому голова місії зазначила, що у 2019 році кількість жертв серед цивільного населення була найнижчою за весь період конфлікту - 27 загиблих та 140 поранених. "Це на 41% менше, ніж у 2018 році, коли загинули 55 осіб і було поранено 226", - додала вона.

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Богнер також наголосила, що з початку конфлікту загальна кількість загиблих серед цивільного населення сягнула 3350 осіб, а понад 7 тисяч зазнали поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181031
 
 
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Храшданскіє хотіли виведення ЗСУ з Донбасу. Тому місія ООН тут може звинува, уяати лише самых храшданскіх. А от військові, які виконують місію по захисту оцих Храшданскіє якось місію не зацікавили? Місія не хоче дізнатися, скільки військових за 3 місяці загинуло?
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Они бы ещё инфографику предоставили, где нарисовали 41% от двух убитых недорисованными силуэтами.
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Це часом не ті самі ідіоти, що не пускали ВСУ в 2014-му?
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Так наверное так и надо. Или в Парыже вы не об етом с ****** договаривались?
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