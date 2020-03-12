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 Політика України, За кордоном
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Все про:Боднар (48) Велика Британія (1149) МЗС (2102)

 Україна і Велика Британія можуть незабаром підписати угоду про партнерство, - заступник глави МЗС Боднар

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна і Велика Британія можуть найближчим часом підписати угоду про стратегічне партнерство.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають продуктивні переговори в Лондоні щодо нової Угоди про стратегічне партнерство з Великою Британією. Досягнутий прогрес створює належні підстави для підписання Угоди найближчим часом", - написав Боднар.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві почалися офіційні переговори України і делегації Великої Британії про двосторонню угоду щодо політичної співпраці, вільну торгівлю і партнерство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181029
 
   
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Могут подписать, а могут не подписать, масса возможностей...
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Но шансы очень велики - 50/50. Украина и Великобритания могут вскоре подписать соглашение о партнерстве, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 1617

Правда "партнерство" может резко закончиться, когда суд ВБ затребует тушку Коломойского.
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Или все мучительно помрут от коронавируса...
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Шото мне подсказывает, что вряд ли это будет ВБ. Україна і Велика Британія можуть незабаром підписати угоду про партнерство, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8063
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А может быть для начала вспомнить, что подпись ВБ стоит под Будапештским Меморандумом ?????
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могут/ второе после будут любимое слово слуг народа Коломойского.
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Можуть? То не треба "телитися" - після Брексіту саме наразі пропонувати Британії своє співробітництво, а це 5 економіка світу.
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