 Україна і Велика Британія можуть незабаром підписати угоду про партнерство, - заступник глави МЗС Боднар

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають продуктивні переговори в Лондоні щодо нової Угоди про стратегічне партнерство з Великою Британією. Досягнутий прогрес створює належні підстави для підписання Угоди найближчим часом", - написав Боднар.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві почалися офіційні переговори України і делегації Великої Британії про двосторонню угоду щодо політичної співпраці, вільну торгівлю і партнерство.

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