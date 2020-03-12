 Україна і Велика Британія можуть незабаром підписати угоду про партнерство, - заступник глави МЗС Боднар

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають продуктивні переговори в Лондоні щодо нової Угоди про стратегічне партнерство з Великою Британією. Досягнутий прогрес створює належні підстави для підписання Угоди найближчим часом", - написав Боднар.
Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві почалися офіційні переговори України і делегації Великої Британії про двосторонню угоду щодо політичної співпраці, вільну торгівлю і партнерство.
Правда "партнерство" может резко закончиться, когда суд ВБ затребует тушку Коломойского.