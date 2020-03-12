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 Політика України, Київські новини
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Все про:Інститут нацпам'яті (168) Київ (7414) пам'ятник (564) декомунізація (297) Дробович (24)

 Київський пам'ятник Щорсу буде перенесено, - Дробович

Пам'ятник Миколі Щорсу в Києві буде перенесено або до Музею монументальної пропаганди тоталітарного режиму в Каховці (Херсонська обл.), або на ВДНГ в українській столиці, повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович

"Варіантів щодо Щорса декілька. Або переїзд до Каховки, оскільки концепція місцевого музею це передбачатиме, або переїзд на ВДНГ. Якщо Каховка не зрозуміє всіх переваг, які їй дасть великий музей, який об'єднає видатні твори мистецтва тоталітарного часу, тоді буде ВДНГ", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є ще третій варіант - зміна контексту пам'ятника.

"Але поки що художнє співтовариство і куратори не виявляють великого ентузіазму щодо пропозицій із перевизначення, значить це суспільству не дуже потрібно. А якщо суспільству це не потрібно, то ми діятимемо за буквою закону", - додав голова Інституту нацпам'яті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мандрівка пам'ятника Щорсу в Каховку стала б чудовим перформансом, - глава УІНП Дробович про створення музею радянських монументів

Дробович зазначив, що говорив не з одним мистецтвознавцем, які заявляють, що це блискучий монумент.

"Але з точки зору етики, з точки зору закону тут інша історія. І наскільки мені не зраджує пам'ять, то міська влада вже визначилася і рішення ухвалено. Єдине, що тримає пам'ятник на місці, - це рішення Мінкульту", - констатував він.

Як повідомлялося, в 2018 році мер Києва Віталій Кличко заявляв, що виступає проти перенесення пам'ятника Щорсу, встановленого в центрі столиці, і зазначив, що цей пам'ятник є одним із найкрасивіших у Європі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181027
 
 
 Топ коментарі
 
Нам в Києві цей пам'ятник непотрібний разом із Дробовичем.
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Переносьте відразу на смітник, будь-ласка.
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Краще його не переносити, а пофарбувати у рожевий колір із емблемою СН.
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Переносьте відразу на смітник, будь-ласка.
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Нам в Києві цей пам'ятник непотрібний разом із Дробовичем.
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Поскольку его лицо лепили из фейса молодого кравчука, то это фактически и не памятник щорсу. Поэтому его можно просто переназвать, например пямятник воинам УНР.
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будет.-Главное слово слуг народа Коломойского.
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І порошенківських холуїв.
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І порошенківських холуїв./ Откуда глаза украинцам открываешь, мигрант? Из какой страны?
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З тебе такий самий українець, як з гівна куля, кацапе)
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З тебе такий самий українець, як з гівна куля, кацапе)/ Украинцы воюют на фронте, работают в тылу. А ты , мигрант колбасный, в сайте украинском вы.....ся. Нехорошо.
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Кацапе, вчи мову. Будеш вважатися кваліфікованим рабом)
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Мигранты колбасные горой за Пэтю - он им дал возможность туалеты драить по всей европе
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Дарую тобі копієчку у вигляді відповіді. Поц ти лахтинський, зайвохромосомний син мокшанця і кози. Хочеш більших принижень (і відповідно копійок)? Канюч, не соромся.
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Тваринка8% не в змозі принизити людину апріорі)
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ви гадаєте, тільки Зеленський покінчить з борошнами України?
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З борошнами може покінчити тільки наш сивочолий гетьман та батько нації Петро Олексійович Срака)
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а скажи, це у вас у Ольгіно темнік такий - до будь-якої теми Порошенка пихати, та поливати його?
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Его и поливать не нужно - обоср.... всей семьей
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На коняку імператора Лександра посадили колоборанта Щорса. Пам'ятник кому?!
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Перенесіть цей пам'ятник на київський іподром. І нехай це буде пам'ятником бойовому коню. А Щорса там і близько не стояло. Скульптуру вершника на коні робили з натури Леоніда Кравчука ( в молодості).
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Кравчук знатний натурник, такий міршавий, як і Щорс. Якби дружина Щорса не приперлась до Довженка - ніхто про Щорса зараз не чув.
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Краще його не переносити, а пофарбувати у рожевий колір із емблемою СН.
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Може залишити лише коня. Буде пам'ятник "Конь без пальто".
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Відбити кінську голову і буде пам"ятник Кентавру.
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Причепити педалі і буде "кентавр педальний без пальто".))
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Трішки допрацювати молотком й долотом - і буде Каломийський на віслючку.
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Для Оманского осла конь слишком хорош, а для Коломойского всадник.

Щорс должен располнеть, а конь обмельчать. Київський пам'ятник Щорсу буде перенесено, - Дробович - Цензор.НЕТ 203
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Перевернути зверху вниз і підписати: Єслі б конь імєл мєня - я б, навєрно, помєр.))
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Лошадь действительно очень красивая. Вот её-то можно и оставить.
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Конидлу перенесут. А коня пусть оставят на месте.
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такой обрыв знаю чуть дальше Украинки вниз по Днепру - лететь будут вместе с конидлой секунд десять - не налюбуешься...
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ладно, вы меня убедили, конидла и правда не причем, пусть уже командир полка
"голова повязана, кровь на рукаве" уже как то сам и пешком в топку...
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На коня Пэтю кучерявого посадим с чоколядкой в руке. Чтобы в сторону Мальдив ею показывал
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Щорс и так недалеко от вокзала - в добрый путь.
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Великолепный памятник ! Лошадь оставить , а всадника заменить - у нас богатейшая история и претенденты найдутся...
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Підрихтувати скульптуру пам'ятника, напр. під Петлюру, Скоропадського, Болбочана … і залишити на місці.
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