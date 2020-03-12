 COVID-19: Чехія вводить надзвичайний стан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktualne.cz.

Так, починаючи з п'ятниці паби і ресторани будуть закриті після 20:00. Також будуть закриті спортивні зали, басейни та інші спортивні установи, клуби, галереї та бібліотеки, а також закусочні в торгових центрах.

Уряд забороняє громадянам Чехії подорожувати до Італії, Австрії, Німеччини, Китаю, Ірану та Південної Кореї.

В'їзд в країну іноземцям з країн з високим рівнем ризику буде заборонений, а громадянам Чехії буде заборонено здійснювати поїздки в місця з високим рівнем ризику.

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Іноземці не зможуть в'їжджати до Чехії з Німеччини та Австрії.