EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  7119  12
Матеріали за темою:
Все про:вірус (388) Чехія (300) надзвичайний стан (43) COVID-19 (709)

 COVID-19: Чехія вводить надзвичайний стан

У Чехії у зв'язку з коронавірусом завтра вводять 30-денний надзвичайний стан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktualne.cz.

Так, починаючи з п'ятниці паби і ресторани будуть закриті після 20:00. Також будуть закриті спортивні зали, басейни та інші спортивні установи, клуби, галереї та бібліотеки, а також закусочні в торгових центрах.

Уряд забороняє громадянам Чехії подорожувати до Італії, Австрії, Німеччини, Китаю, Ірану та Південної Кореї.

В'їзд в країну іноземцям з країн з високим рівнем ризику буде заборонений, а громадянам Чехії буде заборонено здійснювати поїздки в місця з високим рівнем ризику.

Читайте також: Заражена коронавірусом людина може понад місяць залишатися носієм хвороби, - дослідження

Іноземці не зможуть в'їжджати до Чехії з Німеччини та Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181026
 
   
 Топ коментарі
 
меры как меры...все равно ничего умнее придумать невозможно...
разве шо как рашка и сев. корея-молчать.
 показати весь коментар
 
Прикапали кацапа біля дороги , видніються копита та роги....
 показати весь коментар
 
Ні, концентрація людей більша в післяробочий час. Ще один приклад недокарантину "щоб не вбити бізнес"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что сделают с теми, кто пошлёт эти запреты? COVID-19: Чехия вводит чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 9636
 показати весь коментар
 
Бездумные, бессмысленные меры под влиянием истерии журналистов.
 показати весь коментар
 
А что, коронавирус начинает распространяться в Чехии только после 20-00?
 показати весь коментар
 
 
Пива нап'ється і починає розповсюджуваться COVID-19: Чехія вводить надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 1717
 показати весь коментар
 
 
Ні, концентрація людей більша в післяробочий час. Ще один приклад недокарантину "щоб не вбити бізнес"
 показати весь коментар
 
 
меры как меры...все равно ничего умнее придумать невозможно...
разве шо как рашка и сев. корея-молчать.
 показати весь коментар
 
 
Прикапали кацапа біля дороги , видніються копита та роги....
 показати весь коментар
 
 
Иностранцы не смогут въезжать в Чехию из Германии и Австрии Источник: https://censor.net.ua/n3181026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У мене знайомі живуть в Німеччині на кордоні з Чехією та їздять до Чехії за їжею, бо так дешевше. Тепер їм капєц.
 показати весь коментар
 
вводит /Европа а не Ближний восток с его может, будет, введет, усилит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору