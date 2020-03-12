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 Події, За кордоном
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Все про:Польща (2132) COVID-19 (709)

 Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус

Міністерство охорони здоров'я Польщі вводить у країні стан епідемічної загрози, а це означає, що влада може обмежувати переміщення осіб і торгівлю певними продуктами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це заявив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

"Це означає, що у наступних розпорядженнях міністр здоров’я може тимчасово обмежити людей специфічним способом переміщення, може тимчасово обмежити і заборонити торгівлю певними продуктами, може тимчасово обмежити функціонування деяких установ та закладів праці і може ввести заборону організації заходів та будь-яких зібрань із визначеною у розпорядженні кількістю людей".

Шумовський нагадав, що вчора Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв’язку з коронавірусом.

Міністр здоров’я ще раз звернувся із особливим проханням до молоді. "Це не вільний час. Не недооцінюймо вірусу, будьмо відповідальні та залишаймося в ізоляції", - наголосив він.

Шумовський також подякував полякам за сумлінне дотримання правил карантину.

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Раніше повідомлялося, що за останню добу кількість заражених коронавірусом у Польщі збільшилася з 26-ти до 47-ми осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181025
 
   
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А харківському двоколісному Гєпє до сраки вірус. Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 399
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Кураторы Адольфовича дали наверняка разнарядку на дестабилизацию ситуации - а там и пидороссия подтянется.... Только это такой себе бал... на костях...
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в натурі, курва, ізолюйся єслі хочеш бить здоров
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Явно Польская власть хочет протащить какие-то законы, прикрываясь коронавирусом, чтобы не было протестов населения. Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус - Цензор.НЕТ 9724
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Да легко - они там там свои "крепы качают", еще недавно хотели аборты запретить, уже ограничили работу магазинов в Воскресенье "бо поляк мусыть у костьоле быць" ... Так что не все так однозначно ...
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