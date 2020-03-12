 Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це заявив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

"Це означає, що у наступних розпорядженнях міністр здоров’я може тимчасово обмежити людей специфічним способом переміщення, може тимчасово обмежити і заборонити торгівлю певними продуктами, може тимчасово обмежити функціонування деяких установ та закладів праці і може ввести заборону організації заходів та будь-яких зібрань із визначеною у розпорядженні кількістю людей".

Шумовський нагадав, що вчора Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв’язку з коронавірусом.

Міністр здоров’я ще раз звернувся із особливим проханням до молоді. "Це не вільний час. Не недооцінюймо вірусу, будьмо відповідальні та залишаймося в ізоляції", - наголосив він.

Шумовський також подякував полякам за сумлінне дотримання правил карантину.

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Раніше повідомлялося, що за останню добу кількість заражених коронавірусом у Польщі збільшилася з 26-ти до 47-ми осіб.