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 Заражена коронавірусом людина може понад місяць залишатися носієм хвороби, - дослідження

Люди, заражені коронавірусом COVID-2019, можуть поширювати вірус далі в період до 37 днів після зараження.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Автори дослідження зазначають, що ці висновки мають "важливе значення і для осіб, які прийняли рішення самоізолюватись, і для вказівок щодо тривалості антивірусної терапії".

До цих результатів вчені прийшли на основі аналізу історій хвороби та лабораторних даних 191 пацієнта в КНР, хворих COVID-2019, в тому числі 54 померлих.

Вчені нагадали, що тільки у третини людей, що хворіли на атипову пневмонію SARS, вірус залишався активним у дихальних шляхах протягом чотирьох тижнів після зараження.

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Наразі, нагадує Bloomberg, рекомендований термін карантину для осіб, імовірно заражених коронавірусом, становить 14 днів.

Станом на 12 березня у світі виявлено понад 126,5 тис. заражених коронавірусом, понад 4,6 тис. померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181024
 
 
 Топ коментарі
 
звучит правдоподобно, надо брать
Зараженный коронавирусом человек может дольше месяца оставаться носителем болезни, - исследование - Цензор.НЕТ 6474
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скажите это жителям Санжар ...как раз месяц и не прошел от дня приезда терпил из Ухани
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Треба негайно вернуть Скалецку взад, як завіщав великий Радуцький при її призначенні.
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скажите это жителям Санжар ...как раз месяц и не прошел от дня приезда терпил из Ухани
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ты сам терпила. когда ты лично заболеешь я бы хотел посмотреть на твоё тупое лицо.)
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А для зевлади головне це звільнити медиків.
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нада скалецкую и со опять в санжары засунуть!!!))))
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не теперь засовывать надо богатыреву с компашкой рыгомедиков.
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_Вирус с такой совокупностю характеристик - неудержим и неконтролируем. И когда кетай снимет карантин, у них полыхнёт снова.
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Так ось чому плісняві радять не носити маски. Щоб інфікований міг, якомога більше, заразити оточуючих
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Ну, а если все будут носит маски , то что изменится? Правильный ответ - ничего.
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