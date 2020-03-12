EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2300  14
Матеріали за темою:
Все про:Чумак (92) Трепак (59) Офіс генерального прокурора (156)

 Трепак взяв під контроль розслідування вбивства Шеремета, - Чумак

Розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета перебуватиме на контролі заступника генпрокурора Віктора Трепака.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу в.о. генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління департаменту, який веде процесуальне керівництво справ, які веде Національна поліція, перейшло до Віктора Трепака. Він зараз цю справу буде активно тримати на контролі", - сказав Чумак.

Читайте також: Маслов про обшуки: Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту, щоб нібито вилучити в нього речові докази

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181022
 
 
 Топ коментарі
 
Розслідування під особистим доглядом зелі. Який ще трепак???
 показати весь коментар
 
Чумак, Трепак, Єрмак і ще якийсь чувак.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І скільки днів чи годин Тріпак буде замом Генпрокурвора?
 показати весь коментар
 
він вже натрепав на імпічмент Трампу...
Імпічменту не було - але Трампу нерви попсував.
 показати весь коментар
 
Щось у замгенпрокурора таке прізвище, що не хочеться вірити
 показати весь коментар
 
 
Якийсь Трепак був у команді Гриценка Онотоля при балатуванні у Раду. Мабудь це він.
 показати весь коментар
 
Розслідування під особистим доглядом зелі. Який ще трепак???
 показати весь коментар
 
 
хіба не разкрили ще, нє? а шо тоді бубочка з авакяном тринділи 12 грудня на брифінгу? і шо це за мода така кожна нова мітла все під особистий контроль бере? діячі, трясця... Трепак взял под контроль расследование убийства Шеремета, - Чумак - Цензор.НЕТ 6874
 показати весь коментар
 
Ладно, Трепак взяв... А в кого до Трепака було?
Підозрюю, що в самого Чумака...
 показати весь коментар
 
 
Чумак, Трепак, Єрмак і ще якийсь чувак.
 показати весь коментар
 
 
Щось і буде подібне на чик-чирик, х.як, пиз...к, ку-ку.
 показати весь коментар
 
Говорільні багато, а в кінці вийде булька. Зебубочка з Шереметом заліз по вуха в лайно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору