 Обстріл під Пісками: стан шістьох бійців важкий, двоє перебувають у комі

Про стан бійців у четвер, 12 березня, повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, всі шестеро дістали важкі мінно-вибухові поранення.
Стан трьох оцінюють як вкрай важкий, двоє з них - у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів.
Всі шестеро бійців потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії.
12 березня дніпровські волонтери організували акцію зі здачі донорської крові для поранених бійців, її здають в обласній станції переливання крові.
Нагадаємо, 10 березня внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.
Українські воїни ударом знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків.
https://censor.net.ua/photo_news/331280/5aya_tankovaya_brigada_vs_rf_v_boyah_za_debaltsevo_fotoreportaj
т.е. наша Зеля уже.... сказку придумал - вот возможно какой-то клоун - да на поводке у какого-то коротышки.(все совпадения - случайны)
попали в укрмашину??
след раз запускайте 2 машины подряд по передовой,
целый укробоз запускпайте
или укрпоезд
дебилы конченные
и те кто послал, и те, кто поехали
зато машины ахметова с бесплатными макаронами в данецк проехали целые туда и назад
уже 100500 раз
за 6 лет
tZE inform
@tZEinform
·33 минР-н н\п Пески. Прямое попадание 120-мм мины в блиндаж. 6 раненых (3 тяжело). Разрешения на ответный огонь нет.