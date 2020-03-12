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 Осіб, які прибувають до Грузії з Німеччини, Франції, Австрії, Іспанії, Італії та Китаю, відправлятимуть на 14-денний карантин

Грузія вводить обмеження для громадян, які прибувають з Німеччини, Франції, Австрії та Іспанії. Аналогічні заходи діють щодо осіб з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Кавказу.

Громадяни Грузії, які відвідали ці країни, мають пройти 2-тижневий карантин. Іноземці можуть пред’явити на кордоні медичну довідку про відсутність зараження коронавірусом або ж також будуть направлені в карантин.

Обмеження вже діють для громадян, які прибувають з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї. Водночас припинено пряме авіасполучення з Китаєм, Іраном та Італією.

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Гахар також закликав усіх громадян Грузії обмежити міжнародні поїздки на кілька місяців, а тих, хто перебувають у режимі самоізоляції, - дотримуватися його. Прем'єр заявив, що уряд переходить на надзвичайний режим роботи. Він доручив економічній команді уряду до кінця для представити план стимулювання економіки.

"Ситуація в Грузії відносно стабільна, але приводів для спокою немає. Ми насамперед маємо подбати про наших стареньких, дітей, усіх громадян", - зазначив Гахар.

На 12 березня коронавірус у Грузії виявлено у 24 осіб, зокрема у 12-річного підлітка. До цього часу на карантині в Грузії перебувають 295 осіб, а в клініках під наглядом лікарів - 49 осіб. У країні закрито школи і дитячі садки, не працюють театри та музеї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181018
 
 
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Выживший в уме

@Hlopak_


В Италии сейчас пзц, весь "вирусный" лексикон тоже оттуда. "Карантин" (каранта - сорок) - столько дней суда стояли на рейде Венеции, чтоб стало ясно, что на корабле нет чумы. Если чуму выявляли, команду отправляли в больницу на остров Лазаретто около города. Лазаретто:
Осіб, які прибувають до Грузії з Німеччини, Франції, Австрії, Іспанії, Італії та Китаю, відправлятимуть на 14-денний карантин - Цензор.НЕТ 7857
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