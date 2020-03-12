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Все про:газ (1205) Нафтогаз (744) Тарифи на газ (180)

 У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз

У Нафтогазі планують знизити вартість газу для населення.

Про це йдеться в звіті про роботу компанії за останні шість років, передає Цензор.НЕТ.

"Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, і в березні знизиться ще. Це попри девальвацію, інфляцію і зростання середньої заробітної плати", - зазначають у Нафтогазі.

У компанії підкреслюють, що після підписання нового контракту на транзит газу в Європу тарифи на транспортування газу в Україну знизилися в 2-4 рази, а газ подешевшав на 25% за лічені тижні з початку року.

Крім того, Україна більше не залежить від Росії і може вибирати постачальників з більш вигідною ціною. При цьому в Нафтогазі визнають, що на вартості відбивається також тепла зима і падіння цін на ринку ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз"

У компанії стверджують, що надходжень від Нафтогазу з запасом вистачає на фінансування субсидій і покриття дефіциту за іншими статтями держбюджету.

У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз 01
У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз 02
У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз 03
У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181013
 
   
 Топ коментарі
 
Федина ещё больше дура, чем я думал.
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Ты напомнил своего прототипа.
-Читал переписку Троцкого с Каутским. А я вот не согласный!
-С кем, с Троцким? Или с Каутским?
-С обоими!
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платежок сколько будет с "самой низкой ценой на газ" - две, три?
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Федина ещё больше дура, чем я думал.
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Ты напомнил своего прототипа.
-Читал переписку Троцкого с Каутским. А я вот не согласный!
-С кем, с Троцким? Или с Каутским?
-С обоими!
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Ты напомнил своего прототипа:
А мы уйдем на север, а мы уйдем на север
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Зедебіл, ти своє ім'я бачив щоб писати про розум? Ти здатне тільки відхаркувати зелене лайно, а не писати коменти...
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Зеленым идиотам верить - себя не уважать. Если говорят снизится - значит повысится. Платежки на коммуналку ростут каждый месяц с этими слабоумными бандитами.
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пардон, мадам, но Вы брешете, не растут
некрасиво так брехать...
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Причина падіння гривні поки що не дірці у бюджеті, а в намаганні догодити кацапам: рубль упав - завалимо й гривню.
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А вот за опускание курса гривны нужно е...ть лично Зеленского и его конченную команду отморозков...
Вообще какие причины для падения гривны сейчас? Ответ - никаких.
Ведь Украине же выгодно понижение цены на нефть, наоборот гривна должна укрепляться...
Но зелёная падаль привязала Украину к рашке, к русскому рублю у которого сейчас проблемы из за падения цены на нефть.
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Василь Грім Гривна всегда была привязана к рублю. Команда зеленых ничтожеств, в любом случае, не могла ничего сделать.
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Так радуйся, все порохоботы говорили, что укрепление нацвалюты это очень плохо. Теперь всё возвращается на круги своя, и опять кто-то недоволен?)))
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А по тебе кто, ВеникоИсландия?))
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по логике должна снизится ибо цены на газ снижаются вслед за падением цены на нефть
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платежок сколько будет с "самой низкой ценой на газ" - две, три?
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Після стрімкого падіння ціни на нафту це логічно...
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тут все логічно, Зеленський в Омані добакланився з місцевими паханами і вони опустили нафту, а за нею й газ
все для українців
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А нах... он теперь нужен?
Отопление я уже вырубил! Моюсь холодной..... для кухни мне 2 куба хватит.
Если бы можно было закупить на след. сезон ..... Но кто ж тебе даст!
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Ми це чули в січні, що в лютлму знизиться. А вона ще збільшилася. Якщо порівнювати ціни при Пороху-Яценюку-Гройсману, то вона у 2 рази була нижною в морозні місяці. А при вас при плюсовій температурі вона вища. Не брешіть, терпіли!!!
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Если не дай Бог в марте в результате кризиса, вызванного коронавирусом, люди потеряют свои источники дохода , то снижения цены на газ будет мало.
Сейчас уже гавкнулись туристические фирмы, у которых полно объективных отказов. Рынок недвижимости опять застыл, одежду тоже никто покупать не станет. Опустеют кафешки и магазинчики.
Кредиты платить тоже будет нечем. Это реальные риски, которые нужно просчитывать, а не радоваться неглобальному снижению, которого , к тому же, не вы авторы.
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Головне, що влада гарно підготувалась до кризи - Зеленський і ко вийшли на пік економіки та інших соціально-економічних показників...чи в піке... какая разніца.
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Затримка в логістиці приведе до дефициту деяких товарів.
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Не забудьте поднять тариф по транспортировке по народным трубам!
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в теплосети газ считают по 9 гривен. твари..
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