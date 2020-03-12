 У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз

Про це йдеться в звіті про роботу компанії за останні шість років, передає Цензор.НЕТ.

"Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, і в березні знизиться ще. Це попри девальвацію, інфляцію і зростання середньої заробітної плати", - зазначають у Нафтогазі.

У компанії підкреслюють, що після підписання нового контракту на транзит газу в Європу тарифи на транспортування газу в Україну знизилися в 2-4 рази, а газ подешевшав на 25% за лічені тижні з початку року.

Крім того, Україна більше не залежить від Росії і може вибирати постачальників з більш вигідною ціною. При цьому в Нафтогазі визнають, що на вартості відбивається також тепла зима і падіння цін на ринку ЄС.

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У компанії стверджують, що надходжень від Нафтогазу з запасом вистачає на фінансування субсидій і покриття дефіциту за іншими статтями держбюджету.







