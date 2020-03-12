 У березні ціна на газ для населення знизиться, - Нафтогаз

Про це йдеться в звіті про роботу компанії за останні шість років, передає Цензор.НЕТ.
"Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, і в березні знизиться ще. Це попри девальвацію, інфляцію і зростання середньої заробітної плати", - зазначають у Нафтогазі.
У компанії підкреслюють, що після підписання нового контракту на транзит газу в Європу тарифи на транспортування газу в Україну знизилися в 2-4 рази, а газ подешевшав на 25% за лічені тижні з початку року.
Крім того, Україна більше не залежить від Росії і може вибирати постачальників з більш вигідною ціною. При цьому в Нафтогазі визнають, що на вартості відбивається також тепла зима і падіння цін на ринку ЄС.
У компанії стверджують, що надходжень від Нафтогазу з запасом вистачає на фінансування субсидій і покриття дефіциту за іншими статтями держбюджету.
-Читал переписку Троцкого с Каутским. А я вот не согласный!
-С кем, с Троцким? Или с Каутским?
-С обоими!
А мы уйдем на север, а мы уйдем на север
некрасиво так брехать...
Вообще какие причины для падения гривны сейчас? Ответ - никаких.
Ведь Украине же выгодно понижение цены на нефть, наоборот гривна должна укрепляться...
Но зелёная падаль привязала Украину к рашке, к русскому рублю у которого сейчас проблемы из за падения цены на нефть.
все для українців
Отопление я уже вырубил! Моюсь холодной..... для кухни мне 2 куба хватит.
Если бы можно было закупить на след. сезон ..... Но кто ж тебе даст!
Сейчас уже гавкнулись туристические фирмы, у которых полно объективных отказов. Рынок недвижимости опять застыл, одежду тоже никто покупать не станет. Опустеют кафешки и магазинчики.
Кредиты платить тоже будет нечем. Это реальные риски, которые нужно просчитывать, а не радоваться неглобальному снижению, которого , к тому же, не вы авторы.