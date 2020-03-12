 Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Київради в четвер, 12 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Таким чином, Київрада ухвалила рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації на Подолі на вулиці Спаській, 13-15, Спаській, 14, та Боричевому Току, 17, 19, 21.
Згідно з рішенням, цим ділянкам нададуть статус скверу.
Ділянки надали в 1998 році Росії в користування терміном на 49 років під будівництво нового посольства Росії, консульства і резиденції посла, але досі на них нічого не побудували. Відповідно до проєктів рішень, юридична причина розірвання оренди - нецільове використання земельних ділянок і невиконання умов договорів.
навіщо ці кацапізми?
навіть посла рашки Зурабова забросив на збір БПП, для того, очевидно, щоб там за закритими дверями рішуче висловити Зурабову про розірвання дипломатичних відносин
ещё немного позитива для приполярной......
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», - пишет издание.
По словам источников издания, компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получили предложения о поставках от арабской госкомпании Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании, сообщает Bloomberg.
По словам ведущего аналитика по нефти Energy Aspects Амриты Сен, которую цитирует агентство, скидки Саудовской Аравии настолько велики, что арабская нефть вытеснит российскую Urals и остальные марки «из рациона региональных перерабатывающих заводов», если только их стоимость тоже не снизится.