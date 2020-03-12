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 Політика України, Київські новини
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Все про:земля (532) Київ (7414) Київрада (277) посольство (381) Росія (26680)

 Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на Подолі з посольством Росії в Україні.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Київради в четвер, 12 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Таким чином, Київрада ухвалила рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації на Подолі на вулиці Спаській, 13-15, Спаській, 14, та Боричевому Току, 17, 19, 21.

Згідно з рішенням, цим ділянкам нададуть статус скверу.

Ділянки надали в 1998 році Росії в користування терміном на 49 років під будівництво нового посольства Росії, консульства і резиденції посла, але досі на них нічого не побудували. Відповідно до проєктів рішень, юридична причина розірвання оренди - нецільове використання земельних ділянок і невиконання умов договорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада затвердила механізм запуску 4G в метрополітені

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181010
 
   
 Топ коментарі
 
удивительно то, что до сих пор существует "посольство" (гнездо агентуры фсб) страны-оккупанта в Украине
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и это хорошо!

ещё немного позитива для приполярной......
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», - пишет издание.

По словам источников издания, компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получили предложения о поставках от арабской госкомпании Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании, сообщает Bloomberg.

По словам ведущего аналитика по нефти Energy Aspects Амриты Сен, которую цитирует агентство, скидки Саудовской Аравии настолько велики, что арабская нефть вытеснит российскую Urals и остальные марки «из рациона региональных перерабатывающих заводов», если только их стоимость тоже не снизится.
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Але ж твій Зе не пєця, тому повинен був розірвати. Але замість цього бачимо бажання дати воду до Криму.
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удивительно то, что до сих пор существует "посольство" (гнездо агентуры фсб) страны-оккупанта в Украине
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Удивительно, что посла нет из страны, где живут и работают миллионы украинцев.
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Давно треба розірвати дипломатичні стосунки з росією, але Зе цього не робить.
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Ну да. Петя за 5 лет етого не сделал чтобы путенненапал то ЗЕ тем более не сделает
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Але ж твій Зе не пєця, тому повинен був розірвати. Але замість цього бачимо бажання дати воду до Криму.
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тобто, по твоїй логіці, Зе покидьок тому що робить те семе що й пеця?
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не "по твоїй логіці",а "за твоєю логікою"...
навіщо ці кацапізми? Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки - Цензор.НЕТ 8441
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від перестановки півкуль моску місцями, Абу не стане адекватнішим
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та то тобі...то я помилився з коордінатами Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки - Цензор.НЕТ 4496
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Даже больше, Зеленский восстановил отношения, которые героически и мужественно пэтьюнька разорвал в 2014!!!
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В 2014 именно зелебобики под танки ВСУ ложились и триколором размахивали мышибратья. Хорошо в Одессе на экскурсию сводили в дом профсоюзов.Теперь живут хлебушек жуют.
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Тут ледве з ділянкою розірвали договір. А з РП (російською **********) при цій владі розриву не буде. Бо в хтось в очах Х-ла побачив непереборне бажання миру.
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рішуче рвав дипломатичні стосунки з рашкою лише порошенко
навіть посла рашки Зурабова забросив на збір БПП, для того, очевидно, щоб там за закритими дверями рішуче висловити Зурабову про розірвання дипломатичних відносин
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Ali Hasan А еще надо татарам запретить ездить в Крым.
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и это хорошо!

ещё немного позитива для приполярной......
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель. Таким образом, европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой», - пишет издание.

По словам источников издания, компании Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA получили предложения о поставках от арабской госкомпании Saudi Aramco, которые «существенно превышали обычные объемы». Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% в зависимости от конкретной компании, сообщает Bloomberg.

По словам ведущего аналитика по нефти Energy Aspects Амриты Сен, которую цитирует агентство, скидки Саудовской Аравии настолько велики, что арабская нефть вытеснит российскую Urals и остальные марки «из рациона региональных перерабатывающих заводов», если только их стоимость тоже не снизится.
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Только сквер не годится. Чтобы кацапы из посольства еще и отдыхали в сквере. Нужно ту территорию отдать под какое то СИЗО или мечеть татарам
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У нас нема стільки татар, а дві мечеті є в Києві.
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Можно ще під пам"ятники АТО-вцям та УПА-вцям поставити в сквері. Щоб підаросіяни металися там, як вампіри в срібних рудниках.
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Ці ділянки дуже далеко від парашинської амбасади.
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Значить, нехай гуляють по проспекту Р. Шухевича і вулиці С. Бандери.
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Еще есть нецелевое использование земли на Кубани, не говоря о Крыме.
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это омеля землю отдал руснявым на Подоле?
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Тепер той участок треба стерилізувати та стерилізувати....
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и правильно...нефиг кацапам там мари-ванну выращивать.пусть ждут поставок с венесуэлы от унылой лошади Київрада забрала у посольства РФ три земельні ділянки - Цензор.НЕТ 1565
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Сьогодні, на кісіль тв －Клічко русафоб.
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Це правда. Я сам бачив своїми вухами і чув своїми очима, як він ізгалявся і бив "Русскага вітязя"
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Колись була собі автостоянка на вул. Рибальській (Печерськ). Спокійно, надійно, недорого. Охоронці охоче бралися помити автівку, зарядити акумулятор, навіть гальмівні колодки або лампочки могли поміняти. Потім Черномьірдін з подачі ***** хотів накласти лапу на ту територію. Мовляв, на Повітрофлотському не зовсім престижне місце. Стоянку зліквідували. Залишили двох сторожів з цуцентятком Тузиком. Тузик виявився дівчинкою, яку стали кликати Тузла. Потім у кацапів щось загальмувало, ділянку перекупив якийсь мусульманин, потім юдей. А два роки тому відкрилася нова автостоянка, вдвічі більша і недешева. Новий персонал нічого не знає про собачку Тузлу.
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Козырные площадки, сладкие. Респект Кличко!
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А ПОД НАЦИОНАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ УКРАИНЫ НЕТ !!!???
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