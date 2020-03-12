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 Суспільство, За кордоном
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Все про:МЗС (2102) США (6347) COVID-19 (709)

 МЗС рекомендує українцям у США уникати відвідування уражених коронавірусом штатів

У зв'язку з намірами уряду США ввести 30-денне обмеження на в'їзд іноземних громадян з низки країн Європи з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19, МЗС рекомендує українцям, які перебувають на території США, уникати відвідування уражених коронавірусом штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати на території США, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України", - йдеться в повідомленні.

Також відомство рекомендує зареєструватися на веб-ресурсі "Друг", слідкувати за рекомендаціями подорожуючим на сайті МЗС України та веб-ресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України просить українців утриматися від поїздок до 11 країн через коронавірус.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181008
 
 
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бедная бубачка, где же теперь она отдыхать будет?
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Ага ,щас , а куда еще субсидии тратить если не шляться по заграницам МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов - Цензор.НЕТ 602
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Твое финансовое состояние и возможности вполне типичны для ЗЕлектората. МЗС рекомендує українцям у США уникати відвідування уражених коронавірусом штатів - Цензор.НЕТ 7822

Дача, мотыга, огород. Про заграницу даже и не думай. Ниче там хорошего для тебя нет.
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ты Муклухо - Герхард лучше посопи в трубочку , ***************** сраный , я в возможности твоего кармана не лезу , и те тебе судить о возможностях моего ,и где мне хорошо а где нет МЗС рекомендує українцям у США уникати відвідування уражених коронавірусом штатів - Цензор.НЕТ 2756
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Самое время посетить Белый дом и хоррошо отдохнуть за океаном?
МИД рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных коронавирусом штатов - Цензор.НЕТ 3705
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А я только в Маями на выходные собрался!
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