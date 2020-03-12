 МЗС рекомендує українцям у США уникати відвідування уражених коронавірусом штатів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати на території США, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України", - йдеться в повідомленні.

Також відомство рекомендує зареєструватися на веб-ресурсі "Друг", слідкувати за рекомендаціями подорожуючим на сайті МЗС України та веб-ресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України просить українців утриматися від поїздок до 11 країн через коронавірус.

Читайте також: У ВООЗ вважають контрольованою пандемію коронавірусу