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 Політика України
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Все про:історія (721) культура (158) російська мова (123) Дробович (24)

 Історичний і культурний продукт в Україні має створюватися і російською мовою, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що український історичний і культурний продукт має створюватися зокрема й російською мовою для протидії офіційній російській пропаганді серед росіян.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Багато росіян не мають доступу до якісного історичного та культурного продукту, вони дуже часто змушені споживати інструменталізований, ідеологізований і пропагандистський культурний продукт. Відповідно, це позначається на рівні підтримки рішень військово-політичного керівництва Росії, яке утримує своє суспільство в заручниках, як кажуть деякі вчені. Тому я вважаю, що такі продукти, які, наприклад, робить наш інститут, раніше робило Міністерство інформполітики, або багато приватних і громадських ініціатив, пов'язаних з історією України, Східної Європи та Другої світової війни, мають бути створені і російською мовою, щоб носії мови і ті люди, які вважають за краще читання і слухання контенту російською, могли його споживати", - наголосив Дробович.

За його словами, це може посилити й наші позиції в Україні, і дасть доступ росіянам до більш об'єктивної інформації.

"Це може поліпшити діалог між громадянами, а також допоможе російськомовним громадянам України і росіянам ухвалювати правильні політичні рішення, зокрема електоральні, і бути більш захищеними від маніпуляцій", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є меценати, які готові профінансувати демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-мати" в Києві, - Дробович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181004
 
 
 Топ коментарі
 
Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович
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Цей продукт повинен створюватися українською мовою, а потім для кацапів будуть робити переклад.
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что за бред, русским до своей истории а так же реальности нет дела. С какого мы должны для них что-то создавать? Кто захочет тот переведет, как они там говорят мы братья-славяне? значит и на украинском поймут. Это тупая причина пропихивать русский язык, не думайте что вы красиво это завуалировали...
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Українець повинен знати російську мову лише для того, щоб допитувати полоненних.
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Мої раби вже вивчили українську досконало, хоча попервах кілька разів вивихували щелепи при спробі сказати "паляниця".
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Этот Дробович совсем охренел? Поезжай в паРашу, там все на русском, а в Украине или на украинском или геть отсюда, ватник чмошный.Пристроил Зеля одних предателей и ватников на все должности. Геть зеленая плесень из Украины нах.
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Зачем "Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд pаботали и работают на русском языке?
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Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович
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Цей продукт повинен створюватися українською мовою, а потім для кацапів будуть робити переклад.
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Да что за день сегодня такой?!! они специально довести людей хотят. Этот муфлон ватный весь день рот не закрывает, сивоха чуть не договорился, бубочка чушь несет весь день. Они это специально? проверяют на слабо?
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Щоб перенервувалися і втомилися. Через два дні почнуть продаж земель.
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А что там? Запрещено книги по-русски писать? Петь по-русски запрещено? Или что?
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Речь идёт о том, чтобы такими вещами занялось государство, ведь это в его интересах, чтобы Историю Украины и Мира донесли до русскоязычного читателя/слушателя/зрителя неискажёнными пропагандой РФ.
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Поправьте заголовок, а то бывает что не все читают сам текст новости
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Надавайте сначала радиостанциям "Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд, которые работали и работают на русском языке.
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Все уже поняли, что ты ватная гнида! Заткнись, дерьмович!
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Он всё правильно говорит: "Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд, работали и работают на русском языке по той же причине.
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перекладіть всі дописи Степана Андрійовича
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что за бред, русским до своей истории а так же реальности нет дела. С какого мы должны для них что-то создавать? Кто захочет тот переведет, как они там говорят мы братья-славяне? значит и на украинском поймут. Это тупая причина пропихивать русский язык, не думайте что вы красиво это завуалировали...
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Расскажите этот бред радиостанциям "Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд, которые работали и работают на русском языке. Вы не понимаете, что такое идеологическая война, в которой идёт переманивание на свою сторону через информацию на языке врага.
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А почему бы и нет."Кацап" и "москаль" на обоих этих языках звучат и обозначают одну и туже мерзкую субстанцию.Этого достаточно.)
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и на кырымлы. Причем для крымских татар нужен другой контект - в первую очередь для детей. популярные книги для детей и подростков - Том сойер, Остров сокровищ, Гарри Поттер, Властелин колец, Три мушкетера, Гордость предубеждение, детективы, проч. - ибо если не будет на кырымлы - они будут читать это на русском. Плюс популярную литературу не смогут изъять ФСБ.
И где украинский рэп, хип-хоп? а ведь это очень важно - создавать качественный продукт на РОДНОМ языке.
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Показово, що все вами перераховане закордонна література.
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не мы для них должны содавать раейский продукт а они должны занать "мову" если чем-то интересуются.....
представляю как на такую инициативу отреагировали в странах балтии.....
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Так в том-то и дело, что они довольствуются РФ интертрепациями событий. Если вы хотите донести до них историческую правду, то это в ваших интересах вещать на языке информационно-идеологического врага.
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Пусть создают но в частном порядке не за государственный счёт
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Расскажите это радиостанциям "Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд, которые работали и работают на русском языке. Идеологическая/информационная война всегда идёт на языке врага.
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У росяін так завжди, спочатку їм ефіопи з шотландцями вірші пишуть(Пушкін з Лермонтовим), тепер українці книжки їм будуть друкувати, а хто їх буде вчити читати?
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Всё национальное украинское должно быть на национальном - украинском- языке.
Кто его туда поставил?
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Оно и есть на украинском, но РФ подсовывает на русском языке свои интертрепации. Многие те, кто даже знает украинский, предпочитают русскоязычный контент. Это - война, и если вы хотите переманить кого-то из вражеского стана или уберечь от вражеской пропаганды, вы выбираете наиболее эффективный путь для этого.
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Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 7223

На Волыни и в Галиции Бандера установил контакты с действующими организационными структурами ОУН - так, в городе Сокаль он принял участие во встрече территориальных руководителей ОУН. Скорая гибель польского государства становилась очевидной, и в условиях, когда советские войска уже занимали Западную Украину, Бандера пришёл к необходимости перестроить всю работу ОУН и направить её против нового главного врага - «большевиков».
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ага,у кацапни в мордоре тоже такие же настроения Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 641

Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 8252
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Кацапам залишилося лише говорити про цю котлету!
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Кацапам впадло їсти котлети по-київські? Нехай жеруть Котлети де-воляй (Сotelettes de volaille).
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Лапша для целевой аудитории должна быть только на родном языке!

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Правильне рішення. Це в інтересах України - вплив на свідомість.
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Выбрали "Здрадныки" ....... сдают всё Украинское везде и очень быстро, чтоб люди не успели отреагировать !!!
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Хачу зауважыць - у "самых абуранных" каментатарау гэтай галiны Цэнзар стаiць на RU. На гэты час навiны на UA - зусiм нiма.
Як кажуць - " вы цi крыж знiмайце, цi трусы адзеньце"...
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Це потрібно так розуміти, що "русскоязичні" громадяни України не розуміють української мови і їм у цьому треба сприяти на державному рівні - робити переклад.
Слова цього ушльопка повторяють клоуна-президента, де той сказав, що "одинаково ставиться до українців, що знають українську і до тих хто не хоче її вчити."
Бідою пахне...
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Есть разные русскоязычные! Есть выходцы из параши, которые и на своем разговаривают матюками, а є місцеві, які знають та можуть розмовляти, читати та писати українською, але нам зручніше в побуті користуватися російською. И не надо метать бисер перед свиньями...
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Расскажите это радиостанциям "Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд, которые работали и работают на русском языке. Вы не понимаете, что такое идеологическая война, в которой идёт переманивание на свою сторону через информацию на языке врага.
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«Многие россияне не имеют доступа к качественному историческому и культурному продукту....»(с)
-------------------
А они, рАссияне, сами хотят вообще такой доступ иметь?........
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По такой логике культурный продукт Германии должен создаваться на турецком, Франции на арабском, Великобритании на индийском, а России на чеченском и татарском. Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович - Цензор.НЕТ 8449
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"Голос Америки", "Свобода", "Свободная Европа"... итд, которые работали и работают на русском языке. Вы понимаете, что такое идеологическая война, в которой идёт переманивание на свою сторону через информацию на языке врага?
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Для "внутрішнього споживання" - тіко українською, а на інших мовах - для просування культурної та історичної спадщини за кордоном. Це якщо за державний кошт. А за приватний капітал - то хоч марсіанською. Моя думка така.
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Дробович аккуратно полизал анус Путлеру , глядишь кинет косточку .
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Є тільки одна країна на планеті Земля, де розповсюджена українська мова, якщо тобі це не подобається і тобі принципово розмовляти російською, то на планеті Земля є така країна, де тобі буде комфортно.)))
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От ! Учіться дурні прибалти,казахи і грузини,-як треба протидіяти рос. пропагаді.-ПІДТРИМУЮЧИ рускій язик !
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ось так виглядає примирення з ватою, колаборантами та сепарами.))
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Молодец, всё верно сказал.
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Русский язык искусственно созданный при Петре 1.И нет никакой необходимости развивать и что-то на оном создавать.
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нет никакого русскага Изыка, потому как сраная обосРаха никакого отношения к Руси не имеет, это продолжение и выкидыш Орды, укравший Руси и историю и даже самоназвание. есть рассеянский язык, рассеянское койне, навязанный ранее всем, кто входил в подохшую сраную кацапо-ордыскую рассеянскую недоимперию и в подохший сесесер.

потрiбно все називати коректно. рассєянський iзик, або рассєянський койне.
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Вилазять черви на поверхню. ((( Я за те, щоб українською і німецькою: ми ж фашисти і нацисти, то чому б і ні?
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черви



хробаки. панi, прошу, геть кацапiзми з мови!
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Даруйте!!! На суржику вихована (мама росіянка, батько українець).
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потрiбно. через силу. я не живу в Українi з початку 80-х, тiльки наiздами.

коли маю змогу спiлкуватися, слiдкую, щоб мова була чиста - або рiдна, українська, або росіянська. Но только, чтобы чистая, а суржик- это каша и в мыслях, и во рту.








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Я совершенно согласен с Дробовичем. То, что в Украине много людей, которые считают себя украинцами, но чей родной язык русский, - несомненный факт. Вот и здесь на Цензоре многие пишут по-русски. И в горячих боевых эпизодах 2014-15 годов Украину защищали с оружием в руках русскоязычные. И что же, их нужно оставлять на откуп московским пропагандистам, не создавая для них полноценного и объективного информационного продукта?
Использование языка другой страны не мешает людям быть патриотами и гражданами своей страны. Вот, к примеру, в Ирландии почти все в быту говорят по-английски (даже не диалекте, как в Шотландии, а на чистом британском английском), а на по гэльски. И это не мешает патриотизму ирландцев и глубокой укорененности в их сознании памяти о трудной и долгой борьбе Ирландии за свою независимость от британской короны.
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родной язык русский



родной Изык рюзьге - это только у зайд и их выкидышей.

90 % гаварящих на рюзьге в Украине - це просто зкацапленi внаслiдок багатовіковоi полiтики асиміляціi (денаціоналізаціi) українці, наслiдки полiтики, яку проводила срана кацапо-ординська нелоiмперiя. це потрiбно подолати.
в зкацаплених по-справжньому рiдна також саме українська, а не рюзьге койне.
нехай згадують дiйсно рiдну, а не грають дурникiв.


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А чому не китайською? Їх же більше? А чому не кримськотатарською, а російською? А в Росії створюється українською?
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В россии Путин отец родной, царь и бог. Все что он им преподносит воспринимается как догма, аксиома не нуждающаяся в осмыслении и проверке. Все что будет сказано в разрез его идеологии, видении и понятии простыми россиянами не воспринимается. А тем более Украины. Так что не надо тратить время и средства на создание русско язычного культурного продукта. Это им и даром не нужно.
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Есть прекрасный пример такого рода - книжка "Страна моксель". Возил её в Расию и распространял среди местного населения....
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Поляки, например, или эстонцы ничего по-русски не создают. И все у них ок. А там, где вечно оглядываются на русскоязычных, вечная жопа.
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Русский в Украине это второй по значимости язык.Это просто нужно признать и отрицать бесполезно.Государственный и просто разговорный это две абсолютно разные вещи.Литературное наследие это достояние не нации а всего человечества.Кто чего хочет тот и читает.Это есть Демократия.Есть нация и националисты (это прекрасно), а есть только нация и нацисты (это очень плохо) и это тоже есть.Нацизм независимо чей ,украинский или российский ,или еврейский ,это дерьмо которое рано или поздно само в нём утонет.Оно останется в истории,а Тургенев ,Пушкин,Карпенко - Карый,Леся Украинка останутся в веках.Дробович прав я считаю.
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Та не русский, а російський. Хоча правильно російська.
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Отрицание очевидного это признак шизофрении,это любой психиатр скажет.
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Русь і Росія це є різні речі. Вам не до психіатра, вам до історика потрібно. Сумно.
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Как раздражает местечковое мышление подавляющего большинства здешних умников!
Свою идеологию нужно продвигать по всему миру. Чем Расия серьёзно занимается.
Читали про мальчика в пилотке? Конкурс в Лондоне песен Великой Войны? Результаты референдума в Нидерландах вам известны?
Хата с краю горит первой!
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Отаке мерзенне прийшло до влади завдяки безмозким нелохам.
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Якщо ви будете це транслювати на росії, то потрібно. А для чого і для кого в Україні? Тоді потрібно і на білоруській і на інших мовах. В Україні здається багато національностей мешкає. Щось я не чув, щоб німці у себе про свою історію розповідали наприклад, на вірменській мові.
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самое лучшие противодействие против вони- не трогать дерьмо
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Почитаєш висери недолугих Дробовичів і закрадається питання - для чого гинули і гинуть захисники України на фронті, щоб така гниль тепер здавала її паРаші!
Хочеться парашного язика в парашу нахрін, там руського язика так багато, що ним задницю Путлеру чистять!
Мова для Слова, а язик для кацапів!!!
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Той контент, який призначений для передачі, любими ЗМІ, на Росію, повинен бути на кацапоболгарській мові. Але все, що транслюється і споживається в Україні, тільки на державній мові. Бо всі російськомовні прекрасно розуміють українську.
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ОНИ НА ДРЕВНЕРУССКОМ УМЕЮТ ЧИТАТЬ, ТАК И НА УКРАИНСКОМ НАУЧАТСЯ !)
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