 Історичний і культурний продукт в Україні має створюватися і російською мовою, - Дробович

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Багато росіян не мають доступу до якісного історичного та культурного продукту, вони дуже часто змушені споживати інструменталізований, ідеологізований і пропагандистський культурний продукт. Відповідно, це позначається на рівні підтримки рішень військово-політичного керівництва Росії, яке утримує своє суспільство в заручниках, як кажуть деякі вчені. Тому я вважаю, що такі продукти, які, наприклад, робить наш інститут, раніше робило Міністерство інформполітики, або багато приватних і громадських ініціатив, пов'язаних з історією України, Східної Європи та Другої світової війни, мають бути створені і російською мовою, щоб носії мови і ті люди, які вважають за краще читання і слухання контенту російською, могли його споживати", - наголосив Дробович.
За його словами, це може посилити й наші позиції в Україні, і дасть доступ росіянам до більш об'єктивної інформації.
"Це може поліпшити діалог між громадянами, а також допоможе російськомовним громадянам України і росіянам ухвалювати правильні політичні рішення, зокрема електоральні, і бути більш захищеними від маніпуляцій", - додав він.
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Цей продукт повинен створюватися українською мовою, а потім для кацапів будуть робити переклад.
И где украинский рэп, хип-хоп? а ведь это очень важно - создавать качественный продукт на РОДНОМ языке.
представляю как на такую инициативу отреагировали в странах балтии.....
Кто его туда поставил?
На Волыни и в Галиции Бандера установил контакты с действующими организационными структурами ОУН - так, в городе Сокаль он принял участие во встрече территориальных руководителей ОУН. Скорая гибель польского государства становилась очевидной, и в условиях, когда советские войска уже занимали Западную Украину, Бандера пришёл к необходимости перестроить всю работу ОУН и направить её против нового главного врага - «большевиков».
Як кажуць - " вы цi крыж знiмайце, цi трусы адзеньце"...
Слова цього ушльопка повторяють клоуна-президента, де той сказав, що "одинаково ставиться до українців, що знають українську і до тих хто не хоче її вчити."
Бідою пахне...
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А они, рАссияне, сами хотят вообще такой доступ иметь?........
потрiбно все називати коректно. рассєянський iзик, або рассєянський койне.
хробаки. панi, прошу, геть кацапiзми з мови!
коли маю змогу спiлкуватися, слiдкую, щоб мова була чиста - або рiдна, українська, або росіянська. Но только, чтобы чистая, а суржик- это каша и в мыслях, и во рту.
Использование языка другой страны не мешает людям быть патриотами и гражданами своей страны. Вот, к примеру, в Ирландии почти все в быту говорят по-английски (даже не диалекте, как в Шотландии, а на чистом британском английском), а на по гэльски. И это не мешает патриотизму ирландцев и глубокой укорененности в их сознании памяти о трудной и долгой борьбе Ирландии за свою независимость от британской короны.
родной Изык рюзьге - это только у зайд и их выкидышей.
90 % гаварящих на рюзьге в Украине - це просто зкацапленi внаслiдок багатовіковоi полiтики асиміляціi (денаціоналізаціi) українці, наслiдки полiтики, яку проводила срана кацапо-ординська нелоiмперiя. це потрiбно подолати.
в зкацаплених по-справжньому рiдна також саме українська, а не рюзьге койне.
нехай згадують дiйсно рiдну, а не грають дурникiв.
Свою идеологию нужно продвигать по всему миру. Чем Расия серьёзно занимается.
Читали про мальчика в пилотке? Конкурс в Лондоне песен Великой Войны? Результаты референдума в Нидерландах вам известны?
Хата с краю горит первой!
Хочеться парашного язика в парашу нахрін, там руського язика так багато, що ним задницю Путлеру чистять!
Мова для Слова, а язик для кацапів!!!