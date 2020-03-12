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Все про:Міноборони (3218) НАТО (2325) Павловська (2) COVID-19 (709)

 Експерти НАТО перенесли приїзд в Україну через коронавірус

Міноборони робить усе, щоб Збройні Сили України були максимально адаптовані до сил НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця Міноборони Світлана Павловська.

"Міноборони робить усе, щоб Збройні Сили були максимально взаємосумісні з силами держав членів Альянсу під час спільних дій в операціях і місіях під проводом НАТО", - сказала Павловська.

За її словами, у 2019 році в НАТО закінчився черговий цикл процесу планування та оцінки сил, і цього року будуть визначатись нові цілі партнерства на 2020-21 роки. Але через коронавірус приїзд експертів НАТО перенесено.

Павловська пояснила, що стандарти НАТО - нормативно-правові акти, що упорядковують ту чи іншу сферу діяльності ЗС. І ще жодна країна з 29 держав-членів НАТО не імплементувала всі чинні стандарти. Зокрема, Німеччина часто використовує так звану імплементацію з обмеженням, що пов'язано з необхідністю адаптації стандарту до національних умов.

Крім того, Павловська наголосила, що до НАТО вступає країна, а не окремо ЗС і необхідні зміни стосуватимуться всієї держави, в не лише сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко: Військовий конфлікт не є перешкодою для вступу України в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181000
 
 
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Чушь какая то...в Украине коронавируса Мизер.....скорее всего просто поняли что смысла нет сюда ехать к этим ватным зэкомандам.
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И учения в странах Балтии хотят отменить - следуя вашей логике и там под путена легли? Учитесь зраду сеять креативно. А у вас - унылое говно.
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"Закатил глаза" Учения это скопление тысяч солдат. Вы серьезно сравниваете это с приездом нескольких экспертов?)
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А вы серьезно считаете, что Зеленский тоскует и хочет воссоздать СССР?
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Путин тоскует и хочет воссоздать. от Зеленского ничего не зависит. он пешка и марионетка.
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если все переносится, значит и заседания Верховной Рады надо переносить
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