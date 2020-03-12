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 ОБСЄ зафіксувала гаубиці, танки та артилерію найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

За результатами моніторингу спецмісії ОБСЄ з початку проведення ООС (30.04.2018) зафіксовано понад 2,5 тис. фактів розміщення збройними формуваннями РФ засобів вогневого ураження з порушенням ліній відведення, виявлено близько 5000 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, і понад 14 000 одиниць озброєння, розміщених за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

У звіті від 11 березня 2020 року СММ ОБСЄ оприлюднена інформація про чергові порушення розміщення засобів вогневого ураження збройними формуваннями Російської Федерації.

Так, 7 березня БПЛА дальнього радіусу дії на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне (19 км на південь від Луганська) зафіксував 2 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 122 мм – 1 од., 2С1 "Гвоздика", 152 мм – 1 од.), 3 буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 1 од.; Д-30А "Жаба", 122 мм – 1 од., Д-20, 152 мм – 1 од.), 1 реактивну систему залпового вогню (9К51; БМ- 21 "Град", 122 мм) та 1 протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, у той же день БПЛА дальнього радіусу дії зафіксував на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне 2 міномета (2Б11 "Сани", 120 мм – 1 од., 2Б14 "Піднос", 82 мм – 1 од.), 1 буксируваний міномет (2Б9 "Волошка", 82 мм) та 1 зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10"), а на території об’єкту біля населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська) зафіксував 20 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста- Б", 152 мм – 1 од., невстановленого типу – 19 од.).

Також читайте: Росія постійно заявляє про дотримання принципів ОБСЄ, але на ділі весь час їх порушує, - США

Напередодні міні-БПЛА СММ на полігоні біля населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) зафіксував 21 танк (T-72 – 17 од., T-64 – 18 од.). Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

ОБСЄ зафіксувала гаубиці, танки та артилерію найманців РФ на Донбасі, - СЦКК 01
ОБСЄ зафіксувала гаубиці, танки та артилерію найманців РФ на Донбасі, - СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180996
 
 
 Топ коментарі
 
Отьправьте уже туда Сивоху, пусть презентацию проведет и разберется на месте заодно...
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Ура! Наконец-то ОБСЕ прозрело.На 7-ом году войны.
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Прочитал ЭТОТ ОТЧЕТ(((((((((((
Не говорю уже про ТТХ некоторых изделий..........
Мне далека даже их арифметика.............
Переведите мне ДЕБИЛУ данную фразу: Обнаружен 21 танк. Т 72- 17шт.??? Т 64-18шт.???
т.е. 17+18= 21????????? Я правильно прочитал???
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там где-то бродит Буратино. никто не видел но все боятся
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При нынешних условиях "Буратино" больше всего боиться его экипаж)
Слава богу, что у нас их нет)))))))))))
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тихо подкрался и облегчился. а потом - искать Чебурашку......
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Отьправьте уже туда Сивоху, пусть презентацию проведет и разберется на месте заодно...
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https://www.youtube.com/watch?v=6vkYvZpTHng&feature=emb_logo музыкальный клип АИГЕЛ - Два раза перекрестился, В прорубь - БУХ! И обнулился!
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Ганьба зеленим примиряльникам. Вони хочуть примирити кацапську сатану з українцями? Вони хочуть, щоб українці забули ,що кожен день гинуть їх герої за нашу країну? Та ні, мі краще забудему цю зелену огидну владу і чим раніше, тим краще.
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сюда бы Эрдогана и его дроны, работы на пару недель. А так печально все
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это по Сивохе, типа "внутренний конфликт", когда оружие и наёмники приезжают из Путинских Вымиратов..
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Срочно нужно Сивоху на фронт, пусть там в окопах посидит эта жирная свинья, хорошая мишень для кацапских снайперов.
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"Чё опять постреливать будут" - га Зедебіл???
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Бубочку, Сивуху и Елдака туда, будут мириться с "брацким наротом".
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Для про кацапських клоунів "сивох" це внутрішній український прапор???
ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и артиллерию наемников РФ на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5286
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Сивуха вже платформу примирення презентував, а це що, марш примирення має бути?
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Почему Сивохо со Шмыгалем не выходит к ним и не заявляет о примирении и о том что нужно перестать стрелять? Может потому что боятся сразу пулю в лоб в ответ получить от своих тамженашихлюдей? Тогда зачем они мне в Украине и зачем мне с ними мириться? Дайте мне танк я с ними помирюсь чтобы на равных условиях
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и что дальше??????????? зе и ермак прозреют??????????
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хочется услышать мнение главнокомандующего по этому поводу... будет комментировать? Ась?
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Нет, нет, нет! Это ложь! Это мир и любовь в глазах ПТНХ!!
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ОТПРАВИТЬ НА ПЕРЕДОК СИВОХ ПРИМИРЯТСЯ!
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Вони виїхали на форум "про примерення" до Сівохи в Київ, але він втік.
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