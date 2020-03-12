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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Польща (2132) COVID-19 (709)

 У Польщі перший випадок смерті від коронавірусу

У Польщі померла перша людина, заражена коронавірусною інфекцією. Це 57-річна жінка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN 24, про це повідомив на пресконференції в четвер заступник мера Познані Енджей Соларскі.

За словами Соларскі, сім'я пацієнтки була повідомлена раніше про її смерть.

Він розповів, що пацієнтка була першою людиною, у якої виявили вірус у Великопольському воєводстві, центром якого є Познань. Жінка перебувала в інфекційному відділенні багатопрофільної міської лікарні.

Її стан був тяжким від початку: пацієнтка мала симптоми дуже важкої клінічної пневмонії, була підключена до апарату штучної вентиляції легенів і введена в стан фармакологічної коми.

Відомо, що жінка останнім часом не була за кордоном. За попередніми висновками, вона контактувала з людиною, яка повернулася з Італії.

На сьогодні в Польщі підтверджено 47 випадків коронавірусу по всій країні.

Також читайте: У ВООЗ вважають контрольованою пандемію коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180994
 
 
 Топ коментарі
 
А мене особисто цікавить скільки людей померло в нас в Україні від коронавіруса - не від запалення легень а саме від коронавіруса???
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"Первый человек"? Пічаль. Це ж скільки тисячоліть він прожив...
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Тю. Роздмухали паніку. Хай проконсультуються з ;совєцкім врачом-пєдіатром; зіркою Ютубу Комаровскім. Або ж ще нещодавно правою рукою ;Міши, што бєгаєт по кришє;, а тепер гласом партії СН Лізонькою Богуцкой.
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"Первый человек"? Пічаль. Це ж скільки тисячоліть він прожив...
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А мене особисто цікавить скільки людей померло в нас в Україні від коронавіруса - не від запалення легень а саме від коронавіруса???
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57 лет. Это не 70+ как любили говорить. Сколько зеле, кста? Есть шанс? Ну или хотя бы избирателей зели пусть зацепит
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немає тестів у вільному користуванні (не за 300+ грн в аптеках!) - немає і статистики...
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Тю. Роздмухали паніку. Хай проконсультуються з ;совєцкім врачом-пєдіатром; зіркою Ютубу Комаровскім. Або ж ще нещодавно правою рукою ;Міши, што бєгаєт по кришє;, а тепер гласом партії СН Лізонькою Богуцкой.
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В Іспанії сьогодні 29 померло від корони.
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Знаю, Італія ще не виклала цифри сьогодні.
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За добу 3000 хворих, в основному Європа.
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цикаво....на карте ВОЗ по-Польше цифра 16 чел указанна
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