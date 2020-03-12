 У Польщі перший випадок смерті від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVN 24, про це повідомив на пресконференції в четвер заступник мера Познані Енджей Соларскі.

За словами Соларскі, сім'я пацієнтки була повідомлена раніше про її смерть.

Він розповів, що пацієнтка була першою людиною, у якої виявили вірус у Великопольському воєводстві, центром якого є Познань. Жінка перебувала в інфекційному відділенні багатопрофільної міської лікарні.

Її стан був тяжким від початку: пацієнтка мала симптоми дуже важкої клінічної пневмонії, була підключена до апарату штучної вентиляції легенів і введена в стан фармакологічної коми.

Відомо, що жінка останнім часом не була за кордоном. За попередніми висновками, вона контактувала з людиною, яка повернулася з Італії.

На сьогодні в Польщі підтверджено 47 випадків коронавірусу по всій країні.

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