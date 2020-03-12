 Українські та канадські військові вже говорять однією мовою. Це реальне приведення ЗСУ до стандартів НАТО, - Шевченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко.
"Ми є носіями абсолютно унікального досвіду, воюючи з другою армією світу. Те, що на нас тестують сучасні методи ведення війни; те, що у нас зараз є унікальне знання по нових методах радіотронної боротьби. Зрештою, окопної війни - тому що канадці, наприклад, гірше уявляють, як вести окопну війну. Вони це бачили у фільмах про Другу світову війну – а для нас це реальність", - зазначає Шевченко.
При цьому він говорить, що рівень розуміння між українськими і канадськими військовими досяг найвищої позначки.
"Не треба жодної секунди додатково витрачати, щоб зрозуміти, тому що ми говоримо однією військовою мовою. І в майбутньому, в разі зіткнення великих сил це означає, що українські військові будуть готові миттєво взаємодіяти з нашими партнерами по НАТО. Це означає взаємосумісність: коли можна один підрозділ перевести в іншу ділянку фронту, поміняти їх місцями - і вони зможуть працювати.
Тому непомітно для багатьох з нас відбувається колосальна глибинна робота по реальному приведенню нас до стандартів НАТО", - наголошує дипломат.
Повний текст інтерв'ю з Андрієм Шевченком читайте тут.
война? как? 21 век на дворе!!!!! все должны друг с другом исключительно е#аться!!!
убивают? как же так 21 век на дворе!!! все уже должны быть бессмертными!!!
солдаты на опрониках в грязи? как же так 21 век на дворе!!! на всех опорниках должен быть выстилан пол с ковром, и маленький робот-пылесосик должен ездить и пыль собирать, а солдаты должны эволюционировать и больше не потеть.
есть вещи которые вечные независимо от времени и места.