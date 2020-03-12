EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1742  8
Все про:Канада (780) Шевченко Андрій посол (61) ЗСУ (464)

 Українські та канадські військові вже говорять однією мовою. Це реальне приведення ЗСУ до стандартів НАТО, - Шевченко

Українські військові мають цінний досвід ведення війни з російським агресором, і він успішно передається їхнім канадським колегам.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Ми є носіями абсолютно унікального досвіду, воюючи з другою армією світу. Те, що на нас тестують сучасні методи ведення війни; те, що у нас зараз є унікальне знання по нових методах радіотронної боротьби. Зрештою, окопної війни - тому що канадці, наприклад, гірше уявляють, як вести окопну війну. Вони це бачили у фільмах про Другу світову війну – а для нас це реальність", - зазначає Шевченко.

При цьому він говорить, що рівень розуміння між українськими і канадськими військовими досяг найвищої позначки.

Читайте також: Після катастрофи рейсу МАУ Україна була для Канади і очима, і вухами, і руками, і плечем. Нам щиросердно дякували, - посол Шевченко

"Не треба жодної секунди додатково витрачати, щоб зрозуміти, тому що ми говоримо однією військовою мовою. І в майбутньому, в разі зіткнення великих сил це означає, що українські військові будуть готові миттєво взаємодіяти з нашими партнерами по НАТО. Це означає взаємосумісність: коли можна один підрозділ перевести в іншу ділянку фронту, поміняти їх місцями - і вони зможуть працювати.

Тому непомітно для багатьох з нас відбувається колосальна глибинна робота по реальному приведенню нас до стандартів НАТО", - наголошує дипломат.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Шевченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180992
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не говорите ето Тарану, ато еще и ето запретит.
 показати весь коментар
 
 
Послушешь такое, ну как все классно, красота. А потом реальность, солдаты в Газ 66 ползут на передок под обстрелом сепаров и гибнут, или как вам такое, проблема помыться на передовой, месяцами на опорниках в грязи, 21 век на дворе. И дела никому нет, ни верховным начальникам, ни командирам на местах, вот и все стандарты НАТО...
 показати весь коментар
 
 
я не спорю, но как же меня бляха ******* это "21 век на дворе"
война? как? 21 век на дворе!!!!! все должны друг с другом исключительно е#аться!!!
убивают? как же так 21 век на дворе!!! все уже должны быть бессмертными!!!
солдаты на опрониках в грязи? как же так 21 век на дворе!!! на всех опорниках должен быть выстилан пол с ковром, и маленький робот-пылесосик должен ездить и пыль собирать, а солдаты должны эволюционировать и больше не потеть.
есть вещи которые вечные независимо от времени и места.
 показати весь коментар
 
украинские и канадские военные говорят на украинском языке!
 показати весь коментар
 
У Ремарка про окопную войну подробно расписано(На западном фронте без перемен).
 показати весь коментар
 
По факту чем дольше квартальные скоты у власти, тем дольше Украине идти в ЕС и НАТО.
 показати весь коментар
 
А Таран вчора сказав, що це неможливо. Що тільки російська, бо ми такі.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору