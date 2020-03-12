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 Економіка
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Все про:дефолт (30) МВФ (684) НБУ (614) Смолій (64)

 Для дефолту в Україні немає підстав, - глава НБУ Смолій

Національний банк не розглядає сьогодні варіант дефолту для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава НБУ Яків Смолій.

"Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо взагалі сьогодні варіант дефолту для України", - сказав він.

Україна ще в кінці грудня попередньо домовилася про нову кредитну програму з МВФ на суму 5,5 млрд доларів, але досі не виконала умови фонду. Смолій розраховує, що це тимчасове зволікання.

"Новий уряд підтвердив позицію України щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми вже говорили, що залишилося тільки кілька технічних питань, щоб узгодити формулювання відповідних законів. Безумовно, наш базовий сценарій розрахований на те, що у нас продовжиться з МВФ", - сказав він.

Також читайте: НБУ перегляне макропрогноз у зв'язку з коронавірусом, - Смолій

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією народного депутат з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, МВФ відмовив Кабміну Шмигаля в новому кредиті і в травні Україну чекає дефолт.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виконає решту дві з восьми попередніх умов для старту нової програми з Міжнародним валютним фондом протягом найближчих двох-трьох тижнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180989
 
 
 Топ коментарі
 
это значит в ближайшее время дефолт состоится
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Ну конечно нет ! Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 9856Откуда ему взяться ...
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Мудрий наріде, бігом в обмєннікі за доларом, бо барига всі скупить!
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это значит в ближайшее время дефолт состоится
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Угу, уже видели грамотных, которые собрались смеяцца из тех, кто баксы по 13 покупал.
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в мае когда начнут отдавать % по ОГВЗ массово
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на этой неделе нет оснований, но дальше-есть Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 2956
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все хотят денежки- за любую цену, даааайте, подааааайте
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Экономика медленно двигается в ж... ,а что нам готовит день грядущий с Зелёной плесенью?.Дума те! Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 7647
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В твоей профессии все равно оплата в валюте, за час. Тебе нечего волноваться.
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Мудрий наріде, бігом в обмєннікі за доларом, бо барига всі скупить!
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Який барига, Беня? Це ж його мономаріонетка при владі: «підняли» гривню, скупили $ по низькому курсу, зруйнували гривню (дефолт), прийняли закон про продаж землі, скупили за безцінь всю землю в Украіні.
Виглядає саме так.
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а бородата бабуся та її слуги так не вважають..
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Як це нєт? А армія пороховатніков, яка мріє помститися за упавший рупєль?
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Обычно после таких слов нужно бежать в обменник за долларами
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Неа. Я еще пол года назад об етом догадывался Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 6462
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Якщо нема передумов для дефолту, то якого куя виступати з такими заявами?
Раз є заява, занчить буде і дефолт.
На радість бабушке бене.
Ви зробили це разом, зебіли ******
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Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий

Продолжайте так считать, мне это подходит.

Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 5263 Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 8480

Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 6204
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Национальный банк не рассматривает сегодня вариант дефолта для Украины.
А завтра? Для дефолта в Украине нет оснований, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 3973 От етой власти всего можно ожидать. Вчера лягли спать было одно правительство, проснулись уже другое. Вчера Зелупа говорил что не подписывал никакой формулы Штанмаера, а Шмыга с Разумковым готовит изминение Конституции
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Управлять страной оказалось не так просто, как на сцене квартала кривлятся.
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Смолий - молоток.Это пусть Каламойша и его подстилка Дубинский дефолт себе объявляют,или возвращают гроши в сумме 5,5 лярдов баксов,выведенные с "Приватбанка".Ведь при дефолте все граждане Украины,которые получают доходы в гривне,моментально станут нищими.А те,кто держат заначки в баксах ,будут на "коне",и скупят все за бесценок,да еще и за украденные у всех нас гроши.
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Украинский стартап "уплыл" в Дубай, сумма сделки не разглашается
Страна принципиально не хочет меняться, отношение к предпринимателям не изменилось. В итоге предприниматели бегут из Украины куда угодно. Ближайшая страна - Грузия. Это рай для айти компаний. Бегут туда из Украины, массово. Почему туда? Потому что Грузию переделали, а Украину нет....
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Будет или не будет - мы увидим по результатам переговоров с МВФ. Подпишут соглашение - тогда точно не будет.
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