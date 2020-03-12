 Для дефолту в Україні немає підстав, - глава НБУ Смолій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава НБУ Яків Смолій.
"Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо взагалі сьогодні варіант дефолту для України", - сказав він.
Україна ще в кінці грудня попередньо домовилася про нову кредитну програму з МВФ на суму 5,5 млрд доларів, але досі не виконала умови фонду. Смолій розраховує, що це тимчасове зволікання.
"Новий уряд підтвердив позицію України щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми вже говорили, що залишилося тільки кілька технічних питань, щоб узгодити формулювання відповідних законів. Безумовно, наш базовий сценарій розрахований на те, що у нас продовжиться з МВФ", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією народного депутат з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, МВФ відмовив Кабміну Шмигаля в новому кредиті і в травні Україну чекає дефолт.
Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виконає решту дві з восьми попередніх умов для старту нової програми з Міжнародним валютним фондом протягом найближчих двох-трьох тижнів.
Виглядає саме так.
Раз є заява, занчить буде і дефолт.
На радість бабушке бене.
Ви зробили це разом, зебіли ******
Продолжайте так считать, мне это подходит.
А завтра? От етой власти всего можно ожидать. Вчера лягли спать было одно правительство, проснулись уже другое. Вчера Зелупа говорил что не подписывал никакой формулы Штанмаера, а Шмыга с Разумковым готовит изминение Конституции
Страна принципиально не хочет меняться, отношение к предпринимателям не изменилось. В итоге предприниматели бегут из Украины куда угодно. Ближайшая страна - Грузия. Это рай для айти компаний. Бегут туда из Украины, массово. Почему туда? Потому что Грузию переделали, а Украину нет....