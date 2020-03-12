 Для дефолту в Україні немає підстав, - глава НБУ Смолій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив глава НБУ Яків Смолій.

"Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо взагалі сьогодні варіант дефолту для України", - сказав він.

Україна ще в кінці грудня попередньо домовилася про нову кредитну програму з МВФ на суму 5,5 млрд доларів, але досі не виконала умови фонду. Смолій розраховує, що це тимчасове зволікання.

"Новий уряд підтвердив позицію України щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми вже говорили, що залишилося тільки кілька технічних питань, щоб узгодити формулювання відповідних законів. Безумовно, наш базовий сценарій розрахований на те, що у нас продовжиться з МВФ", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією народного депутат з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, МВФ відмовив Кабміну Шмигаля в новому кредиті і в травні Україну чекає дефолт.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виконає решту дві з восьми попередніх умов для старту нової програми з Міжнародним валютним фондом протягом найближчих двох-трьох тижнів.