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 Політика України, Київські новини
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Все про:демонтаж (71) Інститут нацпам'яті (168) пам'ятник (564) СРСР (218) Дробович (24)

 Є меценати, які готові профінансувати демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-мати" в Києві, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович повідомив про готовність меценатів частково або повністю профінансувати всі процедури, пов'язані з демонтажем радянського герба зі щита на монументі "Батьківщина-мати" в Києві.

"Є небайдужі громадяни, які готові частково або повністю профінансувати всі процедури, пов'язані з демонтажем. Від попереднього керівництва Міністерства культури я отримав згоду на всі ці процеси, Володимир Бородянський тільки наполягав, що ми не можемо просто зрізати герб і все, а має бути продумано концепцію, що далі (робити, – ред.). Її має бути проговорено. На такій стадії ми наразі перебуваємо", - сказав Дробович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі узгодження і демонтаж символіки буде непростим процесом і на них піде мінімум рік.

"Ну, і друга частина - що натомість (радянського герба на щиті, - ред.). Це не визначатиме чиновник у кабінеті, я хотів би, щоб це визначало суспільство", - додав голова УІНП.

Він зазначив, що найбільш очевидним і логічним рішенням є заміна комуністичної символіки на Малий герб України - тризуб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", - Дробович

"Але я вважаю, що крім того, що ця статуя справді видатна, є важливою пам'яткою й одним із символів міста, її щит - це можливість. Якщо ми придумаємо, як із ним працювати, то це може бути гарна туристична пам'ятка, а також великий ідеологічний маркер. Треба продумати, це буде щось постійне, або щось змінне, або інтерактивне, передбачатиме чи не передбачатиме сучасні технології", - додав Дробович.

На його думку, все це може створити нові можливості і для міста, і для країни.

"І я дуже хотів би, щоб ми, перш ніж ухвалювати прості рішення, все ж порадилися. В Україні дуже багато творчих людей, які можуть запропонувати хороші рішення, зокрема і щодо знятого герба, і про те, що буде замість нього", - констатував голова відомства.

Серед іншого, Дробович наголосив, що це буде недешевий процес, зокрема йдеться про мільйони гривень, але він радий, що є потенційні меценати, які готові включатися в роботу.

На уточнювальне запитання, чи може цей проект бути завершено уже в 2021 році, голова інституту заявив, що дуже цього хотів би.

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Щодо комуністичної символіки на мосту імені Патона в Києві, Дробович заявив, що говорив із представниками Київської міської державної адміністрації про це, "навіть про дуже радикальні рішення, які безоплатно готові зробити небайдужі громадяни". "Але київська влада каже, що запланована реконструкція мосту Патона, під час якої і буде демонтовано ці символи. Тому можна зараз витратити час і гроші, а можна дочекатися реконструкції", - констатував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180987
 
   
 Топ коментарі
 
фашисты - лучшие друзья и соратники коммунистов.
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Среди прочего, Дробович подчеркнул, что это будет недешевый процесс, в частности, речь идет о миллионах гривен, но он рад, что есть потенциальные меценаты, которые готовы включаться в работу. Источник: https://censor.net.ua/n3180987
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Індексувати пенсії неможливо, бо нема грошей. Медиків звільняють... А на це у них гроші є. Хто вони після цього?
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Класичний фашист Мусоліні сидів в австрійській в'язниці як комуніст, комунізм і фашизм це одне і теж.
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І саму скулптуру потрібно демонтувати! В християнський Україні не місце істуканам!
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Християнство- не українська релігія. Це релігія євреїв, придумана ними щоб тримати гоїв у покорі.
Ти не знав?
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щоправда не завадило християнам у здійсненні погромів та геноциді євреїв як христопродавців ))
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Ой, так відгеноцидили, що зараз всією Україною правлять.
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Это самая актуальная и большая проблема в стране?
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если есть спонсор, а не из бюджета, то почему бы нет?
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если мы хотим чтобы совки и быдло не переходили из поколения в поколение, то декоммунизация - это актуальная и большая проблема...жить нужно в украинском доме, не загажиным москальскими совитами
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а что вся страна сейчас все дела бросит и побежит герб дружно отколачивать? есть службы которые этим занимаються, пусть работают. или ты за свои фантомные боли переживаешь?
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Точно посланий снаряд... От і всі затрати.
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Среди прочего, Дробович подчеркнул, что это будет недешевый процесс, в частности, речь идет о миллионах гривен, но он рад, что есть потенциальные меценаты, которые готовы включаться в работу. Источник: https://censor.net.ua/n3180987
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Індексувати пенсії неможливо, бо нема грошей. Медиків звільняють... А на це у них гроші є. Хто вони після цього?
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он говорил о деньгах меценатов! или вы их деньги тоже считаете деньгами налогоплательшиков
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снести уродину за 5 секунд взрывом .... - мать ее...

Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович - Цензор.НЕТ 6798
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Декомунизация должна в головах пройти, в поведении, поступках...А то вроде люди новые, лица молодые...а всё по старому по советски делают.
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Так в чому проблема? Правове забезпечення теж є - закон про декомунізацію. Отже, немає просто політичної волі у ностальгуючих совкодрочерів.
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Есть меценаты, которые готовы.-доверительно делится Дробович сокровенным.Поручик Ржевский подключается к разговору: - Кстати, о птичках, видел вчера в зоопарке бегемота вот такая жопа и ни одного перышка!
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видите, фашисты при власти, как их корежит от советского знамени.
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фашисты - лучшие друзья и соратники коммунистов.
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Класичний фашист Мусоліні сидів в австрійській в'язниці як комуніст, комунізм і фашизм це одне і теж.
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Любу нормальну людину буде корьожити від символів сатанизму.
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...и вместо него нацепить "МакДональдс"?

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Цю тітку-капітулянтку взагалі треба повністю демонтувати
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Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович



меценаты ничего задаром так не делают..

взамен построят Ресторан РодинаМать в голове статуи
с видами на киев
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Эту уродину вообще надо снести!
Даже кацапы сносят подобные "произведения" больного на голову Ркацители.
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мне вообще не нравится эта уродливая мужиковатая баба и хотелось бы видеть как символ Киева и Украины прекрасную восхитительную украиночку …
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"меценати" недоговорюють:
мама з ножем - із чистого титану, і *********** вона, той ніж піднісши, у правильному напрямку - на моску
прибрати зі щита "калач" совковий, замінити тризубом, і буде вам декомунізація
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Да повести на щит бабы баннер "Хутин Пуйло". И герб скроет и Хутину намек.
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Если есть такая возможность (бабло+техника), то совдеповский герб надо было давно срезать и забыть. А от того, шо всякие Вятровичи и Дробовичи без толку верещат и на гавно исходят - Железной Бабище реклама, респект и уважуха:
"Величний герб СРСР гордовито сяє над столичним Київом наприкінці третього десятиріччя незалежності України"®
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нечем заняться и много лишних денег.
оставьте в покое памятник.
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в 2021 г. будет построен «Мемориальный центра Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов. Финансовые обязательства его построить взяла на себя инициативная группа. В нее вошли Кличко, Яков Дов Блайх, Вакарчук, Натан Щаранский Джозеф Либерман, Йошка Фишер, Александр Квасьневский, Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан./В статье речь о том что нужно отколупнуть от памятника деталь.Всего лишь. Но руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Дробович из этого делает проблему типа создания украинской атомной бомбы.Выставляя себя , естественно, героем.
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Родіна-мать - це символ совка! Цей меч, який вона здійняла над Києвом, щит із совковою символікою, вираз обличчя - усе витримано в стилі соцреалізму і має символізувати войовничий дух ссср, який знайшов своє вираження і в путінському "можем павтаріть". Це пам'ятник Вітчизняної війни не нашої вітчизни. Йому не місце в декомунізованому Києві. Прибрати його і переплавити на зброю для нашої армії - найкращий вихід.
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Ну, и вторая часть - что взамен...

Взамен герба на щите повесить зеленского.
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Там для 3-4 альпинистов работы на 1 день чтобы срезать совиный герб.
На это место крепятся листы нержавейки - ещё 1 день.
Потом вместо листов крепится новый герб - это ещё 1 день.
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А когда в Украине будет непромосковская власть - сразу решится вопрос сноса.
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Шото у родины мамы рыло мужеподобное...наверное лесба...либо скульптор нетрадиционный
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Наиболее вероятно, что фигуру Родины-матери скульптор лепил с советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо - со своей жены Веры.

=======
спортсменка-дискоболка Нина Думбадзе...ну исключительно женский образ....

А рыло жены веры это просто пипец
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