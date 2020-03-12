 Є меценати, які готові профінансувати демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-мати" в Києві, - Дробович

"Є небайдужі громадяни, які готові частково або повністю профінансувати всі процедури, пов'язані з демонтажем. Від попереднього керівництва Міністерства культури я отримав згоду на всі ці процеси, Володимир Бородянський тільки наполягав, що ми не можемо просто зрізати герб і все, а має бути продумано концепцію, що далі (робити, – ред.). Її має бути проговорено. На такій стадії ми наразі перебуваємо", - сказав Дробович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі узгодження і демонтаж символіки буде непростим процесом і на них піде мінімум рік.

"Ну, і друга частина - що натомість (радянського герба на щиті, - ред.). Це не визначатиме чиновник у кабінеті, я хотів би, щоб це визначало суспільство", - додав голова УІНП.

Він зазначив, що найбільш очевидним і логічним рішенням є заміна комуністичної символіки на Малий герб України - тризуб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", - Дробович

"Але я вважаю, що крім того, що ця статуя справді видатна, є важливою пам'яткою й одним із символів міста, її щит - це можливість. Якщо ми придумаємо, як із ним працювати, то це може бути гарна туристична пам'ятка, а також великий ідеологічний маркер. Треба продумати, це буде щось постійне, або щось змінне, або інтерактивне, передбачатиме чи не передбачатиме сучасні технології", - додав Дробович.

На його думку, все це може створити нові можливості і для міста, і для країни.

"І я дуже хотів би, щоб ми, перш ніж ухвалювати прості рішення, все ж порадилися. В Україні дуже багато творчих людей, які можуть запропонувати хороші рішення, зокрема і щодо знятого герба, і про те, що буде замість нього", - констатував голова відомства.

Серед іншого, Дробович наголосив, що це буде недешевий процес, зокрема йдеться про мільйони гривень, але він радий, що є потенційні меценати, які готові включатися в роботу.

На уточнювальне запитання, чи може цей проект бути завершено уже в 2021 році, голова інституту заявив, що дуже цього хотів би.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович запропонував створити на місці пам'ятника Леніну в Києві майданчик для постійно оновлюваної експозиції сучасного мистецтва: "Там був би постійний "рух""

Щодо комуністичної символіки на мосту імені Патона в Києві, Дробович заявив, що говорив із представниками Київської міської державної адміністрації про це, "навіть про дуже радикальні рішення, які безоплатно готові зробити небайдужі громадяни". "Але київська влада каже, що запланована реконструкція мосту Патона, під час якої і буде демонтовано ці символи. Тому можна зараз витратити час і гроші, а можна дочекатися реконструкції", - констатував він.