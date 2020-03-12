 НБУ перегляне макропрогноз у зв'язку з коронавірусом, - Смолій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава НБУ Яків Смолій.
"Хоча поки поширення коронавірусу у світі не мало істотного впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, в квітні, найімовірніше, нам доведеться переглянути макропрогнози", - повідомив він.
За словами Смолія, на економічній активності поки не позначилися такі наслідки поширення коронавірусу як: тиск на ціни в бік зниження і охолодження світової економіки, пом'якшення монетарної політики центральними банками провідних економік світу, введення урядами багатьох країн заходів щодо недопущення поширення COVID-19.
Вам треба було його переглянути, як тільки клоун зі своїм цирком прийшов до влади...
«Макроэкономическая ситуация в стране очень благоприятна. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, снижение инфляции и стоимости заимствований. В валюте мы уже занимаем по самым низким ставкам в истории Украины, а в гривне - по почти вдвое более низким ставкам, чем весной прошлого года. Это означает, что нашей стране начинают верить», - заявил Гончарук.
нефиг было неадекватов выбирать
Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12· 15h
Ровно два дня тому об этом писал. Нате. Портнов - из за Доу Джонса. Золоте - из за нефти. Глаза путина конечно это коронавирус. Экономика в говне - это в мексике перец не уродил.