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 Суспільство, Здоров'я
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 У ВООЗ вважають контрольованою пандемію коронавірусу

ВООЗ закликає країни світу не припиняти заходи стримування коронавірусу нового типу (COVID-19), оскільки його можливо стримати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ВООЗ в четвер.

"Це контрольована пандемія. Країни, які вирішили відмовитися від вжиття основних заходів з охорони здоров'я населення, можуть зіткнутися з більш масштабною проблемою і більш важким тягарем, який випаде на систему охорони здоров'я і потребує більш жорстких заходів з боротьби (з коронавірусом. - Ред.)", - йдеться в заяві.

"Ми закликаємо всі країни дотримуватися всеохопного підходу, адаптованого до їхніх обставин, наріжний камінь якого - стримування (поширення вірусу. - Ред.)", - заявляє ВООЗ.

Крім того, організація пропонує шукати нові методи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

"Це новий вірус, і нова ситуація. Ми вчимося, і ми маємо знайти нові способи, щоб запобігти поширенню інфекцій, щоб рятувати життя і мінімізувати вплив (вірусу. - Ред.). У всіх країн є досвід, яким вони можуть поділитися", - йдеться в заяві організації.

Раніше в четвер провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 у разі вжиття належних контрзаходів може припинитися до червня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу пандемією, - Гебреєсус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180984
 
 
 Топ коментарі
 
к июню? может прекратиться к июню??? ого...та ну на фиг!
контролируйте лучше
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не панікуйте, все під контро...........................
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В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса
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Вони себе не контролюють В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 7861
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Контролируемая пандемия, ну надо же...Горилка тоже вроде как жидкий хлеб, но её так никто не называет.
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то за пиво грят такое(хррр-пп, кхэээээ(звук из Маски - Шоу)),
а горилка это придумала сотона, в пику Зевсу, или кто там щас у нас?
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Пиво то вроде жидкое масло. В общем лучше всего кушать бутерброды)))
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Правильно сказати -«стримувана». А ось «контрольована» дійсно не клеїться зі словом «пандемія»((((
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к июню? может прекратиться к июню??? ого...та ну на фиг!
контролируйте лучше
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В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса
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Вони себе не контролюють В ВОЗ считают контролируемой пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 7861
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ВОЗ можно перестрелять и ничего не изменится.
Более того - станет гораздо лучше.
Тот случай, когда полезнее жевать бургер и сушить сухари.
(хотя кто же их посадит? - они же как памятник)
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Доки читав новину, від корони померло 10 людей.
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Говорят в Украине 400-500 тыс. смертей ожидается.
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"This is a controllable pandemic."

controllable - If something is controllable you are able to control or influence it.

Нагадало: "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
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ВООЗ буде до останнього виконувати роль статиста і рахувати кількість трупів на цвинтарах.

А правду ніхто не скаже, поки мор не викосить тьму людства. А правда на сьогоднішній день така. Китай (чи хтось інший, хто хотів підставити Китай) запустив сильну заразу, що не реагує на антибіотик, сильно мутує і вбиває імунітет людини за принципом схожим на ВІЛ.

І що саме страшне і огидне, що все це не стихійне лихо, а рукотовний злочин проти людства, за який ніхто не відповість. Ось в такому світі ми живемо
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Так ніхто і не визнає провину, уявляєте суму можливих позовів?
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