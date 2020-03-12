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 Суспільство
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 ПЦУ на період карантину рекомендує обмежитися поклонами перед святинями, без поцілунків, а для причастя використовувати одноразові стакани

Православна церква України (ПЦУ) рекомендувала помісним церквам вжити низку заходів безпеки для протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

"У зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19 Православна Церква України закликає з уважністю та розумінням поставитися до рекомендацій, рішень та заходів з боку держави та органів місцевого самоврядування, органів охорони здоров‘я", - зазначається в заяві, оприлюдненій пресслужбою ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Помісним церквам рекомендується посилити заходи протиепідемічної безпеки та використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь. Також на період пандемії рекомендується обмежити прояви поваги до святинь поклонами, без поцілунків, а для запивки після прийняття Причастя використовувати одноразові стакани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За невиконання вимог карантину буде 100% адміністративна або кримінальна відповідальність, - головний санлікар Ляшко про незакриті школи в Харкові

Також рекомендується не переносити святині з місця їхнього постійного зберігання.

"При застосуванні наведених вище рекомендацій немає обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь", - підкреслюється в повідомленні.

Церква радить вірянам залишатися вдома, якщо в них є ознаки хвороби або обґрунтовані підстави для віднесення себе до групи ризику.

Вірян закликають дотримуватися правил особистої гігієни і використовувати ефективні засоби дезінфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УГКЦ дозволила в умовах карантину в Україні не цілувати ікони і дивитися трансляції богослужінь удома

"У ставленні до ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією, належить уникати двох крайнощів – як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання у паніку", - йдеться в заяві.

Оприлюднення загальноцерковного документа з рекомендаціями очікується після засідання Священного Синоду ПЦУ наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180983
 
   
 Топ коментарі
 
на Бога надейся - а сам не плошай! ))) - классика...(береженого и Бог бережет! - оттуда же))))
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Та да. Бог кожному дав мозок.
А от як хто ним користується, то вже інша справа.
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Та в окопах, під обстрілом, практично всі зразу вірують у Господа.
Може ото й обряд хрищення туди перенести.
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Что, не так уж и важна та религия как оказалось?)))
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Во-во, у меня так коллега в Донецке в 14м помогал кому-то там хоронить родственника. Сначала всё чинно-мирно, родственники убитые горем, на лицах печаль, попик благообразный. А в середине речуги начался обстрел и тогда уж стало не до сантиментов, ещё бы, эдакое на башкой туда-сюда свистит. Попик крикнул Аминь! и рванул к своей машине, родственники на землю попадали, один из копачей юркнул в яму со свежезапиханным гробом. Вот такие они, эти китайские церемонии.
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Та в окопах, під обстрілом, практично всі зразу вірують у Господа.
Може ото й обряд хрищення туди перенести.
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А как же, но только если в тот окоп прилетает снаряд, то становится некогда все эти евхристии, катахрезы и прочие церемонии проводить.
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«Поместным церквям рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности и использовать средства дезинфекции, в частности для поддержания чистоты икон и других святынь. Также на период пандемии рекомендуется ограничить проявления уважения к святыням поклонами, без поцелуев, а для запивки после принятия Причастия использовать одноразовые стаканы.
Источник: https://censor.net.ua/n3180983»
Що не так було сказано?
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А який там зв'язок, з Вашим текстом, і цим?
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Очень простой. В случае необходимости форма отступает перед содержанием. Что мы и видим.
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А само причастие как, все так же одной ложкой на всех? Митрополит ПЦУ Димитрий Рудюк написал у себя в фейбуке, что отменять или как-либо ограничивать таинство причастия нельзя даже на фоне эпидемии коронавируса.

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Можна. В біблії воно ніяк не прописане. А все інше, всі ці обряди це нашарування можна було б навіть сказати від нечистого. Всі ці мощі які з шаманізму. Всі ці святі які з пантеїзму. Всі ці ікони які з ідолопоклонства та банально навіть заборонені в біблії - золотий тілець.
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как "свячэна вода" взаимодействует с вирусом? кто кого в этой схватке вбыває наповал? пора бы "верующим" методичку кинуть и по правилам пользования такою в борьбе с пошестю.
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на Бога надейся - а сам не плошай! ))) - классика...(береженого и Бог бережет! - оттуда же))))
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Та да. Бог кожному дав мозок.
А от як хто ним користується, то вже інша справа.
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поменять поцелуи на более усердное битие челом об бетон
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Цікава думка церковних їєрархів, в Бога є мобільник і електрона пошта?
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не Богох*льствуйте !))) (слово то какое)))))) ужас))))
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Проклятые безбожники.Прихожанам УПЦ (МП) на Пасху христосаться тоекратным поцелуем взасос в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.А кто откажется целоваться-того предать анафеме и отлучить от церкви весь его паскудный род,ибо они не любят Путена бога.
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З.Ы.
Батюшку можно целовать в живот,как завещал великий Пу.
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Може дзвонами вірус налякати?
Людей хтось примушує відвідувати храми під час епідемії?
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