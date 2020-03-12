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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:алкоголь (693) Ляшко Віктор (47) COVID-19 (709)

 "Ніякого алкоголю не має бути в цей період", - головний санлікар Ляшко про спалах коронавірусу

У період можливого поширення коронавірусу краще відмовитися від вживання алкоголю, щоб допомогти імунній системі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні діють тільки доказові методи профілактики, які ми не втомлюємося повторювати. Це, в першу чергу, – дистанція не менше півтора метра, по-друге, – чисті руки, не торкаємося брудними руками слизових оболонок, через які ми можемо передати збудник, по-третє – здоровий спосіб життя: здоровий і тривалий сон не менше семи годин, ніякого алкоголю", - заявив він.

За словами Ляшка, на період можливого поширення коронавірусу краще відмовитися від вживання алкоголю.

"Усі думають, що алкоголь підвищує імунітет… Навпаки – ніякого алкоголю не має бути на цей період. Алкоголь вам тимчасово може підняти настрій, може здатися, що й коронавірус – вам по коліна. Але в подальшому вживання алкогольних напоїв пригнічує нашу імунну систему і організм стає сприятливішим до проникнення різних мікроорганізмів і вірусів", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За невиконання вимог карантину буде 100% адміністративна або кримінальна відповідальність, - головний санлікар Ляшко про незакриті школи в Харкові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180981
 
 
 Топ коментарі
 
У піст не можна алкоголь і жінок... вірніше жінку можна, але не жирну. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 1808
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Алкоголь убиває не тільки імунітет, а й віруси. Тому це не повинно звучати так категорично. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 8360
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Алкоголь убиває не тільки імунітет, а й віруси. Тому це не повинно звучати так категорично. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 8360
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Голосом волка из мультика: " Спасибба..."
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Пьянкє бой, і з жінкою - ні,ні. А що воно таке короновіріс і швейцарські вчені не знають.. А Ляшко поради дає.
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У піст не можна алкоголь і жінок... вірніше жінку можна, але не жирну. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 1808
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бабуся вчила чистити цибулю: якшо не можеш зняти тонку, знімай товсту. Скільки раз в житті це мене виручало!
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Я теж вважаю що на цибулі повинно бути мінімум одежі.
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тоді мона, тільки вкушай бєз радості
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Сугубо для здоровья и с постным выражением лица)))
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можна свою дружину, а не можна чужих жінок - щоб не збуджуватись та не отримати гріховну насолоду.
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а размер до какого жінку можна - можна?...ну шо бы не дай бог не согрешить
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Дебіл. Загальновизнано, що алкоголіки практично не хворіють на ГРВІ.
Та й більшість противірусних сиропів - на спирті. "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 5239
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да что вы? а знаете ли вы, что противовирусные -это антибиотики класса пенициллина а он то как раз и против алкоголя
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эээ... Валентина, признайся - когда в школе проходили биологию, ты курила за углом?
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тільки що низько промчався військовий літак в сторону Києва!!! Без опізнавальних знаків. Сто років такого не було в наших краях
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йа живу на півдороги з Одеси до Кийова
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В Умані? Там був військовий аеродром , чув, що його збираються відновлювати.
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так, під гУманьом. В дитинстві тут міги як ластівки літали. Весь час шибки дрижали від "самальот вистрілив" - перейшов звуковий
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Моя прабабця казала: пішла в Гумань, сіла під гаптекою, дістала госеледець і стала гобідати. "Ніякого алкоголю не має бути в цей період", - головний санлікар Ляшко про спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 5874
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на нашому ерапорті ерапланів сто років не бачили
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Так, что национальный исторический метод сало, чеснок, житний хлебушек и горилка с перцем уже не работает?
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не все внештатные советники Данилова согласны ними и даже противоречат ему, а некоторые даже, ну вообще, не представляют никакой ценности.
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та работает!
то ему по методичке велели так говорить...шоб народ обожрался сала и не нагонял самогонки (из прикупленного с боем в АТБ сахарка))))
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100% з Вами згоден)) То він пише про себе. Коли випив, а тобі декілька днів похмільний синдром))) А якщо пити кожен день і постійно..............
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А якщо багато самогону - то пацієнт почне ганяти коронавіруси по квартирі "Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 704
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Головне щоб під руку не потрапили організми більш складної будови, наприклад - антропоморфи.
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Щаз. Мало мне этих дурачков, которые после 23 запретили продавать бухло, так ещё и этот туда же.
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раскомандовался... кто его выпустил))
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это - не наш врач!!! )))) провокатор))))
от все ляшки...какие-то...не к теме ))))))
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Поеторій категорично не згоден з лікарем Ляшко:

кругом царит коронавирус
во всех аптеках пустота
и я шагаю за лекарством
в ликёроводочный отдел
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Да ну на х.,недавно купил в дюти-фри бутылку джемесона,пью понемногу и ни фига мой иммунитет от этого не страдает.
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чай - пуер, коньяк - Ремі Мортан ВСОП
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Вот это правильно, никаких пьяных зачатий!
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У меня сегодня на ужин жареная картошка, салко с цыбулькой и три-четыре чарочки тестевского самогончика
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+ посадки минус алкоголь, жену в самоизоляцию на 2 недели с продолжением,
а детей куда? - в оп отправлять?
тока там незаражаемые...
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от и мне жалко...
значит так дети и жена при мне, с алкоголем без зеленых советов от етого глиста обойдусь - вроде все...
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Перцовка лучшее соедство от грипа, особенно на ранней стадии, хай не трындит.
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раньше упоминание чиновника алкоголя означало повышение на него цены. Сейчас-нет.Отнять у народа землю и повысить цену алкоголя -это перебор.
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Это в первую очередь - дистанция не менее полутора метра (с)

"Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса - Цензор.НЕТ 9147
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Неужели кто-то ожидал, что он официально порекомендует "принимать"?
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А как же британец из Уханя, который вылечился употребляя тёплый виски с мёдом???
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Без меда уму бы не помогло, организм любого британца уже привык к виски.
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и плюс ингалятор))) (но то мелочи...забудьте))))))
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Это факт. Много раз заболевал с бодуна. Так как организм ослаблен и всякая зараза легче липнет.
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Медицинский спирт сделаете скидки? Или уже в растворе для дизинфекции
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Пей вода и ешь вода, короновирусу звезда.
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