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Все про:Інститут нацпам'яті (161) НКВС (22) реконструкція (54) СС Галичина (12) Дробович (24)

 Не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє, що поки не ініціюватиме нормативно-правові акти про заборону публічного носіння військової форми тоталітарних режимів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поки що ні. Я веду зараз неформальні комунікації з представниками військово-реконструкторських клубів. Поки з більшістю ми вирішили, що не можна ходити у формі всіляких червоноармійців, СС-івців під час публічних офіційних заходів, поховань тощо, але зараз це робиться. Ми провели закриті консультації і домовляємося, що буде джентльменська угода цього не робити", - сказав Дробович.

За його словами, не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", бо це наруга над пам'яттю жертв тоталітарних режимів.

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"Думаю, ми також випустимо методичні рекомендації. Якщо ця джентльменська угода спрацює і люди будуть поважати пам'ять загиблих від цих тоталітарних режимів, тоді в законодавчій ініціативі не буде необхідності", - додав Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180978
 
 
 Топ коментарі
 
Я б записався в СС Галичина хоча б тому, що вони знищували кацапську мерзоту, в тому числі НКВС.
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Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 7403Вот этих товарищей пора к стенке поставить и по законам военного времени шлепнуть
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Да ну?! А в воюющей в 21м веке за независимость стране можно быть депутатом-коллаборантом и ездить на поклон за инструкциями в гости к врагу?
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Я б записався в СС Галичина хоча б тому, що вони знищували кацапську мерзоту, в тому числі НКВС.
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Форми дивізії Галичина, це форма в якій українці боролись за свою свободу і незалежність і вона була, є і буде на всіх святкуваннях, незалежно від того подобається це якимось євреям чи не подобається!
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тогда тебе нюрнбергский трибунал и виселица.
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Чого б це, Нюрнбергський трибунал виправдав ваффен -сс .
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засудив. все одно на гілляку. сс-поганий вибір.
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Щас его в ватники запишут.
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просто посоветуют не трогать Галичину
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Він чесно намагається розірвати жопу на два стільці, може щось і вийде.
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А в этом проблема? У придурка нет более важных дел? Дома в чем угодно, а вылезет на улицу в "мундире" получит звёзды. Вчсе просто.
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Да ну?! А в воюющей в 21м веке за независимость стране можно быть депутатом-коллаборантом и ездить на поклон за инструкциями в гости к врагу?
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О, нарешті бомбануло совкову консерву.
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кто-то ходить/пока не будет/ Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо?
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Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 7403Вот этих товарищей пора к стенке поставить и по законам военного времени шлепнуть
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Це ІСТОРІЯ боротьби за ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ.
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Скажіть фую що СС "Галичина" це вермахт.
За рішенням Нюрнбергского трибуналу Waffen, тобто есть армейскі частини, не подлягають засудженню. Ні ОУН, ні УПА не засуджені Нюрнбергским трибуналом! Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович - Цензор.НЕТ 8518
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Ваффен це не вермахт, це бойові частини СС, в них навіть командування було різним.
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Мова про те, що « Галичина» не підлягала Нюрбергському Трибуналу.
А тим паче, сьогодні Дворковичу.
Який зараз порівняв НКВДистів, вбивць МІЛЬЙОНІВ українців у мирні, часи з армійськими формуваннями, що воювали з цими НКВДистами.
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Це лише функціонери.
Головними організаторами голоду в Україні були:
Іосіф Віссаріоновічь Сталін, і
Павєл Пєтровіч Постишєв.

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Мендель? Щось, наче, знайоме.... Десь я нещодавно чув вже це слово... То не захистниця бубочки таке прізвище має?
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(нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien») - а Divisionen (bei) der SS (дивизии при СС)
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Россия сейчас - точная копия Германии 30-х годов. Володин честно предупреждает, что тех, кто не поддержит поправки фюрера, возьмут на карандаш, чтобы впоследствии отправить в концлагерь. Пора уже прописать в Констатации возглас "Хайль" при упоминании фамилии Путин.
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Тут одна сусідня держава всю тоталітарну символіку просто обожнює. А власовський прапор став символом держави... Весь цей квартал зроблений з совкового гівна.
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Всё правильно сказал.
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Вот сидит такой Антон,говорит что попало,а мы все ему за это платим,и таких Антонов развелось в клоунарнике сотни.
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23я школа і я повинен знати як «корів доїти»! Маруся, веселе ти дитя передмість!
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Я також але ближче до центру! 23я російськомовна школа була?)
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А, на Зеленій. Окі-докі. Будь чемною дівчинкою.
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Ну если такой прокацапский удод возглавляет институт национальной памяти Украины -то это полная жопа
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А яким законом заборонена форма СС Галичина?
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Скажем так, кацапы фото с формой СС Галичина с похорон на ЗУ регулярно постят, в том числе на западные паблики. Это не полезно, нужно оставить ее для мероприятий по исторической реконструкции, а если на похороны то на похоронах вообще-то фоткаться это показушничество.
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Та не прийнято у нас ходити на поховання у формі Галичини, так що невідомо,звідки ті фото зроблені.
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Ага. Десь вже чули: «Что Путін, что Порошенко - оба врагі Украіни !»
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В 21-ом веке люди свободно ходят в рясах, хиджабах и с пейсами, не менее заляпанных кровью жертв. И законами это не запретишь!
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в одностроях дівізії "Галичина" не можна, а в кіпах - так?
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В Штатах можно в форме наци ходить да ещё и с люгером в кармане и их жиды молчат в тряпочку, а тут вот такие говорящие дробовичи сами в войсках не служившие свой гнилой тот роскрывают от имени жидобольшевицкой прокацапленой власти которое уставшее быдло себе на голову навыбирало . Это лечится только кровью.
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Галичина , это наша гордость и герои , поэтому в чем они ходят не твое дело . А вот НКВД . это форма захватчиков . Антон =ган!он ?
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А в форме советской окупационной армии можно выступать?
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"Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или СС "Галичина", - Дробович" - ещё надо запретить ходить с бородами в чёрных шляпах.


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Єврею дуже бажається, щоб ми забули, хто в одностроях ЧК, ГПУ та НКВД вбив 10 мільйонів українців. Не вийде.
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Вражина, ще одна вражина подала голос.
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Форма зеленого клована не заборонена- 73%.
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