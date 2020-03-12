 Не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", - Дробович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поки що ні. Я веду зараз неформальні комунікації з представниками військово-реконструкторських клубів. Поки з більшістю ми вирішили, що не можна ходити у формі всіляких червоноармійців, СС-івців під час публічних офіційних заходів, поховань тощо, але зараз це робиться. Ми провели закриті консультації і домовляємося, що буде джентльменська угода цього не робити", - сказав Дробович.

За його словами, не може в 21 столітті в європейській країні хтось ходити в мундирі НКВД або СС "Галичина", бо це наруга над пам'яттю жертв тоталітарних режимів.

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"Думаю, ми також випустимо методичні рекомендації. Якщо ця джентльменська угода спрацює і люди будуть поважати пам'ять загиблих від цих тоталітарних режимів, тоді в законодавчій ініціативі не буде необхідності", - додав Дробович.