 Після катастрофи рейсу МАУ Україна була для Канади і очима, і вухами, і руками, і плечем. Нам щиросердно дякували, - посол Шевченко

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"В перші дні, коли ця трагедія сталася, Канада не мала посольства в Тегерані. Коли ми з перших годин запропонували свою допомогу, ми сказали: наше посольство готове допомагати; розглядайте наших експертів, які вилітають до Тегерану, як вашу підтримку, як ваших союзників. І десь на другий-третій день трагедії можна було включити будь-який канадський телеканал, почекати 10 хвилин - обов’язково хтось би вийшов на телебачення і сказав: а ще крім усього, нам треба дякувати Богу, що у нас є такі партнери як Україна, яка нам надзвичайно допомагає в цій ситуації", - повідомив дипломат.

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"Уявіть, коли ви на іншому конці планети; у вас там немає посольства, немає людей і є дружня країна, яка вам готова допомагати і в питаннях ідентифікації тіл, і в питанні доставки останків родинам, і в тому, щоб спільно працювати в слідстві, в компенсаціях. Це важлива допомога. Мені здається, що в ті дні ми були для Канади і очима, і вухами, і руками, і ногами, і плечем, в яке можна було уткнутися, щоб просто поплакати", - додав Шевченко.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Шевченком читайте тут.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.