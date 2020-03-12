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Все про:Національний корпус (236) Сивохо (27)

 Нацкорпус: Ми прийшли на презентацію платформи, яку організував ватник Сивохо, а він утік

Національний корпус назвав радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо ватником і пристосуванцем. В організації заявили, що Сивохо втік з презентації "Національної платформи примирення та єдності", яку вони відвідали.

Про це йдеться в заяві Нацкорпусу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, представники Нацкорпусу, ветерани "Азова", сьогодні прийшли на презентацію так званої "Національної платформи примирення та єдності", організованої ватником і пристосуванцем Сергієм Сивохо. Сивохо втік", - повідомила пресслужба Нацкорпусу.

"Ми ставили питання, чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом"? Чому він жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну? Чому корисний ідіот Сивохо тиражує темники Кремля, розпалюючи справжній громадянський конфлікт і граючи на руку Путіна? Чому форум діалогу очолює людина, яка підтримувала Януковича і виступала на корпоративах у Москві, коли ми воювали із російськими військами на Донбасі? Чому на форум влада запрошує сепарських холуїв, а не ветеранів з Донбасу, які захищали Україну зі зброєю в руках?", - додали в організації.

Нацкорпус висловив переконання, що "в Україні не громадянська війна, а війна з російським агресором, наш ворог не Донбас, наш ворог - Путін".

"На Донбасі – такі самі українці, з якими нам нема чого ділити. Війна закінчиться, коли останній російський солдат залишить територію України. Ні - капітуляції! Слава Україні!" - додали в Нацкорпусі.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні. 

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

Також дивіться: Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180976
 
 
 Топ коментарі
 
Сивоха злякався, всрався і під "тяжесть гавна" впав Нацкорпус: Мы пришли на презентацию платформы, которую организовал ватник Сивохо, а он сбежал - Цензор.НЕТ 4634
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Молодці хлопці!!! Провели розьяснювальну роботу. Витерли пикою Сивохи поли. Так тримати.
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Не являюсь поклонником "Нацкорпуса" и некоторых его действий, НО ТУТ я на 200% согласен с этими ребятами)))
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Сивоха злякався, всрався і під "тяжесть гавна" впав
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Молодці хлопці!!! Провели розьяснювальну роботу. Витерли пикою Сивохи поли. Так тримати.
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Так найдите этого кнура, и .... а потом отправте его в Юзовку. И что бы больше им не воняло.
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Пусть свою "платформу" представляет в Донецке, тут нам оно нах ненужно, мы заранее согласны--засРашка уходит, границу на замок, миру мир, а потом будет видно.
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пусть Сивохо с плантформы в аккупированных Донецке и Луганске попробует про примирение порассказывать! *****! Зачем то эти рассказы здесь? там наверняка сразу на подвал....
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Кто к сивохо, ну кто ксивохо? Кто к сивохо пришол?(с)
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Не являюсь поклонником "Нацкорпуса" и некоторых его действий, НО ТУТ я на 200% согласен с этими ребятами)))
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Вибачте,а в чому згодні ? Шестьорки Авакова прийшли налякати шестьорку Зєлєнского.
Бачу профіт для Зєлєнского і Авакова.А для українців що з цього шоу ?
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Краще було його майонезом залити і яйцями тухлими закидати. Це більш цивілізовано, адже він прийшов без парасолі! Нацкорпус: Мы пришли на презентацию платформы, которую организовал ватник Сивохо, а он сбежал - Цензор.НЕТ 2443
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Сегодня, 13:40 Задержаны напавшие на Сивохо националисты
Корреспондент.net
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вони не націоналісти, вони - патріоти і захисники України
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А националист это и есть патриот.Может Вас созвучие с нацистами убедило высказать замечание.И мой посыл в другом,что УЖЕ задержаны патриоты за мразотного Сивохо.
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у нас на каналах медведчука слово "националист" выговаривают с таким презрением, то когда читаешь, кажется, что к этим людям все так относятся, извиняюсь.
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Це добре що одна шестьорки налякала іншу. Там дивись і Аваков почне Зеленського лякати. А українцям з цього шоу тільки вигода, бо у такій ситуації бубочка не зможе приєднати Україну до ОРДЛО.
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Все простіше - Сивохо - "зелений" підор, як зеленський і решта гандонів.
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Если ватник Сивохо уже пришел на презентацию то вы уже опоздали. Да и Сивохо не просто ватник а целый колоборант
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Прискорбно что такие же лозунги Нацкорпус делал в Золотом-4 который якобы грудью станут но не сдадут, а потом тихонько сдали город врагу
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"Милые бранятся, - только тешатся".
Зеленое шоу удалось. Засрали весь інформ-простір.
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Добре,що наш передбачливий міністр МВС попередив Сивуху про своїх грізних пацанчиків. Спектаклі для лохів треба розігрувати за сценарієм.
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Следующим президентом может стать Билецкий
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*
"Розвод під назвою "Розведення в Золотому.Часть 2".
(Щоб дійсно мотивовані не прийшли,то мусора цих припахали).

Чому так? Тому шо мусора дали цьому відбутись.
Якби прийшли б мотивовані ,то там вже автобуси НГУшників стирчали б.
І люди попросту туди не зайшли б.
Їх покрутили б на вході.
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Нацкорпус:"Сивоха, Сивоха, Сивоха..."

Где требования к Зеленскому, которьій и назначил Сивоху?
Без Зе сидело бьі оно с Лиге смеха дальше.
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Шоу Сабакова. По сценарию, Ишак дрожащим голосом -"Ой, все пропало, шо делать, караул!" В ответ слышит спокойный голос властелина рюкзаков- "Не сЦы, я прикрою!" "Дякую, дужэ дякую. дужэ дужэ дужэ дякую! МВД самое эффективное министерство!"
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Да забросить его на паращюте(😃) в лынырыдыныры,
пусть "прримиряет"...Мона и на бочке с порохом "забросить"...
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Не согласен с Вами в обоих вариантах(((
Нафига такие затраты))))
До последнего блокпоста, а дальше хай пешком идет)))
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Так не захочет добровольно! Нести или тащить придется!
Мои варианты надежнее!
))
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То Ви просто добрий)))
Ззаду дві чергі дати- Ви ще його не наздожинете............
Не кажу про щось важче))))))
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Сєпари Сівохи дивляться на реакцію людей і хочуть Путіна правління на всю Україну!
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Респект и уважуха нац.корпусу,хотя я далеко не всегда одобряю их акции.
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Они настоящие герои Украины, не то что те разменные пешки, что сидят в окопах.
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Дуже добре себе зелені клоуни показують... Нарешті багато тих хто віддав голос за зелену путінську наволоч плбачать хто такий ЗЕ і його КОлаборанти!
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Данілов наголосив, що Сивохо ніколи не був уповноваженим офіційно представляти РНБО

А можна трохи детальніше про фінансування цієї недешевої "платформи"?
Починаючи з піару не один місяць і закінчую сьогоднішнім шабашем?
З власної кишені алконавта?

Кто разрешил доступ к обмену и там жрать за пленных.....
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Демократія - закінчилася, "будемо вішати"!

-главный осел страны
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Нацкорпус: Ми прийшли на презентацію платформи, яку організував ватник Сивохо, а він утік - Цензор.НЕТ 8113"Напад" на Сивохо: у відділок доставили 15 осіб
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удовлетворение куйловцев и сепаров это не умиротворение а роспись в своей капитуляции. он бы так права проукраинских граждан защищал
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Цікаво, а як можливе масове зібрання сівохіної платформи при карантині, коли такі/подібні скупчення людей заборонені.
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Пан Кличко должен подать до суду на Сивоху.
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От і сивуху мали б доставити у відділок за порушення режиму карантину.
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Чисто мешок с дерьмом! А ещё очки надел! Такой образиной только детей пугать - увидят, долго баловаться, а то и спать не будут!
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Світ не буде підтримувати санкції проти Росії, якщо хтось поїде на парад 9 травня до Москви - Геращенко
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Карантин и усиление панических настроений в обществе позволит «зеленой» власти принять все непопулярные законы
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"Напад" на Сивохо: у відділок доставили 15 осіб для протокола и ареста.
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В то время, как российские террористы из «ЛДНР» убивают и калечат на Донбассе воинов ВСУ, представители действующей украинской власти снова анонсируют презентацию Национальной платформы примирения с этими самыми террористами

Почему не арестован сивоха он нарушил мовный закон Украины и пропаганда агрессора Украины.
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Шо там, портновское бюро уже открьіло дело за валяние Вань... тьху блд, Сивохо?
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А це вже сепаратизм.
Доповідач "команди Сівохо" говорить, що відповідальність за конфлікт лежить на елітах України та Донбасу.
Якого Донбасу?
Це регіон України. Це треш. А ще вони ставлять знак рівності між руським миром агрессии та українізацією.
Це схоже на спробу запустити громвійну.
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Нацкорпус: Ми прийшли на презентацію платформи, яку організував ватник Сивохо, а він утік - Цензор.НЕТ 4109Дмитро Корчинський
21 хв ·

Ветерани полку Азов штовхнули агента москви й зірвали пропагандистську акцію спрямовану на деморалізацію запілля наших військ на Донбасі.
15 ветеранів були арештовані.
Агенту москви наданана допомога.
Незабаром почнуть притягати до кримінальної відповідальності оперативників СБУ, якщо ті спробують зловити когось з московських шпигунів.
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В ситуации когда бьют Сивоху, по логике Сивохи виноват сам Сивоха - ему просто нужно было перестать отмахиваться.
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А але так -
Ватний Клоун. Що воно меле?

Вони хочуть війни: ------Сивохо відреагував на напад під час презентації
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где раньше был нацкорпус когда выбирали гниду зеленую авакова охраняли
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Делали все для победы "зеленой гниды" по приказу авакова.
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Чому Сивоха не презентуэ свою програму в Донецьку чи на Московії???
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Це не презентація,а якийсь треш. Так звана "команда Сівохо" говорить,що вони провели на території ОРДЛО "глибинне" опитування мешканців окупованих територій.Тобто,як казав Сивохо це можна зробити лише у співпраці з "МГБ ДНР".Висновки опитування-це кристалізована пропаганда кремля

Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
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Воно все життя прожило в Україні і не взмозі вивчити мову... Іншими словами що можна взяти з дебіла?
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Сиаоха з шмарклею нелохом вже давно свої 30 спільників від хуіла взяли... Тепер відпрацьовують.
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Надо,чтоб до Ростова бежал,без оглядки
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И чего эту презентацию Сивохо не сделал сначала на Донецке!!!!????Или это специальная провокация Зевласти против патриотов?!
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На замовлення кремля та за погодженням з президентом?!(
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Надо,чтоб до Ростова бежал,без оглядки
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Провокация осла и путина хла , все под их контролем, проверка реакции людей в Киеве.
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Так є запуск громадянської війни і вони її запускають з весни минулого року, так починалась в ОРДЛО 1 к 1, теперь в Киеве.
Чи хтось вірить, що Сивуха сама себе до РНБО України призначила радником ?
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Неоднозначное заявление с учетом что, что здесь постоянно пишут, что на Донбассе не такие украинцы, как все, типа плохие и недостойные.
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