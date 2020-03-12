 Нацкорпус: Ми прийшли на презентацію платформи, яку організував ватник Сивохо, а він утік

Про це йдеться в заяві Нацкорпусу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, представники Нацкорпусу, ветерани "Азова", сьогодні прийшли на презентацію так званої "Національної платформи примирення та єдності", організованої ватником і пристосуванцем Сергієм Сивохо. Сивохо втік", - повідомила пресслужба Нацкорпусу.
"Ми ставили питання, чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом"? Чому він жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну? Чому корисний ідіот Сивохо тиражує темники Кремля, розпалюючи справжній громадянський конфлікт і граючи на руку Путіна? Чому форум діалогу очолює людина, яка підтримувала Януковича і виступала на корпоративах у Москві, коли ми воювали із російськими військами на Донбасі? Чому на форум влада запрошує сепарських холуїв, а не ветеранів з Донбасу, які захищали Україну зі зброєю в руках?", - додали в організації.
Нацкорпус висловив переконання, що "в Україні не громадянська війна, а війна з російським агресором, наш ворог не Донбас, наш ворог - Путін".
"На Донбасі – такі самі українці, з якими нам нема чого ділити. Війна закінчиться, коли останній російський солдат залишить територію України. Ні - капітуляції! Слава Україні!" - додали в Нацкорпусі.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.
Бачу профіт для Зєлєнского і Авакова.А для українців що з цього шоу ?
Дрібниця, але приємно)))
Корреспондент.net
Зеленое шоу удалось. Засрали весь інформ-простір.
"Розвод під назвою "Розведення в Золотому.Часть 2".
(Щоб дійсно мотивовані не прийшли,то мусора цих припахали).
Чому так? Тому шо мусора дали цьому відбутись.
Якби прийшли б мотивовані ,то там вже автобуси НГУшників стирчали б.
І люди попросту туди не зайшли б.
Їх покрутили б на вході.
Где требования к Зеленскому, которьій и назначил Сивоху?
Без Зе сидело бьі оно с Лиге смеха дальше.
пусть "прримиряет"...Мона и на бочке с порохом "забросить"...
Нафига такие затраты))))
До последнего блокпоста, а дальше хай пешком идет)))
Мои варианты надежнее!
))
Ззаду дві чергі дати- Ви ще його не наздожинете............
Не кажу про щось важче))))))
А можна трохи детальніше про фінансування цієї недешевої "платформи"?
Починаючи з піару не один місяць і закінчую сьогоднішнім шабашем?
З власної кишені алконавта?
Кто разрешил доступ к обмену и там жрать за пленных.....
-главный осел страны
Почему не арестован сивоха он нарушил мовный закон Украины и пропаганда агрессора Украины.
Доповідач "команди Сівохо" говорить, що відповідальність за конфлікт лежить на елітах України та Донбасу.
Якого Донбасу?
Це регіон України. Це треш. А ще вони ставлять знак рівності між руським миром агрессии та українізацією.
Це схоже на спробу запустити громвійну.
21 хв ·
Ветерани полку Азов штовхнули агента москви й зірвали пропагандистську акцію спрямовану на деморалізацію запілля наших військ на Донбасі.
15 ветеранів були арештовані.
Агенту москви наданана допомога.
Незабаром почнуть притягати до кримінальної відповідальності оперативників СБУ, якщо ті спробують зловити когось з московських шпигунів.
Ватний Клоун. Що воно меле?
Вони хочуть війни: ------Сивохо відреагував на напад під час презентації
Сивохо розпочав презентацію платформи примирення з порушення ст. 29 Закону про мову. "Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом". Сивохо розмовляє мовою запоребрика.
Чи хтось вірить, що Сивуха сама себе до РНБО України призначила радником ?