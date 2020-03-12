 За невиконання вимог карантину буде 100% адміністративна або кримінальна відповідальність, - головний санлікар Ляшко про незакриті школи в Харкові

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу головний санлікар країни і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи ситуацію в Харкові, де не закрили на карантин школи.
Ляшко пояснив, що оперативний штаб при МОЗ буде обробляти інформацію від центральних і місцевих виконавчих органів про виконання карантину.
"Ми разом з інформацією будемо надавати пропозиції як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. Це 100% буде адміністративна і кримінальна відповідальність", - сказав він.
Нагадаємо, від сьогодні в Україні введено тритижневий карантин у зв'язку з коронавірусом. Усі навчальні заклади мають бути закриті до 3 квітня включно.
Мер Харкова Геннадій Кернес заборонив масові заходи, проте в школах і садочках вводити карантин відмовився, мотивуючи це тим, що "батькам нікуди дітей дівати", рівень захворювання на ГРВІ знижується, скоро канікули і в місті не було жодної підозри на коронавірус. Глава місцевої ОДА Олексій Кучер закликає його виконати постанову Кабміну - і закрити школи.
Это они (перед этим выступал какой-то зам.министра МВД) пугают Киевлян, чтобы, не дай боже, не собрались под ВР и не "провалили" голосование "Земельных Законов".....
Вы думаете они за нас переживают?????????
Його навіть судити не можна((
может так дойдёт
До 5 лет.
Не пойдет.Подойдет!
Надо чтобьі ВР инициировала следующее: заболел человек коронавирусом - главсанврач Ляшко несет адмимистративную ответственность. Пошла епидемия - главсанврач Ляшко несет уголовную ответственность. Не дай бог кто-то от коронавируса умер - главсанврач Ляшко самостоятельно вьібирает метод своей казни.
Тогда язьік етот гей прикусит.