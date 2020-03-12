 За невиконання вимог карантину буде 100% адміністративна або кримінальна відповідальність, - головний санлікар Ляшко про незакриті школи в Харкові

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу головний санлікар країни і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи ситуацію в Харкові, де не закрили на карантин школи.

Ляшко пояснив, що оперативний штаб при МОЗ буде обробляти інформацію від центральних і місцевих виконавчих органів про виконання карантину.

"Ми разом з інформацією будемо надавати пропозиції як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. ​​Це 100% буде адміністративна і кримінальна відповідальність", - сказав він.

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Нагадаємо, від сьогодні в Україні введено тритижневий карантин у зв'язку з коронавірусом. Усі навчальні заклади мають бути закриті до 3 квітня включно.

Мер Харкова Геннадій Кернес заборонив масові заходи, проте в школах і садочках вводити карантин відмовився, мотивуючи це тим, що "батькам нікуди дітей дівати", рівень захворювання на ГРВІ знижується, скоро канікули і в місті не було жодної підозри на коронавірус. Глава місцевої ОДА Олексій Кучер закликає його виконати постанову Кабміну - і закрити школи.