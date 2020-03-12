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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (129) Харків (1682) Ляшко Віктор (47)

 За невиконання вимог карантину буде 100% адміністративна або кримінальна відповідальність, - головний санлікар Ляшко про незакриті школи в Харкові

За невиконання розпорядження Кабміну про карантин загрожує кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу головний санлікар країни і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи ситуацію в Харкові, де не закрили на карантин школи.

Ляшко пояснив, що оперативний штаб при МОЗ буде обробляти інформацію від центральних і місцевих виконавчих органів про виконання карантину.

"Ми разом з інформацією будемо надавати пропозиції як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. ​​Це 100% буде адміністративна і кримінальна відповідальність", - сказав він.

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Нагадаємо, від сьогодні в Україні введено тритижневий карантин у зв'язку з коронавірусом. Усі навчальні заклади мають бути закриті до 3 квітня включно.

Мер Харкова Геннадій Кернес заборонив масові заходи, проте в школах і садочках вводити карантин відмовився, мотивуючи це тим, що "батькам нікуди дітей дівати", рівень захворювання на ГРВІ знижується, скоро канікули і в місті не було жодної підозри на коронавірус. Глава місцевої ОДА Олексій Кучер закликає його виконати постанову Кабміну - і закрити школи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180973
 
 
 Топ коментарі
 
В Харькове свой президент!!! И никто ему не указ!!!!!!
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Ляшко, интересно, а ты сможешь вообще Кернеса в Харькове арестовать.. или сам себя так ободряешь?
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Цьому крисаку недобитому все сходить з рук- жодна влада йому не указ! Переживе всіх президентів і коронавіруси- вічний жид!
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Ляшко, интересно, а ты сможешь вообще Кернеса в Харькове арестовать.. или сам себя так ободряешь?
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Речь идет не о Кернсе и не о Харькове))))
Это они (перед этим выступал какой-то зам.министра МВД) пугают Киевлян, чтобы, не дай боже, не собрались под ВР и не "провалили" голосование "Земельных Законов".....
Вы думаете они за нас переживают?????????
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киевлян не запугаешь... но щас именно.. он наехал на харьковчан, а они имеют мэра в законе
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На яких підставах якийсь там Ляшко обмежує ПРАВА громадян України? Де воєнний стан?
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тут взагалі білі юридичні плями з цим карантином, чи він воєнний чи ні... чи статус воєнного лікаря Ляшка в СНБО є, чи ні...
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А взагалі той Ляшко служив, він військовозобов'язаний, він взагалі медик, мав медичну практику?
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В Харькове свой президент!!! И никто ему не указ!!!!!!
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шоколадного кернеса навряд чи зацеплять
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Бо Він хворенький(((
Його навіть судити не можна((
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Що ти, зедебіл, можеш ще написати, коли у тебе мізків немає?
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32512 посадок и вирус пабежден - китайцы лохи....
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Цьому крисаку недобитому все сходить з рук- жодна влада йому не указ! Переживе всіх президентів і коронавіруси- вічний жид!
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та дайте просто этому Гепе пиз....!
может так дойдёт За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко о незакрытых школах в Харькове - Цензор.НЕТ 3733
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Тээкс. Статья 137 Уголовного кодекса Украины ...устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей.
До 5 лет.
Не пойдет. Подойдет!
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Да гепа это государство в государстве,а мы харьковчане у него как крепостные,меняются президенты,политические системы и только гепа всё доит и доит Харьков!
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но кто-то же в Харькове его выбирает и этих людей много?, я думаю...
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17 гривен штрафа выпишут для отмазки, вот и все наказание
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За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко ххххххххххххххххххх

Надо чтобьі ВР инициировала следующее: заболел человек коронавирусом - главсанврач Ляшко несет адмимистративную ответственность. Пошла епидемия - главсанврач Ляшко несет уголовную ответственность. Не дай бог кто-то от коронавируса умер - главсанврач Ляшко самостоятельно вьібирает метод своей казни.

Тогда язьік етот гей прикусит.
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Сівухе вже оголосили підозру за організацію масових заходів під час карантину?
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Уголовная ??? а какая статья про короновирус в УК Украины ... В УК Української РСР там с 108 статья была про сифилис
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Вірус буде вдячний гепі. Підлота і тут рішив показати , що він ватний хазяїн у своїй волості. Але ж діти, але ж пандемія! Ще не зрозуміло, що прийшли до нас два чорних лебеді?! Скиньте вже свого пуйловатого князька, харків'яни.
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