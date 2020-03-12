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 Політика України
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 У Сєверодонецьку рішенням політради Опоблоку відкликано 16 депутатів, - ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, політична партія "Опозиційний блок" почала зачистку - у Сєверодонецьку відкликано 16 депутатів міськради за народною ініціативою.

Відповідне рішення ухвалила політрада партії 10 березня, повідомляє УНІАН із посиланням на сайт "Правда". "Повідомляється, що територіальна виборча комісія на засіданні 11 березня припинила повноваження всіх депутатів "опоблоківців" у міськраді, а це так звана група Ігоря Буткова, яка фігурує в найбільших корупційних скандалах навколо міста, і 4 роки блокувала роботу мера міста, чим довела Сєверодонецьк до виснаження", - пишуть журналісти.

"Керівництво ОБ очистило міську раду Сєверодонецька від зрадників і перебіжчиків і на цю хвилину в місті немає жодного депутата від партії "Опозиційний блок". Йдеться про вбивць, корупціонерів і злодіїв. Ця група майже 5 років грабувала місто. Безумовно, з такою командою в ОБ не було б жодного шансу на найближчих виборах. Тому чистка логічна і цілком виправдана. Проте ця подія є безпрецедентною, оскільки в Україні ще жодна громада не змогла добитися відкликання такої кількості депутатів", - вважає місцевий журналіст Олег Мельничук. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Серед тих, хто втратить мандат, за інформацією ЗМІ, - Денис Анпілогов, Олена Буткова, Андрій Височин, Роман Водяник, Сергій Войтенко, Андрій Гавриленко, Юрій Кузьмінов, Сергій Куниця, Євген Лагунов, Ольга Мартиненко, Геннадій Мезенцев, Віктор Пилипенко, Ганна Чмирева, Людмила Шатрова, Дмитро Шерстюк. "Також серед відкликаних - скандальний депутат Ігор Бутков. Його пов'язують з убивством глави фракції БПП Сєверодонецької міської ради Сергія Самарського. Також у ЗМІ опубліковано документи, що викривають злочинну схему з виведення Бутковим десятків мільйонів гривень з бюджету Сєверодонецька", - пишуть ЗМІ. За фактами порушень законів, незаконного захоплення влади, корупції та привласнення державних коштів депутатами Сєверодонецької міськради порушено близько 60 кримінальних справ. Також у Верховній Раді зареєстровано проєкт рішення про проведення позачергових перевиборів у Сєверодонецьку. Він пройшов профільну комісію і найближчим часом буде винесений на голосування. Нагадаємо, процедура відкликання місцевих депутатів і збір підписів містян стартувала на початку 2020 року в Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180972
 
 
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Вот же просто как, даже список есть дестабилизаторов, потому как под отзывом подписываться надо, вот бы пятую колонну взять, да и прихлопнуть.
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От жителей на выборах будет зависеть придут ли к власти воры , ватники , любители отброссии или же нормальные с проукраинскими позициями честные и умные . За этих же жуликов из опзж кто то проголосовал в свое время и эти же люди будут и дальше конкретно голосовать за опзж , не смотря на скандалы с этими депутатами...
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Могу себе представить, сколько в этом Северодонецке всякой ваты - шахтёрско-пролетарский городишко, сидящий по самые яйца на русском вещании и коммунистическо-уголовных понятиях и мантрах своих "братьев".
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Уася всезнающий, ты слился нелепо и сразу, убогий. Сразу видно, что ты там бывал не раз. Скинь хоть одну ссылку на шахту в Северодонецке, дурик А лучше иди дальше готовить шаурму по-берлински, gastarbeiter.
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ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛИ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА----СИДЕЛИ БЫ ЭТИ ЖОПОБЛОКОВЦЫ В СВОИХ КРЕСЛАХ,НУ А СЕЙЧАС ГАБИНОВИЧ ВМЕСТЕ С БОЙКО --НА КОНЕ-БОРЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ !"!!!!!!! НА СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРАХ БАРАНЫ ИЗБИРАТЕЛИ СЕВЕРОДОНЕЦКА И ЛИСИЧАНСКА --ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ЖОПОБЛОК !!!! СЛАВА ВОРУ РАБИНОВИЧУ !!!!!!!!!!!
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Естественно проголосуют, они же за ******** расею, для местных это главное, а что их грабят, да пох.., айда к истокам в таежный саюз.
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