 Сивохо не уповноважений офіційно представляти позицію РНБО, але те, що сталося з ним, є неприпустимим, - Данілов

Про це Данілов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань – невід’ємна риса суспільства вільних людей. Дискусія - це нормальний процес для будь-якої країни, яка вважає себе демократичною. Застосування фізичної сили, образи починаються там, де закінчуються аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохо під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими!" - заявив секретар РНБО.

"Також вчергове хочу наголосити, що Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь яких питань - чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших.

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Водночас хочу наголосити, що кожен з моїх 11 позаштатних радників має свою власну позицію. І тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", - заявив Данілов.

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо в ході презентації заявив: "Конфлікт не тільки на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом з тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.