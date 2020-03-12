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 Політика України
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Все про:Данілов (98) РНБО (696) Сивохо (27)

 Сивохо не уповноважений офіційно представляти позицію РНБО, але те, що сталося з ним, є неприпустимим, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов зазначає, що його радник з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо не уповноважений представляти позицію відомства, водночас називає подію, яка сталася з ним на презентації Національної платформи примирення і єдності, неприпустимою.

Про це Данілов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань – невід’ємна риса суспільства вільних людей. Дискусія - це нормальний процес для будь-якої країни, яка вважає себе демократичною. Застосування фізичної сили, образи починаються там, де закінчуються аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохо під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими!" - заявив секретар РНБО.

"Також вчергове хочу наголосити, що Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь яких питань - чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших.

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Водночас хочу наголосити, що кожен з моїх 11 позаштатних радників має свою власну позицію. І тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", - заявив Данілов.

Сивохо не уповноважений офіційно представляти позицію РНБО, але те, що сталося з ним, є неприпустимим, - Данілов 01

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо в ході презентації заявив: "Конфлікт не тільки на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом з тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180969
 
 
 Топ коментарі
 
Недопустимо, когда предатель на свободе.
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никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам

А помещение и аппаратуру он арендовал на свои кровные или за счёт СНБО ?
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После всего этого пан Данилов обязан послать смачно нфуй этого вечно вмазаного советника.
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Сивохо, для того чтобы понять и прочувствовать настолько острое решение, есть только один путь- надо через это пройти. С какого буя, с каким, сс#ко, опытом участия, ты, говорящая зе-голова ,что-то преподносишь, как национальную платформу. Что ты, корпоративщик, об этом можешь знать....
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