EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  6090  27
Все про:відеофіксація (44) порушення (271) ПДР (173)

 Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси. ФОТОрепортаж + КАРТА

Від сьогодні в столиці запрацювало 20 камер, ще 30 будуть встановлені в Київській області до 1 травня. Постанови про адміністративні штрафи порушники будуть отримувати вже з 1 травня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 12 березня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що запуск Аналітичного центру безпеки дорожнього руху - це фінальний крок до введення автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в країні.

"Зараз на годиннику тільки 10.50, а камери вже зафіксували 32 541 порушень дорожнього руху в Києві. І це працюють лише 20 перших камер", - сказав Аваков.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 01

Міністр навів жахливу статистику – за 28 років незалежності на території України у ДТП загинуло 174 тисячі осіб та майже 1 мільйон 264 тисячі громадян отримали травми.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 02

"Впровадження контролю дорожнього руху дуже сильно впливає на кількість ДТП. Статистика демонструє, що як тільки нова Патрульна поліція запрацювала у великих містах і на дорогах державного значення – смертність знизилась на 1000 життів на рік. Це не просто цифри у звіті – це тисяча врятованих життів! На мою думку, інших аргументів щодо необхідності цієї програми не потрібно", - додав Аваков.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 03

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що запровадження автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні вкрай важливе тому, що за статистикою 40% ДТП стається через перевищення швидкісного режиму.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 04

"На сьогодні встановлено 20 камер в місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, буде встановлено ще 30 камер у Київській області. Вони працюватимуть не будь-де, а в місцях, де за статистикою, гинуло та травмувалося в ДТП найбільше наших громадян", - сказав Антон Геращенко.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 05

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що статистика смертності на українських дорогах жахлива.

"Ситуація на наших автошляхах – це фактично війна всередині країни. Впровадження системи фотовідеофіксації дозволить нам в рази знизити смертність на дорогах. І вже згодом ця система буде працювати по всій країні", - сказав Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Система відеофіксації порушень ПДР у перспективі має запрацювати по всій Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 06

Система автоматичної фотовідеофіксації – це не просто камери, встановлені на стовпі над дорогою, а складна високотехнологічна система, яка складається з обладнання: сертифікованих і стандартизованих комплексів фотовідеофіксації та робочих станцій обробки даних; сучасного, захищеного від втручання програмного забезпечення та кваліфікованих операторів робочих станцій.

"МВС у цій програмі – "мозок" системи. Тобто ми забезпечуємо її роботу, збір та обробку даних, надаємо інформацію щодо зафіксованих порушень правил дорожнього руху. Тоді, як придбання, встановлення та обслуговування камер здійснює: у містах - місцева влада на дорогах державного значення – Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Своєю чергою, перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

Також читайте: "Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 07

"Інформація про зафіксовані правопорушення потрапляє до системи електронної фіксації, де поліцейський перевіряє наявність та повноту даних про відповідальну особу, транспортний засіб, відповідність номерного знаку до марки і моделі ТЗ. Дана система також буде додатково працювати і допомагати поліції у визначенні транспортних засобів, які знаходяться в розшуку, угоні, а також ТЗ з невідповідними номерними знаками. Така інформація буде передаватися і оброблятися іншими службами. Коли поліцейський перевірив відповідність всіх даних і їх масив є достатнім для того, щоб притягнути особу до відповідальності, поліцейський формує постанову і накладає електронний підпис. Далі постанова автоматично надсилається до установи, яка друкує постанову і відправляє до адресата. Цю інформацію можна буде отримати не тільки в паперовому вигляді, а й подивитися в електронному кабінеті водія", - розповів Олексій Білошицький.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 08

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров зазначив, що одним з найголовніших питань є інформування громадянина про факт вчинення порушення. Така інформація повинна бути зручною, швидкою та доступною.

"Наразі у нас працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення – через електронний кабінет водія – e-driver.hsc.gov.ua та на сайті МВС mvs.gov.ua Найближчим часом запрацюють мобільні додатки, які будуть в форматі push-повідомлень інформувати про те, що є інформація про факт виявлення перевищення швидкості. З 1 травня почнуть приходити постанови в паперовому вигляді", - сказав Сергій Гончаров.

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 09

Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у місті Києві:

- Вул. Олени Теліги, 39​

- Набережне шосе, 4 (навпроти)

- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

- Вулиця Братиславська, 18

- Чоколівський бульвар, 24

- Північний міст (в напрямку лівого берегу)

- Північний міст (в напрямку правого берегу)

- Броварський проспект. (м. Лівобережна)

- Броварський проспект/ вул. Будівельників

- Південний міст (в напрямку лівого берегу)

- Південний міст ( в напрямку правого берегу)

- Проспект Героїв Сталінграда, 25

- Проспект Володимира Маяковського, 56

- Проспект Володимира Маяковського, 65

- Дружби народів бульвар, 27

- Дружби народів бульвар, 36

- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

- Харківська площа / проспект Миколи Бажана

- Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Перші 20 камер фотовідеофіксації дорожнього руху запрацювали в Києві. Адреси 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180968
 
   
 Топ коментарі
 
северный и южный мосты, а также броварской проспект сцуко в штиль там же никто не идет меньше 80, там некуда ни свернуть ни парковаться, накера же их трогать
 показати весь коментар
 
Началось! Стрижка Оленей любителей скорости и проезда на красный ждут сюрпризы... Ещё бы ставили камеры на полосе общественного транспорта...
 показати весь коментар
 
Зебилы, лечите авакова.
У него дежавю.
Он одно и то же трындит с завидной регулярностью уже три года.
Человек переутомился!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
якщо їздити по правилах - скрізь будуть жахливі затори, тому влада спочатку радіє камерам, а потім буде думати що робити з заторами і буде дозволяти їздити по місту до 100км на годину, бо інакше ніяк не вирулиш з поточної кількості доріг і автотранспорту, поки 20 років будуть будуватись естакади і нові мости! Аваков дурачок, думає накосити бабла, а потім з заторами хтось інший буде розбиратись! Державний дебілізм ім.Авакова! Потрібно не штрафувати а аналізувати і піднімати швидкісні обмеження по місту, щоб якось справитись з заторами! Якщо за півдня 35 тис. порушень, то це означає що Правила дорожного руху можна викинути в смітник, бо по ним в місті їздити неможливо і не штрафувати потрібно а міняти правила!
 показати весь коментар
 
 
а я згоден, якщо 35 тисіч порушень за пів дня і це тільки у місті з дикими пробками, то або правила на смітник або патрульну поліцію на смітник якщо вона не бачить 70 тися порушень за добу!)) в одному локальному місці
 показати весь коментар
 
а ДТП - это всегда нарушение ПДД???.... там нарушений от того что родился дыбилом до состояния дорогог..... и продажа прав....
 показати весь коментар
 
 
Началось! Стрижка Оленей любителей скорости и проезда на красный ждут сюрпризы... Ещё бы ставили камеры на полосе общественного транспорта...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, лечите авакова.
У него дежавю.
Он одно и то же трындит с завидной регулярностью уже три года.
Человек переутомился!
 показати весь коментар
 
 
От тепер потечуть ріки бабла у кишеню собакова!!!
 показати весь коментар
 
северный и южный мосты, а также броварской проспект ***** в штиль там же никто не идет меньше 80, там некуда ни свернуть ни парковаться, накера же их трогать
 показати весь коментар
 
 
Если на летний сезон (май-октябрь) на них будут поднимать ограничение по скорости до 80 км/ч, то пусть стоят камеры, а если нет, - то дебилизм чистой воды.
 показати весь коментар
 
 
Сначала пускай докажут, кто сидел за рулём авто в момент нарушения, а без остановки авто после нарушения постановление о штрафе незаконно. Суды будут завалены под "завязку" такими делами.
 показати весь коментар
 
А НеЛох на бомжа похож.... Приперся небритым..... Видно хорошо по "дяде Гере" проходится.
 показати весь коментар
 
Интересно как ето повлияет на пьяных за рулем и чиновников которые нарушают срали на ваши камеры, потому что по одному звонку все записи удаляются из базы?
 показати весь коментар
 
Мене хвилює тільки доля бабла яке потече ріками від цього нововведення собакова. А доля буде мабуть така сама як і доля бабла яке потекло ріками від впровадження у вартість палива для автомобілів податку на дороги - паливо подорожчало купляти його стали не менше а дороги стали ще гіршими!!!
 показати весь коментар
 
Хм, забавно, никто не написал: "Всё, теперь буду стараться ездить по правилам"
 показати весь коментар
 
 
ти в армії служив? нє? не знаєш. що значить жити по Уставу?
якби служив, то знав би, уставщина гірше дідовщини
якщо не служив - піди добровольцем по контракту і спробуй пожити суворо по Статуту
тебе або швидко приб'ють або сам ласти зклеїш
 показати весь коментар
 
Каким правилам 50км/ч и разметка нарисованная дурдомовцем когда после перекрестка можно лоб в лоб встретится. Напомню что если транспортное средство движется 40 его можно даже обгонять через двойную сплошную, а у нас на мосту и на набережных 50 аахахахаххааххаха
 показати весь коментар
 
У нас эта система давно работает. Даже мне пришло извещение о нарушении. Заплатил, и больше не нарушаю.
 показати весь коментар
 
 
В Германии система тоже работает нормально. А всяким оленям, которые любят порассуждать типа "а ты меня за руку поймал?", давно права поотбирали и наштрафовали так, что гонор попритих очень быстро.
 показати весь коментар
 
 
Зелька,выдумщик,если смертность на дорогах после установки этих армянских камер не уменьшится,ты готов пойти воевать на Донбасс рядовым до конца жизни?
 показати весь коментар
 
Эдик, ты думаешь, Зеленский читает Цензор?
Но даже если если и читает, то ты хоть свое мыло оставь, чтоб Зеленский смог тебе ответить
 показати весь коментар
 
Читает,знаю на 100 процентов.Ваши трусливенькие угрозы просто нелепы,найти меня,если зелька захочет,ему не составит труда.
 показати весь коментар
 
прощайте рейтинги, и авакова тоже зацепит... нарід не для того голосовал чтобы платежки платить )
 показати весь коментар
 
 
Сейчас 10% вымрут от хреновируса, мы знаем как вы заботитесь. У государства не осталось источников дохода кроме штрафов и налогов.
 показати весь коментар
 
 
Статистика смертности на наших дорогах ужасная потому что у нас нет дорог. Нужно не скорость ограничивать, а строить нормальные дороги, где встречные потоки будут разделены, где для обгона не надо будет выезжать на встречку, где будут нормальные развязки... В Германии нет ограничения скорости на автобанах и ничего, просто там инфраструктура нормальная, а нас отсутствие инфраструктуры пытаются компенсировать карательными мерами
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, в той же Греции дороги тоже не супер, но все ездят аккуратно, без истерик и "мне нужнее всех" с пренебрежением к пешеходам и велосипедистам, как в Украине.
 показати весь коментар
 
Что и требовалось доказать, решили просто бабла срубить, поставили камеры на дорогах на которых как раз можно ехать!

- Набережное шоссе, 4 (напротив)

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- Улица Братиславская, 18
- Северный мост (в направлении левого берега)

- Северный мост (в направлении правого берега)
- Броварской проспект (м. Левобережная)
- Броварской проспект / ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев

- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Бажана

Дороги на которых 95% авто, и даже фуры, едут больше не то что 50, а и больше 70, а чаще всего на них средняя скорость потока 90-100.
Вопросы:
1. Как много на этих дорогах вообще аварий (особенно интересно в % соотношении от кол-ва всех дтп в Киеве)
2. Как часто эти аварии из-за превышения скорости (а не банального завытка и притерок)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору