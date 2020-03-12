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 Політика України, Суспільство
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Все про:відеофіксація (44) Зеленський (4767) ПДР (175)

 Система відеофіксації порушень ПДР у перспективі має запрацювати по всій Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в перспективі відеофіксація порушень правил дорожнього руху після апробації в Києві та Київській області має запрацювати по всій країні.

Про це сказав Зеленський під час презентації системи в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Відеофіксація, вибачте мені за таке порівняння, це така війна всередині країни. Безпека людини всередині нашої країни залежить, в цьому випадку, тільки від нас", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в перспективі відеофіксація має запрацювати по всій території країни.

"Ми говоримо не тільки про відео фіксацію в Києві і області. Ми хочемо, щоб відеофіксація була по всій території України", - додав він.

За словами Зеленського, буде довгий випробувальний термін, щоб люди побачили, як система працює. Президент сподівається, що такі заходи допоможуть в десятки разів зменшити смертність на українських дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями в Україні запрацює автоматична фотовідеофіксація порушень ПДР. 1,5 місяці - в інформаційно-попереджувальному режимі, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180967
 
 
 Топ коментарі
 
этим премьер министр должен заниматься...
объясните кто нибудь этому мудаку его обязанности...

Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3180967
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Просто треба перестати їздити
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Учителям на зарплату в 4000 евро пытаетесь насобирать ? А шо, в казне бабки кончились ?
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этим премьер министр должен заниматься...
объясните кто нибудь этому мудаку его обязанности...

Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3180967
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Неее, не министра это дело вызывать на себя шквал критики, для этого янелох есть, вот пусть он и отдувается. А министру еще премьером надо побыть перед избранием Президентом, ему негатив ни к чему...
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Вот оказывается чего нам не хватало! А мы думали, что посадок воров и предателей.
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Дороги! Когда будут нормальные дороги?
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как по мне Киева достаточно пока
пусть годик поработает там
интересно как неприкасаемые штрафы будут платить
спецбаза номеров будет? как раньше?
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Так уже ж всем чисто конкретно объяснили, что отснятый материал будут просматривать специально обученные люди и решать нарушил человек или нет. По этому "правильные" граждане нарушать не могут в принципе
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все новое это хорошо забытое старое....))
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всё в кучу и президент и министр это мегасобытие презнтация камер на столбах.....
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А до відкриття вбиральні у сільській школі ще воно не доросло?
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только членом на рояле - членограй, что взять
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Видеофиксацию нужно ставить в кабинетах твоих дебилов министров и прокуроров,зло - это они.
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членограй опять на фоне символики ОПГ МВД
зеленский подрабатывает у мусоров клоуном ...
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"...Видеофиксация, простите меня за такое сравнение, это такая война внутри страны. Безопасность человека внутри нашей страны зависит, в этом случае, только от нас", - сказал Зеленский. Эта новость уровня главы департамента, а не уровня президента страны. Этот информационный шум говорит о том, что есть темы на которые презЕденту сцыкотно говорить, а это значит что презик чмо, у него в место яиц женские яичники.
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Фіксуйте до усрачки. Суд 3 місяці прошариться, і штраф порушник не заплатить. Суду пох на мєлочовку. Судді незалежні) Суддю не заставиш працювати!
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Перспектива? Яка перспектива? У бубочки є тільки одна перспектива - через Оман в *********
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Вся эта кормушка для грабежа собственного народа - будет закрыта после коллективных исков. На основании решения Конституционного суда N 1-34/2010.
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https://www.youtube.com/watch?v=gPhM9oYjB8c , причём даже если Зеля даст судьям команду выносить решения не в пользу водителя, на основании N 1-34/2010 ЕСПЧ примет решение в пользу водителя.
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Какая нах апробация? Пробный вариант видеофиксации был сделан еще в 2008 году, в бытность моей работы в КП "Киевдорсервис". Даже информационный центр, новый, на Богдана Хмельницкого, 54 (управление ГАИ Киева) сделали. И вдруг опять апробация? Шо за лапша на уши?
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