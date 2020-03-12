EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  6320  15
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (2102) подорож (19) туризм (381) Кулеба Дмитро (239) COVID-19 (709)

 МЗС України просить українців утриматися від поїздок в 11 країн через коронавірус, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав співвітчизників утриматися від поїздок в країни, уражені новим коронавірусом Covid-19, і назвав країни, до поїздок в які необхідно ставитися з особливою обережністю.

"У мене є зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали в туристичну подорож. Міністерство закордонних справ закликає вас утриматися від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян - це Єгипет, Таїланд та інші", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", - додав глава відомства.

Кулеба уточнив, що міністерство закликає українців максимально обережно ставиться до поїздок до Італії, Єгипту, Туреччини, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, Іспанії, Франції, Греції, Китаю, Південної Кореї, Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина відклала початок туристичного сезону через коронавірус

Він зазначив, що в МЗС розуміють, що через обмежувальні заходи, яких вживають уряди країн, в українців можуть виникнути проблеми з документами.

"Ми надаватимемо вам максимальне сприяння, звертайтеся до консульств. Ми також будемо наразі працювати з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180966
 
 
 Топ коментарі
 
Знову напівзаходи, в Таіланд, де 70 хворих не можна, а в Норвегію де 700 можна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знову напівзаходи, в Таіланд, де 70 хворих не можна, а в Норвегію де 700 можна.
 показати весь коментар
 
 
Там 70 як в нас 1. У вас сухий кашель? Попийте чайку - пройде
 показати весь коментар
 
Те ж саме з Туречиною. Там лише 2 осіб хворі. В списку Німеччини немає взагалі. А там тисячі хворих і летальні випадки.
 показати весь коментар
 
 
а гроші за придбані путівки кулеба поверне?
 показати весь коментар
 
 
Та в нашей стране жлобам и идиотам везде ворота открыты в отличие от нормальных людей))) которые потом страдают от деятельности жлобов и идиотов
 показати весь коментар
 
 
Рекомендуємо рекомендації, "криза мінєт папізже" МИД Украины просит украинцев воздержаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2741
 показати весь коментар
 
Не вижу в списке путьляндию! Случайность?
 показати весь коментар
 
Дивний список. В Туреччині лише 2 осіб хворі. а в Італії тисячі.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору