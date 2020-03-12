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 Політика України
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Все про:МВФ (684) Уманський (9)

 Глава Мінфіну України очікує відкриття нової програми з МВФ до травня: "Ми сподіваємося, що динаміка зі зміною уряду не зміниться"

Новий уряд України підтвердив основні параметри нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ), зафіксовані в грудні минулого року на рівні staff level agreement, і сподівається на її відкриття до травня цього року, повідомив міністр фінансів Ігор Уманський.

"Уряд зацікавлений у новій програмі. Ми сподіваємося, що динаміка (підготовки програми. - Ред.) зі зміною уряду не зміниться. І ми вийдемо на остаточне узгодження як самого тексту, так і самої програми", - сказав міністр на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уманський повідомив, що 10 березня з його участю відбувся конференц-кол глави уряду Дениса Шмигаля з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, на якому обговорювалися питання, які необхідно доопрацювати для винесення програми на засідання ради директорів Фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решту дві умови для співпраці з МВФ виконаємо впродовж 2-3 тижнів, - Шмигаль

За словами міністра, двома основними попередніми заходами є прийняття закону про ринок землі і правок до закону про банки, "який унеможливлює заподіяння шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведених Національним банком (з ринку. - Ред.)". Уманський очікує, що закон про ринок землі може бути прийнятий вже наступного тижня, і тоді ж буде готовий остаточний проєкт документа щодо банків. Міністр зазначив, що вважає маніпуляцією думку, що законопроєкт щодо банків спрямований проти однієї людини (ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського. - Ред.), тому що реально йдеться про загальну норму для більше сотні вже виведених з ринку банків і можливі нові випадки в майбутньому.

Глава Мінфіну уточнив, що зараз цей законопроєкт доопрацьовує група юристів під керівництвом міністра юстиції Дениса Малюськи.

Як повідомлялося, президент, Нацбанк і попередній уряд України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на $ 5,5 млрд. Відкриття нової програми МВФ дозволить уряду отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

Також читайте: Зеленський: Для продовження програми МВФ не вистачає земельної реформи та банківського закону

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180964
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас Нацбанк каждый день выкидывает $300000000 национальных запасов на удержание курса гривни. Кто ету валюту скупает? Пенсионеры и работяги которые еле и так сводят концы с концами на нищенские пенсии? Или все же олигофрены и чиновники и бандюганы, чтобы вывести их в офшоры? Туда же и уйдут кредиты МВФ, которые отдавать будут опять те же работяги и пенсионеры сво своих нищенских подачек
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Динамика чего? Распродажи страны?
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Сейчас Нацбанк каждый день выкидывает $300000000 национальных запасов на удержание курса гривни. Кто ету валюту скупает? Пенсионеры и работяги которые еле и так сводят концы с концами на нищенские пенсии? Или все же олигофрены и чиновники и бандюганы, чтобы вывести их в офшоры? Туда же и уйдут кредиты МВФ, которые отдавать будут опять те же работяги и пенсионеры сво своих нищенских подачек
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У Ахметова в долш попросите кредит. У него гешефт такой пошел на продаже зеленых тарифов и електроенергии что МВФ плачут в туалете от обиды
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а вы еще раз клованов местами поменяйте - обзовите ето все правительством и надейтесь на МВФ....
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Дв что ж это такое!! Зеля ж обещал, что кредиты брать не будем!! Опять обманул?
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Когда вы мрази начнете снижать налоги и сажать взяточников из держпраци и гфс?
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А один с депутатов глаголит, что в мае будет дефолт Вы уж там определитесь.
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