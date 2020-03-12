 Глава Мінфіну України очікує відкриття нової програми з МВФ до травня: "Ми сподіваємося, що динаміка зі зміною уряду не зміниться"

"Уряд зацікавлений у новій програмі. Ми сподіваємося, що динаміка (підготовки програми. - Ред.) зі зміною уряду не зміниться. І ми вийдемо на остаточне узгодження як самого тексту, так і самої програми", - сказав міністр на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уманський повідомив, що 10 березня з його участю відбувся конференц-кол глави уряду Дениса Шмигаля з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, на якому обговорювалися питання, які необхідно доопрацювати для винесення програми на засідання ради директорів Фонду.

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За словами міністра, двома основними попередніми заходами є прийняття закону про ринок землі і правок до закону про банки, "який унеможливлює заподіяння шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведених Національним банком (з ринку. - Ред.)". Уманський очікує, що закон про ринок землі може бути прийнятий вже наступного тижня, і тоді ж буде готовий остаточний проєкт документа щодо банків. Міністр зазначив, що вважає маніпуляцією думку, що законопроєкт щодо банків спрямований проти однієї людини (ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського. - Ред.), тому що реально йдеться про загальну норму для більше сотні вже виведених з ринку банків і можливі нові випадки в майбутньому.

Глава Мінфіну уточнив, що зараз цей законопроєкт доопрацьовує група юристів під керівництвом міністра юстиції Дениса Малюськи.

Як повідомлялося, президент, Нацбанк і попередній уряд України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на $ 5,5 млрд. Відкриття нової програми МВФ дозволить уряду отримати макрофінансову допомогу від ЄС (EUR500 млн) і кредит Світового банку (до $ 1,0 млрд).

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