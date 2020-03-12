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 Суспільство, За кордоном
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Все про:лотерея (81) США (6343)

 Лотерея Пауербол США розіграє в суботу $ 120 мільйонів, і ви теж можете виграти. (Реклама)

Американський Пауербол, якому належить світовий рекорд за найбільший джекпот в історії лотерей (1,586 млрд доларів США), знову йде вгору.

В ході тиражу, який відбудеться в суботу, 14 березня, буде розіграний перший приз в розмірі $ 120 млн. Хочете виграти суму, яка змінить ваше життя? Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете грати в Пауербол і інші американські лотереї, не виходячи з дому.

Лотерея Пауербол США розіграє в суботу $ 120 мільйонів, і ви теж можете виграти 01

Правила Пауербол США У ході тиражів Пауербол розігруються 5 номерів з діапазону 1-69, а також додаткова бонусна куля "Powerball" від 1 до 26. Для виграшу джекпоту потрібно збіг усіх 6 номерів, але лотерея також пропонує другий приз в $ 1 млн - цю суму отримає кожен гравець , який зумів вгадати 5 основних номерів. Трохи доплативши за опцію "Multiplier" (мультиплікатор), ви можете подвоїти другий приз і збільшити інші призи в 2-5 разів. Тиражі проходять двічі на тиждень - по середах і суботах о 22:59 EST.


3 причини грати в американські лотереї онлайн

  • Величезні призи - граючи онлайн, ви отримуєте шанс виграти непропорційно більші призи, ніж пропонують місцеві лотереї.
  • Гранично просто - якщо для гри "традиційним" способом вам доведеться переодягатися і йти в магазин, то для гри онлайн вам навіть не знадобиться вставати зі стільця. Для покупки лотерейного білета онлайн вам будуть потрібні всього кілька натискань миші.

• Безпечно - ніколи не губіть ваш білет! Після того, як ви підтвердите ваше замовлення, представник сервісу theLotter.com в США придбає офіційний квиток з вашими номерами і завантажить його копію до вашого профілю. Сам же фізичний білет буде в повній надійності зберігатися в сейфі компанії. Підкреслимо, лотерейний білет належить вам і нікому іншому. Також, сервіс не бере комісійних з виграшів - ви отримаєте весь виграний вами приз повністю (після вирахування податків).


Чи можна виграти на сайті theLotter.com?

Звичайно! За майже двадцятирічну історію існування сайту, понад 5 мільйонів гравців theLotter.com виграли призи на суму близько 100 мільйонів доларів! Найбільший виграш належить Аурі Д. з Панами, яка зірвала 30-мільйонний джекпот Лото Флориди!

Як грати в Пауербол онлайн?

Хочете теж поборотися за найбільший джекпот у світі? Ось те, що вам треба для цього зробити:

  1. Створити обліковий запис на сайті theLotter.com.
  2. Перейти на сторінку лотереї Пауербол.
    3. Вибрати ваші щасливі числа.

Представник сайту зв'яжеться з вами, якщо ваш білет виграє в одній з призових категорій. Другорядні призи додадуться на ваш баланс автоматично після переказу грошей організатором лотереї. Якщо ви виграєте джекпот або особливо великий другорядний приз, щоб забрати виграш вам, можливо, треба буде з'їздити в США.

Не чекайте, поки джекпот виграє хтось інший. Грайте сьогодні, і може бути вже дуже скоро ви станете мультимільйонером.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180963
 
 
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"Не ждите, пока джекпот выиграет кто-нибудь другой. Играйте сегодня, и может быть уже очень скоро вы станете мультимиллионером."(с) - и это ни разу не реклама. от зебуинов, которые , типа, позакрывали казино.
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сегодня таким уже и самого ляшка не очень заинтересуеш.
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рибята!!! Йа уже виграв стопіццот лімонів в цьой лохтєрєї!!! Путєшествую по свєту тєпєрь *) Дайтє шанс всєвишнєму - купітє лотарєйний білєт!!!
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Чтобы приобрести билетик и участвовать в розыгрыше, гражданам других стран мира необходимо воспользоваться услугами онлайн-посредников. Стоимость билета будет несколько выше, чем для граждан США, так как необходимо оплатить услуги посредника: найм человека в Америке для покупки желанного билетика, его сканирования и отправки.

Налог на выигрыш
Соединенные Штаты Америки отличаются строгой налоговой политикой. На любые призы граждан, если их сумма более 5 тысяч долларов, начисляется федеральный налог.
Граждане других стран, которые стали победителями, не освобождаются от данных налоговых выплат. Так же они обязаны оплатить налоги, согласно установленным тарифам и правилам своего государства.
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Цензор я конечно все понимаю .но тогда давайте сюда и Вильям Хилл пропиарим .которая уже 100 лет на рынке тотализатора а я буду железобетоны на события продавать ...
Лотерея Пауербол США розіграє в суботу $ 120 мільйонів, і ви теж можете виграти - Цензор.НЕТ 6049
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это называется фарт ? несмешите ...это простая аналитика Лотерея Пауербол США розіграє в суботу $ 120 мільйонів, і ви теж можете виграти - Цензор.НЕТ 2864
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Мутный сайт. Не знаю, какое отношение он имеет к американской лотерее, но получатель платежа находится неизвестно где, а сайт обслуживается мальтийской фирмой с ограниченным уставным капиталом. Хм, если учесть, что никто из залативших скорее всего не выиграет ничего, то, сами понимаете, претензий тоже никто выставлять не будет. Прикольная схема получается! С таким же успехом вы можете купить "билет" на американскую лотерею, например, у своего соседа.
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