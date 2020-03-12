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 Обмежень на залізничне сполучення у зв'язку з карантином немає, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що в Україні немає жодних обмежень щодо залізничного сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Що стосується залізничних перевезень - ніяких обмежень, так само, як ми вчора говорили і щодо громадського транспорту, у нас обмеження відсутні", - сказав Криклій.

Він уточнив, що додаткова увага буде приділятися транспортним засобам, які переміщуються з країн, де вже є підтвердження зараження людей коронавірусом.

Крім того, говорячи про автобусні та автомобільні перевезення, Криклій зазначив, що в Україні з 219 пунктів перетину кордону буде працювати 49.

"Тут вже спостерігається певне обмеження", - додав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливому поширенню коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів і обмежень.

Читайте також: Вокзали забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція проводиться щогодини, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180962
 
 
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