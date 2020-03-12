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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (383) Польща (2129) COVID-19 (709)

 Кількість заражень Covid-19 у Польщі зросла за добу вдвічі

За останню добу кількість заражених коронавірусом у Польщі збільшилася з 26 до 47 осіб.

За оцінками міністра охорони здоров'я Польщі Лукаша Шумовського, через тиждень кількість заражених вірусом Covid-19 в Польщі може досягти тисячі осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Загалом, маємо 47 випадків зараження коронавірусом", - повідомило у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

Як зазначили в міністерстві, два з трьох останніх випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Ряшеві Підкарпатського воєводства (адміністративно межує з Львівською областю – ред.), а один – у Познані на заході країни.

Стан кількох заражених важкий.

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Станом на 12 березня, зараження коронавірусом зафіксовано у більшості регіонів Польщі.

З підозрою на зараження коронавірусом у польських лікарнях перебувають 220 осіб, 1055 осіб – на домашньому карантині, а майже 10 тисяч – під епідеміологічним наглядом. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ РП Павел Шефернакер, поліція перевіряє чи особи, які перебувають на карантині вдома, не порушують цей режим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180961
 
 
 Топ коментарі
 
Вокруг нас печаль, а у нас все под контролем..
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Предлагаю властям создать оперативный штаб, где информация будет обновляться ежеминутно (в реальном времени). Также будут публиковаться отчеты (а не сухие цифры, скольким температуру померяли за сутки).

Создается впечатление, что власть спряталась в кусты и выжидает, не имея никакого представления о надвигающейся катастрофе и не зная, что делать далее..

Информированность населения - вот одна из главных задач (где и какие меры предприняты, в какие больницы и поликлиники идти с симптомами и тд).
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В румунів 49 хворих, в поляків 47, словаків -10, москалів 28, білорусів -13, навіть у молдаван 8, а у нас-1, хто вірить?
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Вокруг нас печаль, а у нас все под контролем..
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От тільки не треба, зараз розхватають українців і україночок .
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Krychek

График распространения заразы в разных странах. Вся Европа идёт ввысь как Италия с Ираном. А китайцы, которые разнесли ирус по всему миру уже выдохнули.

Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое - Цензор.НЕТ 9151
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как они любят эти манипулятивные графики. расстояние между 100 и 200 такое же как между 1000 и 2000.
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ктьайцы вовремя блокировали зараженные провинции, карантин позволил выиграть время и локализовать очаги и тушить их
Италия закрылась слишком поздно, слишком
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Да звідки ти знаєш що там і коли ті комуняки блокірували і скільки там мертвих. Навчітся вже мозгі включяти.
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Відносно видихнули, 11 померлих за добу, 2-е місце після Ірану
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Китайцям тепер треба в'їзд в країну забороняти, як і решті країн в умовах глобальної пандемії, інакше заново попре Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое - Цензор.НЕТ 1826
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Кстати. кто не в курсе, вирус не зацепил ни одного (или почти ни одного) подростка или ребенка младше 15 лет
но этот вирус жестко беспощаден к пожилым людям
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так китаезы уже через несколько недель бегали в комбинезонах и скафандрах, было ли такое с поросячим грипом или птичим
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Абсолютная ложь. Полно видео, где ~10 летние дети лежат на койках и страдают от затруднённого дыхания. Видео из Ирана
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Предлагаю властям создать оперативный штаб, где информация будет обновляться ежеминутно (в реальном времени). Также будут публиковаться отчеты (а не сухие цифры, скольким температуру померяли за сутки).

Создается впечатление, что власть спряталась в кусты и выжидает, не имея никакого представления о надвигающейся катастрофе и не зная, что делать далее..

Информированность населения - вот одна из главных задач (где и какие меры предприняты, в какие больницы и поликлиники идти с симптомами и тд).
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"Предлагаю властям создать оперативный штаб"

думаешь, Цензор - это правительственный ресурс? сюда надо предложение властям постить?
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Не вірю що в Україні всього лиш 1 виявлений хворий на коронавірус. Схоже ЗЄшобло замовчує реальну ситуацію бо рейтинги важливвші.
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Зовсім ні. Не посилай і посланим не будеш.
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В румунів 49 хворих, в поляків 47, словаків -10, москалів 28, білорусів -13, навіть у молдаван 8, а у нас-1, хто вірить?
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И что????
Она граничит с другими, где есть больные!!!
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Вона маленька і гірська, зараз не сезон, а в ті гори нема що їхати, там навіть трафик нульовий зараз, я маю там квартиру.
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Ты хочешь сказать, что ни они никуда не едут, ни к ним никто вообще не приезжает?
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Може й їдуть, але наприклад якщо їхати зараз з Підгориці на Белград, то машин в 10 разів менше ніж на трасі Чернівці-Львів, от в сезон да,там все забито.
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Ну, так если есть общение с соседями и определённая миграция, то должны же быть заражения, а их нет совсем.
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Хз, там швидше морем привезуть, може закрили сполучення з Італією.
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думаю наші цифри сміливо множити на 60
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В Польщі? На сайті ще нема таких даних.
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Вчера в Польше объявили о закрытии школ и университетов, и пошли слухи что решается вопрос о закрытии границ.
Население отреагировало моментально, в магазинах размели все, пустые полки и очереди.
Котам хавку не могу купить. На некоторые продукты например на сахар, цены подняли но сахар все равно весь выгребли.
Котам хавку не могу купить.
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Коти будуть їсти все, якщо трохи поголодають.
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Тоді буде шерсть+кістки, краще вже куропатку піти впіймати, весна на вулиці.
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Чого чого, а куропаток на вулиці не помічав)) Зате котів побільшало останнім часом.
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Ну може то не куропатки, а перепелки, метрів 200 від мене живуть пару сімей, вже багато років. Не літає, а так, бігає підстрибуючи.
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У меня молодой кошак еще без вет.паспорта, через границу не пустят
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Італійстких лікар який лікує тих паціентів: часто трапляється ще паціентам ще ставлять неправильній діагноз тому що в них разом з вірусом є бактеріальна пневмонія.

https://www.youtube.com/watch?v=wohTFdqCurA
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Але каже що цю хворобу можно контролювати глобально і перемогти.
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