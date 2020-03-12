 Кількість заражень Covid-19 у Польщі зросла за добу вдвічі

За оцінками міністра охорони здоров'я Польщі Лукаша Шумовського, через тиждень кількість заражених вірусом Covid-19 в Польщі може досягти тисячі осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Загалом, маємо 47 випадків зараження коронавірусом", - повідомило у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.
Як зазначили в міністерстві, два з трьох останніх випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Ряшеві Підкарпатського воєводства (адміністративно межує з Львівською областю – ред.), а один – у Познані на заході країни.
Стан кількох заражених важкий.
Станом на 12 березня, зараження коронавірусом зафіксовано у більшості регіонів Польщі.
З підозрою на зараження коронавірусом у польських лікарнях перебувають 220 осіб, 1055 осіб – на домашньому карантині, а майже 10 тисяч – під епідеміологічним наглядом. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ РП Павел Шефернакер, поліція перевіряє чи особи, які перебувають на карантині вдома, не порушують цей режим.
Krychek
График распространения заразы в разных странах. Вся Европа идёт ввысь как Италия с Ираном. А китайцы, которые разнесли ирус по всему миру уже выдохнули.
Италия закрылась слишком поздно, слишком
но этот вирус жестко беспощаден к пожилым людям
Создается впечатление, что власть спряталась в кусты и выжидает, не имея никакого представления о надвигающейся катастрофе и не зная, что делать далее..
Информированность населения - вот одна из главных задач (где и какие меры предприняты, в какие больницы и поликлиники идти с симптомами и тд).
думаешь, Цензор - это правительственный ресурс? сюда надо предложение властям постить?
Она граничит с другими, где есть больные!!!
Население отреагировало моментально, в магазинах размели все, пустые полки и очереди.
Котам хавку не могу купить. На некоторые продукты например на сахар, цены подняли но сахар все равно весь выгребли.
Котам хавку не могу купить.
https://www.youtube.com/watch?v=wohTFdqCurA