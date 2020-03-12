 Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення. ВIДЕО

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.
"В управління поліції доставили 15 активних учасників події. Проводяться заходи щодо встановлення інших правопорушників", - повідомили в поліції.
У поліції розповіли, що інцидент стався близько 11:30.
"Під час презентації Національної платформи примирення і єдності в Печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо", - зазначили правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).
Журналіст Ян Доброносов оприлюднив відео, як затриманих ведуть в автобус правоохоронців.
За словами журналіста, в самому автобусі теж сталася бійка - правоохоронці застосували силу до затриманих. Також силовики відтісняли від автобуса журналістів.
Один із затриманих, Павло Чернишов, на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його везуть до Печерського районного відділення поліції.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня радника Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення і єдності.
14 янык-мусора-активистов пакуют и стреляют
16 порох-мусора-добровольцев сажают и ставят на колени
19 зэлох-мусора-ветеранов пакуют....
Мы пришли на "презентацию", встретили там Сивоху, и каждый дал ему по шее три раза. Всего он получил сорок пять раз. Сколько нас было?
давайте как-то в терминах не путаться...
Остальное-голимый чес. Если он пролежит в больнице меньше 21 дня- это будут "средней тяжести" и т.д.))))))
Ок. Посмотрим, когда этот "страдалец" опять окажется в эфире)))
но вони (бзда - українською))))) будет много именно от сепароорентированных ))))
(звичайна дошка оголошень не витримала)
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"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются". https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa
за что их задерживать?
9 березня о 16:45 ·
День рождения Кобзаря - это само собой. Но 9 марта это ещё и годовщина блистательного, а, главное, эффективного бодрения коррупционной банды Пороха нами год назад. Было здорово!
У порохоботов до сих пор горят разные места, не переставая
Ну стыд и срам. Нас люди избрали. Да, люди вам поверили, народу уже обрыдли одни и те же в течение 28 лет. Но, ребята, вы сами себя предложили. Я, как избиратель, понимаю, что если ты баллотируешься на пост Президента, то это все не ради хохмы. А что ты представляешь себе всю сложность и ответственность твоего выбора. Учись, в конце концов. Уже год прошел. А ты Сивоху выставляешь. Какой у нас внутренний конфликт? Объясните мне, пожалуйста. Кого с кем? Ну пусть не вы, пусть этот Сивохо четко объяснит: в чем суть внутреннего (есть ли такой?) конфликта в Украине? У кого с кем? Кто против кого? Сивохо с кем? Он против кого? Зарплату же ему я плачу. И пусть не говорит, что он на общественных началах. Кабинет, машина, квартира, феофания, санатории, перелеты, обеды, охрана (вон сколько нагнали).
Учитесь ребята У вас очень тяжелая работа - принимать решения. А вы что-то уж засиделись на поствыборных лаврах. Пора отчет держать)))
эти "засвабоду,зарасийу,даканца"..
Толстожопого алкаша за сепаратизм арестуйте!!!
Пересажайте их. Настройте бойцов Азова против ЗЕленой полиции и ЗЕбанария в целом окончательно.
Очень скоро оно вам здорово аукнется.
«»Внутренний конфликт», в результате которого советнику секретаря СНБО и личному другу президента Владимира Зеленского досталось от активистов Национального корпуса произошел на презентации «Национальной платформы примирения».
Никаких увечий Сивохо не нанесли, так, символически… Но таким образом Нацкорпус сорвал презентацию Сивохо «платформы».
Парадоксальная ситуация - после предательских слов Сивохо о «внутреннем конфликте» президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину и устроили «внутренний конфликт» на презентации.
Огромный вызов для Зеленского - а кого наказывать? Того, кто заявил о «внутреннем конфликте» на Донбассе, или того, кто устроил «внутренний конфликт» на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за «внутренний конфликт»?»
Кого попало наловили, а жирный спетлял...