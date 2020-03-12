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 Політика України, Події
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Все про:затримання (3131) Нацполіція (9155) Сивохо (27)

 Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції затримали 15 осіб, причетних до зриву презентації радника Секретаря РНБО Сергія Сивохо "Національної платформи примирення і єдності".

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

"В управління поліції доставили 15 активних учасників події. Проводяться заходи щодо встановлення інших правопорушників", - повідомили в поліції.

У поліції розповіли, що інцидент стався близько 11:30.

"Під час презентації Національної платформи примирення і єдності в Печерському районі столиці група осіб влаштувала сварку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо", - зазначили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

Журналіст Ян Доброносов оприлюднив відео, як затриманих ведуть в автобус правоохоронців.

За словами журналіста, в самому автобусі теж сталася бійка - правоохоронці застосували силу до затриманих. Також силовики відтісняли від автобуса журналістів.

Один із затриманих, Павло Чернишов, на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його везуть до Печерського районного відділення поліції.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає ніяких змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180959
 
   
 Топ коментарі
 
А че они неправильно сказали этому бройлеру?
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Затримали? Нагородити і відпустити!
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всех наградить, а сивуху на платформу и в лугандон.....
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Народ, пока вы не поймете что свободу нужно отвоевывать оружием а не словом, так и будете всю жизнь по подвалам и по автозакам сидеть. Никто еще демократию словом не отвоевал. Только свои жизни угробите. Поверьте, дохлый Сивохо воняет меньше чем живой. ВО всех смыслах. То же самое об остальных сепарах и колаборантах.
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Сивоху треба в цю платформу забетонувати живим...
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В МАЕ ---ЭТУ ВСЮ ЗЕЛЕНУЮ ШУШЕРУ,ВМЕСТЕ с велики,зеленым,ОМАНСКИМ ОСЛОБУДУТ ПИНКАМИ ГНАТЬ ДО РОСТОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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дежавю.
14 янык-мусора-активистов пакуют и стреляют
16 порох-мусора-добровольцев сажают и ставят на колени
19 зэлох-мусора-ветеранов пакуют....
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где сивоха и где национальная безопасность, сюр какой-то
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Задачка для правохранителей:
Мы пришли на "презентацию", встретили там Сивоху, и каждый дал ему по шее три раза. Всего он получил сорок пять раз. Сколько нас было?
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так сивоху просто "толкнули" или таки "почти убили"))))
давайте как-то в терминах не путаться...
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судя по по главному потерпевшему тут просто геноцид сивохи был)))
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якщо говнокомандуючий обісравсь дівчаток, що аж з памперса текло, то уявляєте, як сивусі?
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Как я понимаю "почти убили"- это человек получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, но до приезда Скорой был еще живой...........
Остальное-голимый чес. Если он пролежит в больнице меньше 21 дня- это будут "средней тяжести" и т.д.))))))
Ок. Посмотрим, когда этот "страдалец" опять окажется в эфире)))
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я так понимаю - что оно будет косить под "почти убили"...но раз уносил пузо.. быстро и на своих копытах (ратицях - українською))) не сбиваясь с галопа - то значит только "толкнули"
но вони (бзда - українською))))) будет много именно от сепароорентированных ))))
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Так и Бубочку, девочки, тоже почти хотели убить.Сивуха берет пример со своего дуче?
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Розіп'яли в трусєлях на білборді
(звичайна дошка оголошень не витримала)
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Жаль что ему не пустили кровяшку из носопырки! Вова Зеленский! Пора выгнать этого персонажа из СНБО. Затем- арестовать Рабиновича и окружение, посетившее Путина без твоего разрешения
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100500 и до кучи - введение карантина и, главное, запрет массовых мероприятий из-за коронавируса начинает видится сооовсем по другому Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 4602
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А почему кнура юзовского Сивохо на свободе оставили?
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зе-сепары обнаглели. пусть сивуха в московию чешет и там "примеряет" свою "платформу".
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Підтримай добровольців!!!

"Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются". https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa
Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 7040
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закрыт на карантин
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Ванька, питерский рабочий, Вся рубаха в петухах.Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 7535
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они выполняют решение кабмина о запрете массовых мероприятий...к тому же сивоха без маски был и руки не мыл... Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 1883
за что их задерживать?
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Чому поліція затримує проукраїнських громадян і не затримує проросійського посібника окупантів Сівоху? Це точно українська поліція, а не російська.?
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І-за покидька Сивохи тепер у хлопців проблеми... Ну нічого, вірю прийде час і саме такими бройлерами як Сивоха будуть наповнені українські автозаки...
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Ему ещё далеко до заменителя, пока стажируется, "девочку" только толкнули.
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Рома Чернышев
9 березня о 16:45 ·
День рождения Кобзаря - это само собой. Но 9 марта это ещё и годовщина блистательного, а, главное, эффективного бодрения коррупционной банды Пороха нами год назад. Было здорово!
У порохоботов до сих пор горят разные места, не переставая
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Виходить,що Рома отримав те,чого хотів.Чому ж він тепер на сивуху ображається?
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А стаканчики бумажные в Сивоху бросать можно? Или посадют как на кацапии?
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Для чего Данилов взял этого Сивохо? У меня вопрос: что он Вам может насоветовать, имея инженерное образование? Что Сивоха понимает в национальной безопасности и обороне. Он хотя бы умеет выполнять команду круг-ом?
Ну стыд и срам. Нас люди избрали. Да, люди вам поверили, народу уже обрыдли одни и те же в течение 28 лет. Но, ребята, вы сами себя предложили. Я, как избиратель, понимаю, что если ты баллотируешься на пост Президента, то это все не ради хохмы. А что ты представляешь себе всю сложность и ответственность твоего выбора. Учись, в конце концов. Уже год прошел. А ты Сивоху выставляешь. Какой у нас внутренний конфликт? Объясните мне, пожалуйста. Кого с кем? Ну пусть не вы, пусть этот Сивохо четко объяснит: в чем суть внутреннего (есть ли такой?) конфликта в Украине? У кого с кем? Кто против кого? Сивохо с кем? Он против кого? Зарплату же ему я плачу. И пусть не говорит, что он на общественных началах. Кабинет, машина, квартира, феофания, санатории, перелеты, обеды, охрана (вон сколько нагнали).
Учитесь ребята У вас очень тяжелая работа - принимать решения. А вы что-то уж засиделись на поствыборных лаврах. Пора отчет держать)))
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"Избиратель", не задавай глупые вопросы, а посмотри в зеркало. И там ты увидишь кто виноват.
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страшно уявити що буде коли вони видохнуть....
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"имея инженерное образование" , не смеши, а лучше ответь, сколько это сивое зеуе_ще имеет стажа работы по специальности?
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Сивуху уронили на пол) бывает с ватой так часто)
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А сивохо по статье сепаратизм и госизмена не задержали?
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а там мусорские не той системы..
эти "засвабоду,зарасийу,даканца"..
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Так нац жоны жеж, Аваков в неравном бою против Арсена, а Борисович секундант.
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мало дали Сивосі. Тільки штовхнули. А треба було добряче відгамселити, щоб аж мову відібрало.
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Я б сказав, щоб мову з рота вивалив. Цей жиробас має зазнати страшні борошна Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 2149
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А сивоху задержать за держзраду не хотите?
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Отпустить Героев!!!

Толстожопого алкаша за сепаратизм арестуйте!!!
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Сивохо уже 2 часа как не пизж*нный. По сравнению с Шуфричем это мало, а по сравнению с остальным зебильём- много. Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 931
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Жалко, что этому дегенерата Сивохе морду не разбили. Оно же существо, а не человек вообще без мозгов.
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А давайте!!!
Пересажайте их. Настройте бойцов Азова против ЗЕленой полиции и ЗЕбанария в целом окончательно. Поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення - Цензор.НЕТ 1435
Очень скоро оно вам здорово аукнется.
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Добре хлопці зробили. Містер ,,товста дупа" отримав то що мав. Шкода що мало. А мусара хай не дуже ,,борзеют", українці мають досвід як ментов ставити на місце. Беркутня вже була на колінах.
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с опорожнением внутреннего содержимого.
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Пущай со своей платформой сначала на дамбас съездит. Может посадят его там на подвал и нам мороки меньше.
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Известный журналист Юрий Бутусов так прокомментировал в Фейсбуке этот инцендент:
«»Внутренний конфликт», в результате которого советнику секретаря СНБО и личному другу президента Владимира Зеленского досталось от активистов Национального корпуса произошел на презентации «Национальной платформы примирения».
Никаких увечий Сивохо не нанесли, так, символически… Но таким образом Нацкорпус сорвал презентацию Сивохо «платформы».
Парадоксальная ситуация - после предательских слов Сивохо о «внутреннем конфликте» президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину и устроили «внутренний конфликт» на презентации.
Огромный вызов для Зеленского - а кого наказывать? Того, кто заявил о «внутреннем конфликте» на Донбассе, или того, кто устроил «внутренний конфликт» на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за «внутренний конфликт»?»
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Сепарня гуляет по Украине, а людей за проукраинскую позицию пакуют. Да возрастной ватный реванш. Не позавидуешь мусорам и колоборантам на следующем Майдане.
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сивоху то і не били, зате активістам всипали
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Як на мене, то поліція повинна була затримати обідві сторони "Внутрішнього конфлікту": Одну сторону - за свідому провокацію, а другу - за те що нерви не в дідька після бойових дій, і не стримались.
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Собираются "помириться" с оккупантами, и предателями. А с патриотами Украины ссорятся. Ну не дебилы?
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15 чоловік?! Не думав що з сивухиної дупи можна зняти 15 відбитків ніг...
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Чому ці запальні хлопці, що атакували Сівохо, з таким же завзяттям не зустрічають мртвечука і КО під Верховною Радою, після екскурсії останніх від мощей путла? Чи команди ніхто не давав?
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Этого борова пора отправлять к любимой сепарне, пусть там мир налажтвает.
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разве что к ********* типа гиви , мотороле, бузине и кабздону.
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аваківська падаль у вигляді полюціїї, садисти і шакали
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Да знаем уже...
Кого попало наловили, а жирный спетлял...
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