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 Вокзали забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція проводиться щогодини, - Криклій

Станції "Укрзалізниці" забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція на вокзалах проводиться щогодини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"У місцях концентрації громадян щогодини здійснюється дезінфекція. Також ми вживаємо дезінфекційних заходів у пасажирських вагонах. Станції "Укрзалізниці" забезпечені всім необхідним - масками, респіраторами, гігієнічними засобами", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен продовжує працювати за звичайним графіком із посиленим режимом дезінфекції.

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливому поширенню коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів і обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180957
 
 
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Ще б Україна була забезпечена адекватною владою, а не зеленими придурками.
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Маски і респіратори будуть пасажирам силою натягувати чи у вас транспортні працівники хворими на роботу ходять?
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