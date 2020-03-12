 Вокзали забезпечені масками та респіраторами, дезінфекція проводиться щогодини, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"У місцях концентрації громадян щогодини здійснюється дезінфекція. Також ми вживаємо дезінфекційних заходів у пасажирських вагонах. Станції "Укрзалізниці" забезпечені всім необхідним - масками, респіраторами, гігієнічними засобами", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен продовжує працювати за звичайним графіком із посиленим режимом дезінфекції.

Нагадаємо, що з 12 березня в Києві з метою запобігання можливому поширенню коронавірусу нового типу вирішили ввести план протиепідемічних заходів і обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У місцях найбільшого скупчення пасажирів на вокзалах проводиться додаткова дезінфекція раз на годину, - Криклій