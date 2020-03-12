 Обмеження прав і заборона пересування за межі певної території, - головний санлікар Ляшко не відкидає введення жорсткіших заходів на карантині

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ляшко зазначив, що заходи посилять, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території.
"Якщо будуть фіксуватися подальші випадки хвороби. Особливо, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території, заходи будуть 100% переглянуті до того, що можуть обмежуватися права людей, в тому числі заборона пересування за межі відповідної території", - розповів він.
Нагадаємо, з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні ввели карантин.
Єслі позвать на ето шоу гостей - то ето уже будєт перфоманс.
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях.
«Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?»
членограй одобрил или ***** разрешил ?