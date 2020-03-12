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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (129) Ляшко Віктор (47)

 Обмеження прав і заборона пересування за межі певної території, - головний санлікар Ляшко не відкидає введення жорсткіших заходів на карантині

У МОЗ не відкидають більш жорстких заходів на карантині через коронавірус, зокрема обмеження прав і заборона пересування.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що заходи посилять, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території.

"Якщо будуть фіксуватися подальші випадки хвороби. Особливо, якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території, заходи будуть 100% переглянуті до того, що можуть обмежуватися права людей, в тому числі заборона пересування за межі відповідної території", - розповів він.

Нагадаємо, з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні ввели карантин.

Також читайте: За невиконання вимог карантину буде 100% адміністративна або кримінальна відповідальність, - головний санлікар Ляшко про незакриті школи в Харкові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180956
 
 
 Топ коментарі
 
вводить такие меры только при одном заболевшем - нонсенс. это банальное прикрытие беспредела зебуинов в раде и главзебила на банковой. боятся суки
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так маски вивезли до Китаю, 118 тонн масок з фільтром то 408 тонн масок без фільтру. сам радник віслюка цим займався! Тепер потрібно закупати в Китаї. )))
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Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств.
На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях.
«Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?»
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вводить такие меры только при одном заболевшем - нонсенс. это банальное прикрытие беспредела зебуинов в раде и главзебила на банковой. боятся суки
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порохохудобі важко догодити)
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Зебуина хлєбом нє кормі - дай ліш іспражніцца в людном мєстє.
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Єслі іспражніцца на парахабіта - то ето інсталяция.
Єслі позвать на ето шоу гостей - то ето уже будєт перфоманс.
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Ти в штани сєбє іспражнілся, а віновати порохоботи.
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Как жи "сібє", єслі ти вєсь в говнє, парахабіт. Ілі ето такой специальний парахабітскій шакаладъ?
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Ето твой головной мозгъ. Поді умойса, засланєц!
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Вимоги кабміну про карантин є назконними і не відповідають Конституції України. Тільки особливий правовий режим Надзвичайного стану або Воєнного стану може обмежувати права громадян України на вільне пересування! Ми 6 років ведемо війну і у влади досі не знайшлось мужності ввести Воєнний стан, щоб надати ЗСУ право стріляти по агресору! А тут через коронавірус раптом хтось введе Надзвичайний стан? Під час обвалу гривні на міжбанку? Не буде цього! Не смішіть людей ідіотськими заявами!
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Негодована порохохудоба реве у хліві наче навіжена. Альо, де ти ходиш, сиве чмо? Іди своїх скотиняк8% годуй)
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Так Подроченко вводив вже всіх в стан масової шизофренії не виходячи з маніякально - депресивного синдрому на фоні хронічного алкоголізму
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Зато вы и Зедерьмо готовы жрать,говоря,что это же вождь наделал.Жрите на здоровье,от него ума у вас не прибавиться,но может хоть вес наберете?
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Не розумію твій свинособачий ізик, кацапе. Кажи по-людськи.
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Дело в том, что зелень патологически не говорит правду. На той неделе от "гриппа и ОРВИ" в Украине умерло 39 человек, что гораздо больше показателя предыдущего периода. Никто не знает сколько из них были с коронавирусом. Тестов никто не делал.
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когда ситуация усугубится надо в первую очередь как сделали в Китае ввести обязательное ношение масок всеми без исключения. В Италии много случаев потому что там народ 2\3 ходит без масок. Это критически важно, важней чем ограничение передвижений между городами
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так маски вивезли до Китаю, 118 тонн масок з фільтром то 408 тонн масок без фільтру. сам радник віслюка цим займався! Тепер потрібно закупати в Китаї. )))
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Общее количество загнанных за 2 месяца масок -- 983 тонны !!! Охренеть можно.
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Неужели Порохоботы вывезли? Да нет,говорят,что з.********.
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Маски без анальних заглушок неефективні. Треба, щоб усі отвори в организмі були герметично закриті. Так що чоловікам буде складно, але жінкам - ще важче.
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Ахахаха. На свинособачій МБР долар тільки що здолав позначку 75 ржублів. Ну шо, кацапчики, "палєтєлі", як казав ваш Гагарін?)
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це Емірати підключились у Естафету)
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Конституція України
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
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Ех, маша-маша...
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Все животные равны, но некоторые ранее других. Оруэлл.
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Чтоб и не думали выезжать из регионов в Киев автобусами поездами когда будут принимать законы о рынке земли,чтоб не было майдана,ведь отмазка, карантин
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Які ж ви скоти, порохохудоба8%.
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Vasil Kochanov Мозг зелёный отрафировался от короновируса у Хранции?нет никаких порохоботов8 есть ватники и зебилы что одно и тоже
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Ограничение прав и запрет передвижения за пределы определенной территории, - главный санврач Ляшко не исключает введения более жестких мер на карантине - Цензор.НЕТ 7034Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок
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Все правільно! Порохоботов надо уністожать! А зебілам маскі нє нужни. Оні какім мєстом думают, тєм мєстом і дишат.
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Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств.
На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях.
«Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?»
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интересно, сколькочленограю перепало ?
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заместителя главного фармацевта Украины: "Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!" https://dmitri-pla.livejournal.com/2151599.html
Ограничение прав и запрет передвижения за пределы определенной территории, - главный санврач Ляшко не исключает введения более жестких мер на карантине - Цензор.НЕТ 5110
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какая законодательная база ?
членограй одобрил или ***** разрешил ?
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О прикольно - паника на раз - два - три ...
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