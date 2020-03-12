 Дві третини регіонів РФ підтримали "путінські" поправки до Конституції

Як повідомив "РИА Новости" сенатор Андрій Клішас, відповідні результати надійшли до Ради Федерації, передає Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що підтримка двома третинами регіонів - необхідна умова для внесення змін до Конституції, прописана в 136-й статті основного закону РФ.

Відповідно до норми, прописаної в самому законі, тепер передбачені в ньому поправки і постанова про проведення всеросійського голосування надійде до Конституційного суду РФ.

Нагадаємо, в січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

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До них були пізніше додані поправки, які "обнуляли" попередні президентські терміни Путіна.

22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.