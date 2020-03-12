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Все про:Президент (647) Путін (16425) Росія (26680)

 Дві третини регіонів РФ підтримали "путінські" поправки до Конституції

Закон про внесення поправок до Конституції схвалили законодавчі збори понад двох третин регіонів Росії. Тепер слово за Конституційним судом і всеросійським голосуванням.

Як повідомив "РИА Новости" сенатор Андрій Клішас, відповідні результати надійшли до Ради Федерації, передає Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що підтримка двома третинами регіонів - необхідна умова для внесення змін до Конституції, прописана в 136-й статті основного закону РФ.

Відповідно до норми, прописаної в самому законі, тепер передбачені в ньому поправки і постанова про проведення всеросійського голосування надійде до Конституційного суду РФ.

Нагадаємо, в січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

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До них були пізніше додані поправки, які "обнуляли" попередні президентські терміни Путіна.

22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180954
 
 
 Топ коментарі
 
кто бы сомневался.
рабы выбрали своего царя
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Истинный кацап должен родиться при хуйле и при нем же умереть.
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есчо не вечер. к вечеру 180 процентов регионов будут поддерживать. 146% уже позорное число.
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кто бы сомневался.
рабы выбрали своего царя
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.. где сидит едросня, узурпировавшая власть
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есчо не вечер. к вечеру 180 процентов регионов будут поддерживать. 146% уже позорное число.
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а шо так мало?
сподіваюсь тих, що проти, взяли "на карандаш"?
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та не було там нікого проти,спецом роблять видимість демократії)
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Татарстан проти, Якутія-Саха проти...
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Истинный кацап должен родиться при ***** и при нем же умереть.
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Ведь как все знают, переговоры с ОПЕК сорвала россия(путин) => падение цен на нефть => падение рубля => дальнейшее обнищание и без того небогатого населения...

А вообще стрельба по собственным ногам становится новым скрепным спортом в путинской россии.....
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Если кацапов в Конституции назовут - рабами , чернью .лаптями . то все проголосуют -за !
Страна- мутант , народ -андрофаги .капрофилы .
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Несогласные получили указание не согласиться, даже не сомневайся. Фарс должен иметь несколько актов , все по законам жанра.
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а тут саудіти зробили пропозицію продавати свою нафту по 25 зелених і ще три країни під це підписались....
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Товарищ Сталин изъяснился четко ;- не важно кто и как голосует ,важно кто и как это подсчитывает. Так-что проценты за ,будут ,точно соответствовать циркуляру .
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ну,как проходят выборы в ********* мы знаем
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Кто-то сомневался?)))Даже матёрый гэбэшник Клишас подтверждает.
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И даже один украинский регион - Крым, тоже поддержал!)))))
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Закон о внесении поправок в Конституцию одобрили законодательные собрания более двух третей регионов России. Источник: https://censor.net.ua/n3180954

Майбутнє Московії

Две трети регионов РФ поддержали "путинские" поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 9094
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Гепа, ты своего друга Ху*ла не хочешь поздравить своей коронной фразой?
Две трети регионов РФ поддержали "путинские" поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 7672
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Лише дві третини? А інші що, ще з запою після 8 березня не вийшли, чи вже почали святкувати ОБНУЛЄНІЄ?
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