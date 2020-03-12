 Зупинити війну на Донбасі в односторонньому порядку Україна не може, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час презентації за участю керівництва держави системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху.
"Ми сьогодні, на жаль, живемо в сучасному світі, де пріоритет - не людина, а різні речі у світі, що воює. Ми всі знаємо, що у нас війна на сході, де обов’язково ми переможемо, але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України", - підкреслив Зеленський.
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- Для України абсолютно неприйнятно, щоби Донбас залишався в руках чи то Росії, чи то бойовиків і рівночасно був інтегрований у склад України. Це треба виключати апріорі. В мене враження, що Зеленський був би проти такого варіанту. Якщо вже і має відбуватися якась інтеграція, то тільки без Росії, без бойовиків, без танків. І українські війська дійсно мусять контролювати всю територію, аж до кордону.
Інше питання: чи інтеграція взагалі бажана? І що би це означало для України?
Я особисто переконаний в тому, що для України дуже корисно тримати окупований Донбас якнайдалі від себе якнайдовше. Всі реформи, які відбулися в країні за останні кілька років - культурні, економічні, військові, соціальні, були би неможливими, якби Донбас залишився в складі України і продовжував гальмувати будь-які реформаторські зусилля, як було до цього часу.
Водночас сьогоднішній Донбас - це зруйнований економічно, екологічно регіон. Підняти його на ноги коштувало би великих грошей. Україна таких фінансів не має. Росія платити не хоче. Європа чи Америка таких грошей не дадуть. Отже, повернення Донбасу стало би катастрофою для України. Приєднувати такий бідний, бідолашний регіон, який рівночасно є проросійським, просовєцьким, антиукраїнським, антизахідним - було би самовбивчим для нинішньої України.Олександр Мотиль - американський історик, політолог, письменник, художник. Професор політології в Університеті Ратґерса. Член Українського ПЕН
А как же:
бизнеснакрови
и
простоперстатьстрелять
?