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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (2086) Зеленський (4767) Донбас (15525)

 Зупинити війну на Донбасі в односторонньому порядку Україна не може, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може в односторонньому порядку зупинити війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час презентації за участю керівництва держави системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху.

"Ми сьогодні, на жаль, живемо в сучасному світі, де пріоритет - не людина, а різні речі у світі, що воює. Ми всі знаємо, що у нас війна на сході, де обов’язково ми переможемо, але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180952
 
 
 Топ коментарі
 
а ты скот вроде говорил своим зебилам что может...просто Порох не хочет
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І я здивований! 😮 Порошенку на стадіоні він інше стверджував.
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ЧиНарик Бубочка не полусепар, он махровый сепар!!!
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західні лідери відмовляються допомагати Україні, поки бубочка не розбереться з рейдером каломойським, і не відбере в рейдера вкрадені ним гроші. 4 мільярда бубочка має відібрати спочатку в рейдера, а потім вже звертатись по допомогу до МВФ-ів.
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ой, неужели и правда украина не может в одностороннем порядком остановить войну на донбассе? ... неужели зеленский и дальше позволит порошенко наживаться на этой войне? ура путину, он победитель . теперь прямые переговоры украина будет вести с ордло. а с россии снимут санкции. теперь зеленский выполнит обещание и прекратит войну. браво 73%... вы их сделали... вместе...
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Як? А "просто пєрєстать стрєлять" хіба не працює?
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- На яких умовах Україна могла би погодитися реінтегрувати Донбас?
- Для України абсолютно неприйнятно, щоби Донбас залишався в руках чи то Росії, чи то бойовиків і рівночасно був інтегрований у склад України. Це треба виключати апріорі. В мене враження, що Зеленський був би проти такого варіанту. Якщо вже і має відбуватися якась інтеграція, то тільки без Росії, без бойовиків, без танків. І українські війська дійсно мусять контролювати всю територію, аж до кордону.
Інше питання: чи інтеграція взагалі бажана? І що би це означало для України?
Я особисто переконаний в тому, що для України дуже корисно тримати окупований Донбас якнайдалі від себе якнайдовше. Всі реформи, які відбулися в країні за останні кілька років - культурні, економічні, військові, соціальні, були би неможливими, якби Донбас залишився в складі України і продовжував гальмувати будь-які реформаторські зусилля, як було до цього часу.
Водночас сьогоднішній Донбас - це зруйнований економічно, екологічно регіон. Підняти його на ноги коштувало би великих грошей. Україна таких фінансів не має. Росія платити не хоче. Європа чи Америка таких грошей не дадуть. Отже, повернення Донбасу стало би катастрофою для України. Приєднувати такий бідний, бідолашний регіон, який рівночасно є проросійським, просовєцьким, антиукраїнським, антизахідним - було би самовбивчим для нинішньої України.Олександр Мотиль - американський історик, політолог, письменник, художник. Професор політології в Університеті Ратґерса. Член Українського ПЕН
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Наивный иудейский мальчик вова поверил другому вове убийце и кегебешнику Даже поздравление отправлял с новым годом Наверное желал счастья здоровья долгих лет жизни И если-бы не Украинские Патриоты давно-бы сдал Украину кремлёвским тварям
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Ну, слава Богу! Наконец-то все-таки дошло! Что же так долго-то?
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А чому не каже далі? Ердоган показав, як зупиняти вогонь. І як поводитися з путіним. Не хоче сам піднімати клешні вгору, Ердоган поїхав у москву. Приймати ключі від столиці.
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Після цих слів напевно треба зареєструвати на сайті президента петицію про публічне вибачення діючого президента перед попереднім. Так було би по совісті. І на кожен такий випадок прозріння реєструвати нову петицію. Може почуємо врешті правду.
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Да ты чё!?
А как же:
бизнеснакрови
и
простоперстатьстрелять
?
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